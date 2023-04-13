Кому из мужчин в Украине разрешили выезд за границу. Правила пересечения границы 2023

В Украине с 24 февраля идет военное положение, и законом запрещен выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу. Однако, в законе есть исключения — какие категории могут пересекать границу, если имеют соответствующие основания и документы. Рассказываем, когда выезд мужчин за границу разрешен, и кто принимает решение.

Общую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Во время военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны для службы по мобилизации. Кроме того, законодательство запрещает во время военного положения выезд из Украины военнообязанным мужчинам.

Мужчины могут пересекать границу Украины во время военного положения, если относятся к категориям, предусмотренным Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением КМУ № 57.

Выезд за границу ― категории мужчин

Во время военного положения несколько категорий мужчин имеют право на выезд за границу без дополнительных разрешений. Это:

мужчины до 18 лет и от 60 лет;

мужчины, постоянно проживающие на территории другого государства при наличии соответствующих отметок в паспорте.

Также, за границу могут выезжать мужчины, имеющие соответствующие документы, доказывающие, что эти мужчины относятся к следующим категориям, имеющим отсрочку или разрешение на пересечение:

мужчины, исключенные из военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности по состоянию здоровья в военную службу;

мужчины, имеющие право на выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины, которые являются госслужащими и должны ехать в официальную командировку;

мужчины, профессия которых обязывает пересекать границу, и которые занесены в систему «Шлях»;

артисты, художники и журналисты, если у них есть соответствующее разрешение Минкульта;

военнослужащие, которые должны проходить обследование или лечение за рубежом.

Кто принимает решение о разрешении на пересечение границы и как обжаловать

Как сообщил юрист Владислав Юрчак, у мужчины, который планирует выехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки, где он состоит на военном учете. Однако, все равно, правильно собранные документы не гарантируют выезд мужчин за границу.

«Окончательное решение о разрешении будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов», - заявил он.



Однако решение пограничного отряда можно обжаловать. Как не раз объявляли юристы в Украине, делать это можно в несколько способов:

подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, выдавший решение об отказе в пересечении границы;

через окружной административный суд путем подачи иска о признании действий пограничной службы противоправными об отказе в пересечении границы.



Получение разрешения может занять время, однако, для дела может быть лучше, когда лицо сначала подал жалобу в Госпогранслужбу, получил второй письменный отказ, и тогда обратился в суд с имеющимися документами, подтверждающими право на выезд на основаниях, закрепленных законодательно.

Категории мужчин от 18 до 60 лет, имеющих право на выезд за границу во время военного положения, указаны в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины.





По семейным обстоятельствам:

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд требуются документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

Выезд за границу госслужащих, депутатов, чиновников:

Законом для госслужащих предусмотрена возможность ездить в командировку за границу

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии; председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству; председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Выезд мужчин за границу по состоянию здоровья:

Мужчины могут выезжать из Украины во время военного положения по состоянию здоровья и на лечение. Это могут быть следующие случаи:

военнослужащие на лечение - при наличии вывода о необходимости направления лица из составных сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составных сил обороны и силы безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом;

военнообязанные - при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину, и на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение;

лица с инвалидностью I, II и III группы, которые могут подтвердить свой статус соответствующей справкой МСЭК об инвалидности и соцвыплатах;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находятся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Выезд мужчин за границу во время военного положения по профессии:

Из-за скандалов с деятелями, отказавшимися возвращаться в Украину после получения разрешения на выезд, были изменены правила для выезда за границу деятелей культуры, которые должны объяснять, на какое мероприятие по промотированию Украины едут и отчитываться о результатах. Кроме того, мужчины имеют право на выезд по следующим профессиям:

работники заведений по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

Редактор: Александр Галаджий, НВ