Пожизненное заключение. Владислав Козеев помогал оккупантам бить по Львову и мечтал о российском гражданстве

Суд признал виновным в государственной измене 47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и посылал их россиянину.

Коллегия судей Железнодорожного районного суда города Львова 16 мая вынесла ему приговор - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Прокурор Тарас Ковальчук предложил назначить самое суровое наказание, ведь обвиняемый, кроме полученных заданий, самостоятельно по идеологическим мотивам искал информацию и передавал ее россиянам.

Своей вины Козеев не признал, говоря, что не делал того, о чем написано в обвинении.

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Козеев родился в республике Бурятия РФ

Козеев имеет украинское гражданство, но родился в городе Улан-Удэ - столице Республики Бурятия РФ. В 2008-2010 годах его условно осудили за мошенничество - присвоение 3600 гривен. Знакомую он обманул, что занимает деньги то ли для покупки земельного участка, то ли чтобы приобрести диван в квартиру, потому что намеревался принимать гостей.

20 мая 2022 года его задержали в родительском доме, из окон которого он делал некоторые фото для россиян, поскольку это недалеко от железнодорожных путей.

После полномасштабного вторжения в мае 2022 года Козеев отправлял представителям РФ сведения о расположении военных объектов и передвижениях военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры на Львовщине, в том числе пяти мостов. А еще на собственный телефон фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. Всего речь идет о 25 эпизодах передачи информации.

Собранную информацию Козеев отправлял в Telegram пользователю, подписанному символом "$". В результате негласных следственных розыскных действий установлено, что этим псевдонимом пользуется россиянин Сергей Варин.

На изъятом телефоне обнаружили лишь часть переписок, поскольку в мессенджере обвиняемый пользовался функцией автоудаления.

С помощью специальных программ следователи смогли восстановить на телефоне Козеева удаленные снимки, которые, вероятно, он также посылал россиянам. Это фото последствий ракетного удара по Львову, военной части и военной техники в одном из сел Львовщины, учебного центра ВСУ, нефтебазы, моста и др.

Любил коммунистическую и российскую символику

Из содержимого телефона усматривается, что Коззев любил коммунистическую и российскую символику, хранил фотографии с пометками Z. Он был подписан на российские телеграм-каналы: Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков +, Маргарита Симоньян, Кадыров 95.

В телеграмм-канале Соловьев Live обвиняемый спрашивал, будут ли россияне воевать во Львове. Свое беспокойство по этому поводу он высказывал в переписке и с другими пользователями, в том числе с абонентом Саша Брянск.

До начала большой войны в Украине, Козеев периодически ездил в Россию и работал там. Активно пользовался российскими приложениями: Сбербанк, Кошелек, Роснефть, Авто.ру.

На его телефоне есть много российских номеров, в том числе сотрудников Министерств внутренних и иностранных дел, миграционной службы. Обнаружены также загруженные с сайта московского миграционного центра бланки заявлений о выдаче вида на жительство.

В телефоне Козеева было фото письма от МВД РФ 2021 года. Из документа известно, что мужчина хотел получить паспорт гражданина России.

Также он переписывался по поводу своего гражданства с бывшим председателем партии ЛНПР Владимиром Жириновским.

Дело длилось более полугода

В дебатах адвокат пытался убедить суд, что Козеев, вероятно, перестал быть гражданином Украины и поэтому его не могут судить за государственную измену.

Дело слушалось судом более полугода. Но в конце Козеев не захотел давать собственные объяснения того, что произошло, заявив, что не имел достаточно времени поговорить с адвокатом и согласовать позицию.

Суд отказался объявлять перерыв, сделав вывод, что обвиняемый отказывается от показаний. Тогда защитник защитник Ростислав Доль заявил отвод председательствующей судье якобы за ее предвзятость, но заявление не удовлетворили.

В дебатах Козеев попросил его оправдать. Адвокат говорил о неправильной квалификации обвинения. Мол, в действиях Козеева он не видит государственной измены, а максимум несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения.