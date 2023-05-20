Российский танк на огороде под Киевом «задонатил» на ВСУ 10 тысяч долларов. ВИДЕО

Многодетной семье Семиног из Киевской области пришлось покинуть свой дом, спасаясь от войны. Но вернувшись домой, семья увидела, что их дома уже нет, а на огороде россияне оставили "подарок".

Так, оккупанты, убегая, бросили на огороде Семиног свой разбитый танк. Дети семьи разрисовали этот лом и начали продавать на аукционах по частям как артобъекты. Вырученные средства, а это почти 10 тысяч долларов, пошли на ВСУ, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" на канале "1+1 Україна".

В прошлом году, рассказывает мать детей Юлия, она не дала забрать танк, потому что уже засадила огород. А в этом году ждет, чтобы эту технику уже забрали наконец.

Дети, Иванна и Артем, говорят, что идеи рисунков на деталях танков придумывают сами, порой что-то подсказывает мама.

"Вы 10 тысяч долларов собрали, я не ошибся?" - спросил ведущий Егор Гордеев у детей. Те ответили утвердительно.

Артем сейчас озвучивает свою мечту: отстроить разрушенный россиянами дом и поехать на отдых в освобожденный Крым. А Юлия мечтает о том, что ее брат вернулся с победой домой.

Вирусное фото российского танка на украинском огороде

Летом 2022 года фото танка между капусты и свеклы попало в сеть и стало вирусным. С тех пор техника, которую россияне бросили в большой Дымерке под Киевом, заметно заржавела и заметно уменьшилась.

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters

Уничтоженный российский танк в огороде семьи Нищенко из деревни Большая Дымерка Киевской области. 22 июля 2022 года. Фото: Reuters