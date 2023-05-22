Живой Журнал
Сегодня: Понедельник, 22 Мая 2023    22:18:42
|
Главная » Новости » Криминал » 2023 » Май » 22 » 11:39:34
 

Высунула ноги из машины и включила музыку: в Киеве женщина предстанет перед судом. ВИДЕО

Сегодня, 11:39:34 397 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Высунула ноги из машины и включила музыку: в Киеве женщина предстанет перед судом. ВИДЕО

В Киеве полицейские заметили автомобиль, из которого громко играла музыка, а из окна пассажирка высунула ноги. Патрульные остановили машину для проверки, однако во время общения женщина начала себя агрессивно вести.

Она ударила правоохранителя по лицу и разбила бодикамеру, сообщили в полиции Киева.

Кроме того, у другого пассажира авто полицейские обнаружили наркотики. Обоих фигурантов задержали.

По данным фактам следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

За нападение на работника правоохранительного органа женщине грозит до пяти лет лишения свободы, а мужчине за хранение наркотиков – до пяти лет ограничения свободы.
 
Тэги: Киев, полиция, наркотики
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: