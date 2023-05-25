В Киеве на рынках начали продавать черешню и малину з 1000 грн/кг

Корреспондент побывал на Владимирском рынке. Так за килограмм черешни придется отдать от 1200 грн, за голубику нужно будет заплатить 1000 грн, самой дорогой оказалась малина цены на которую стартуют от 1500 гривен и достигает 2000 грн за один килограмм.

Продавец объясняет такие цены отсутствием поставок с захваченного россиянами юга Украины, откуда раньше массово везли ягоды.

«Когда цены пойдут на спад неизвестно. Практически все ягоды импортные, возможно скоро пойдет черешня из Закарпатья, но когда это будет непонятно, возможно в начале июня»,- рассказывает продавец.

Ранее мы подробно писали, что происходит в мае с ценами в Украине.

В Киеве на рынках начали продавать черешню и малину. Но цены на ягоды стартуют от 1000 гривен за килограмм.