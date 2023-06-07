«Страх божий». В сети едко высмеяли новую Миссис Россию-2023 Наталью «Оскар» Безматерных

Так модель выглядит в виртуальной жизни / t.me/zvezdach_mag

Вчера на России состоялся конкурс красоты среди замужних женщин. Новой "Миссис Россия-2023" стала Наталья Оскар, ее настоящая фамилия Безматерных, она замужем за хабаровским бизнесменом Романом Безматерных. В сети уже высмеяли девушку, чья внешность пугает, а не восхищает.Так, пользователи сети обвинили организаторов конкурса в коррупции. Они уверены, что честное жюри никогда не отдало бы победу женщине с искусственной внешностью.Стоит отметить, что модель увлекается "уколами красоты". Заметно, что она делала скулы, колола губы и лоб. Кроме того, в сети заметили, что Оскар фотошопит свои фотографии в соцсетях, так как вживую она выглядит совсем иначе.

Что пишут пользователи сети

"Ужас ужасный! Сплошные филлеры"

"Ох и кобыла! Страх божий, сразу видно "прозрачность" всех этих конкурсов. Сколько ж лет ее "папику" и сколько он отвалил за ее победу?"

"Все что мы должны знать о нынешней красоте"

"Кто больше проплатил, та и выиграла"

"Уродина уродская, что происходит? Где глаза жюри? Лошадь Д’Артаньяна. По какому принципу выбирают таких страшных?"

"Фотошоп ей к лицу"



Более того, пользователи сравнили Наталью Оскар с клоуном из фильма ужасов. Один из фолловеров написал: "Типичная "королева красоты" в России. Рожу нафотошопила, губы наколола, свисток свой накрасила. Там, похоже, в жюри слепые сидят. Вот на кого она реально похожа".

Фолловеры сравнили Оскар с клоуном из фильмов ужасов / t.me/zvezdach_mag

Кто такая Наталья Оскар

Наталья Оскар родилась на Дальнем Востоке, но позже переехала в Москву. Женщина в финале конкурса исполнила песню "Я – твоя миссис Россия", из-за чего только подогрела слухи о коррупции на мероприятии.

Также известно, что за победу в конкурсе боролись 83 женщины, самой старшей из них 62 года.





Новая Миссис Россия Наталья «Оскар» Безматерных