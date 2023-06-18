Какие электромобили чаще покупают украинцы и сколько они стоят

Ошибка в тексте? Выдели слово мышкой и нажми Ctrl+Enter

Несмотря на сложные экономические обстоятельства, рынок электрических автомобилей в Украине продолжает неуклонно расти. Более того, даже в прошлом году, который из-за российского вторжения стал кризисным для всей экономики страны, спрос на электрокары не снизился, а даже вырос. И ставит рекорды.

Какие электромобили сейчас покупают украинцы и сколько стоят самые популярные модели.

Как оно было в 2022-м

Несмотря на произошедшие в Украине в 2022 году трагические события, рынок электрических автомобилей не только не "просел", но и поставил несколько рекордов. Так, по данным Института исследований авторынка, в 2022 году украинцы приобрели 22,5 тыс. электромобилей. И этот показатель оказался на 45,3% больше, чем в 2021 году. В целом 2022 установил рекорд по продажам электромобилей на украинском авторынке.

После ожидаемого провала продаж в марте и апреле продажи электрокаров резко возобновились, а количество проданных автомобилей даже превысило довоенное время.

При этом большую часть продаж электрических автомобилей составляли электрокары с пробегом. Таких купили 11,1 тыс. или 49,2% от общего объема продаж.

В течение последних четырех месяцев 2022 года начала расти доля новых электрических автомобилей. В декабре этот показатель достиг максимального уровня. В том же месяце был установлен количественный рекорд — 324 новых электрических авто получили украинские номерные знаки. Подобные показатели продаж новых электромобилей стали рекордными.

В 2022 году самым популярным электромобилем с пробегом с огромным отрывом от ближайших конкурентов стал Nissan Leaf. Количество сделок купли-продажи этой модели (3 тыс.) почти в пять раз превышает показатели ближайшего конкурента — Tesla Model 3 (651 сделка).

На третьем месте расположилась еще одна модель Tesla – Model S (515 сделок). Четвертую позицию занимает Volkswagen E-Golf (486 сделок), а пятерку завершает Volkswagen ID.4 (474 сделки).

По итогам 2022 года среди "свежепригнанных" электромобилей лидером также стал Nissan Leaf с рекордным количеством продаж – 2 269 штук. На втором месте разместилась Tesla Model 3 с 953 проданными единицами, а третье место занял Volkswagen E-Golf с 871 продажей.

В пятерку самых популярных электромобилей также вошли Volkswagen ID.4 с 862 проданными автомобилями на четвертой позиции и Renault Zoe, закрывающий первую пятерку с 688 проданными электрокарами.

По итогам прошлого года первое место среди проданных новых электромобилей занял электрический Volkswagen ID.4 – 102 автомобиля. Продажи включают как европейскую, так и китайскую версию этого электрокара. На втором месте расположилась Honda M-NV с 240 проданными штуками, а третье место занял BMW iX со 171 продажей.

На четвертом месте разместился Hyundai Ioniq 5 со 131 проданным автомобилем, а пятую позицию занял Audi E-Tron — 114 проданных электрокаров.

Продажи электромобилей в 2023 году

После ожидаемого сезонного спада продаж в январе 2023 продажи электромобилей неуклонно шли вверх. Более того, в мае было зарегистрировано наибольшее количество продаж электромобилей за последние 10 лет, об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Так, в мае этого года украинцы приобрели 4 тысячи новых и бывших в употреблении электромобилей, что на 53,8% больше, чем в мае прошлого года, и на 21,2% больше, чем в апреле 2023-го. Это позволило установить новый рекорд продаж электромобилей в Украине.

При этом более половины электромобилей (50,3%, 1 989 штук) были привезены подержанными из-за границы. Таким высоким цифрам способствует "нулевая" ставка растаможки на них.

На внутреннем рынке было приобретено 34,9% от общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (1379 штук).

Новых электроавтомобилей было приобретено 588 штук. Это максимальный количественный показатель регистраций новых электромобилей, являющийся очередным рекордом на рынке электромобилей.

На данный момент, по оценкам Института исследований авторынка, общее количество автомобилей с электрическим двигателем, зарегистрированных в Украине, составляет 57 830 штук (включая снятые с учета из-за выбраковки и вывоза за границу). Из них 55 856 являются легковыми автомобилями, 1 969 — грузовыми, а 5 — автобусами.

Предлагаем обзор лидеров продаж в каждой категории: электрокары с пробегом, привезенные из-за границы и новые.

Лидеры продаж среди подержанных электромобилей

Первое место среди внутренних перепродаж уже традиционно занимает Nissan Leaf с большим отрывом от ближайших конкурентов. В мае было заключено 342 сделки купли-продажи этого электромобиля.

На втором месте находится Tesla Model 3 – 116 сделок. В тройке лидеров держится Volkswagen ID.4 со 104 сделками. За ним следует Volkswagen E-Golf, поднявшийся на четвертое место с 96 сделками. На пятом месте находится Tesla Model Y с 60 сделками продаж.

Цены на Nissan Leaf, являющегося лидером продаж среди подержанных электромобилей, начинаются от 216 тысяч гривен.

Низкие цены на Nissan Leaf на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

И доходят до более миллиона гривен.

Высокие цены на Nissan Leaf на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Цены на Tesla Model 3 на рынке подержанных электромобилей стартуют от 900 тысяч гривен.

Самые низкие цены на Tesla Model 3 на украинском рынке с пробегом. Источник: auto.ria.com

И доходят до более чем двух миллионов гривен.

Высокие цены на Tesla Model 3 на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Volkswagen ID.4, находящийся на третьем месте в рейтинге продаж подержанных автомобилей, стоит от 1,1 миллиона гривен.

Низкие цены на Volkswagen ID.4 на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Цены на него доходят почти до 2 миллионов гривен.

Высокие цены на Volkswagen ID.4 на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Цены на Volkswagen E-Golf ниже стоимости предыдущей модели этой компании в нашем списке. Они стартуют почти от 400 тысяч гривен.

Низкие цены на E-Golf на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

И доходят до миллиона гривен.

Высокие цены на E-Golf на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Цены на Model Y от Tesla на рынке электрических автомобилей с пробегом стартуют от 1,3 миллиона гривен.

Самые низкие цены на Tesla Model Y на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

И доходят до 2,3 миллиона гривен.

Высокие цены на Tesla Model Y на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Лидеры продаж среди привезенных из-за границы электромобилей

Так же, как и на внутреннем рынке, в сегменте "свежепригнанных" электромобилей первое место занимает Nissan Leaf (402 единицы).

Volkswagen E-Golf поднялся на второе место с 272 автомобилями, опередив Tesla Model 3, опустившуюся на третью позицию со 156 единицами.

Renault Zoe оказался на четвертой позиции со 131 автомобилем, а Tesla Model Y занимает пятое место со 126 единицами.

Цены на Renault Zoe на рынке подержанных автомобилей стартуют от 290 тысяч гривен.

Самые низкие цены на Renault Zoe на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

И доходят до 800 тысяч гривен.

Высокие цены на Renault Zoe на украинском рынке электрических автомобилей с пробегом. Источник: auto.ria.com

Лидеры продаж среди новых электромобилей

По итогам мая первое место занял Volkswagen ID.4 со 176 проданными штуками. На втором месте расположилась Honda M-NV со 111 сделками продаж. На третьем месте оказался Mercedes-Benz EQS — 26 сделок.

Volkswagen ID.6 занимает четвертое место — 23 проданных автомобиля. На пятой строчке — Honda e:NS1 с 21 сделкой продажи.

Цены на новые Volkswagen ID.4 в Украине в зависимости от комплектации доходят до 47 400 долларов (примерно 1 750 тысяч гривен).

Цены на новые Volkswagen ID.4. Источник: id4.com.ua

Honda M-NV на украинском рынке новых электромобилей стоит больше 960 тысяч гривен.

Цены на новые Honda M-NV. Источник: autoelectro.ua

Mercedes-Benz EQS — самый дорогой электроавтомобиль в нашей подборке. В зависимости от комплектации он может стоить до 5,3 миллиона гривен.

Цены на новые Mercedes-Benz EQS. Источник: mercedes-benz-kiev.com

Цены на новые Volkswagen ID.6 в Украине в зависимости от комплектации начинаются от 47 тысяч долларов (около 1 736 тысяч гривен).

Цены на новые Volkswagen ID.6. Источник: autoelectro.ua

Стоимость нового автомобиля Honda e:NS1 в Украине составляет от 25 900 долларов (более 956 тысяч гривен).

Цены на новые Honda e:NS1. Источник: carsmotor.com.ua

Несмотря на войну, автомобильный рынок Украины продолжает работать и даже понемногу приходит в себя от кризиса.