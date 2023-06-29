«Хотим жить у моря». Россияне рассказывают почему они покупают квартиры и дома в оккупированном Мариуполе

После полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия фактически полностью уничтожила украинский город Мариуполь, убила и изгнала почти всех его жителей, а затем захватила — и начала застраивать новыми домами. Пока федеральные каналы и другие пропагандистские СМИ регулярно сообщают, как Мариуполь «возвращается к жизни», в российских соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о покупке недвижимости в оккупированном городе.



Петербургское издание «Бумага» поговорило с россиянами, которые ищут в Мариуполе дома и квартиры, несмотря на продолжающуюся войну, — а «Медуза» с разрешения редакции публикует этот материал целиком.

Недвижимость в Мариуполе ищут россияне, которые инвестируют в «город у моря» или готовы сами туда переехать

Во «ВКонтакте» существует около ста групп, где размещают объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости в Мариуполе. В одной из самых крупных — «Недвижимость Мариуполя и Приазовья» — сообщения от желающих купить дом или квартиру начали появляться с 3 мая 2022 года, когда в городе еще продолжались бои.

Ищут недвижимость в Мариуполе россияне из разных регионов — Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры «в любом состоянии» и готовы восстановить их после обстрелов.

Некоторые покупатели рассказали «Бумаге», что признают украинский город Мариуполь частью России и не считают покупку недвижимости в оккупированном городе рискованной. При этом большинство собеседников издания никогда не были в Мариуполе.





Мариуполь, февраль 2023 года

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LET

Олеся ищет дом в Мариуполе, из Омска Я считаю это хорошим вложением средств. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны. Город — герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что могло там случиться, уже произошло.

Эльдар ищет квартиру в Мариуполе Хочу приобрести недвижимость в Мариуполе, так как считаю, что в ближайшем будущем город расцветет и будет хорошим местом для отдыха. Не боюсь, что город может еще пострадать. Наши рубежи надежно охраняют вооруженные силы, война близится к своему логическому завершению (во всяком случае, в этом регионе).

Ирина ищет дом в Мариуполе, из Красноярска Мы с семьей начали искать жилье в Мариуполе, потому что хотим жить у моря в месте с хорошей экологией. Также в Мариуполе еще довольно дешевая недвижимость и более привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа — он работает электромонтером. А еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске. Страшно, что там снова могут начаться военные действия, но война же не будет идти вечно.





Все ответившие «Бумаге» покупатели недвижимости в Мариуполе выбрали этот город из-за близости к морю. Они считают, что это делает его привлекательным для туристов. Большинство россиян, которые ищут квартиры или дома в Мариуполе, не боятся возвращения военных действий в город, несмотря на контрнаступление Украины на этом направлении.



Жительница захваченного Россией Мариуполя убирает улицу на фоне разрушенного жилого дома. 11 июня 2023 года

AFP / Scanpix / LETA

В среднем квартиры в Мариуполе продают за три миллиона рублей. Владельцы пытаются экстренно избавиться от них

На сайте «Авито» при поиске по регионам России Мариуполь не находится, однако в городе уже размещают объявления. При поиске по названию города можно найти страницу с мариупольскими объявлениями. На сервисах «Циан» и «Яндекс Недвижимость» объявлений из Мариуполя нет, проверила «Бумага».

Сейчас на «Авито» размещено 70 объявлений о продаже недвижимости в Мариуполе. 34 из них — квартиры, 35 — дома и только одно — коммерческое помещение. В среднем квартиры продают за три миллиона рублей, а дома и участки — за 4,8 миллиона рублей, выяснила «Бумага».

В городе много предложений на рынке недвижимости, однако на жилье часто завышают цены, рассказали «Бумаге» желающие приобрести квартиры и дома в Мариуполе.

Самую дорогую квартиру из выставленных на «Авито» в Мариуполе пытаются продать за восемь миллионов рублей — это двухкомнатная квартира на проспекте Мира. На Google Maps видно, что соседние от этого дома здания пострадали от обстрелов или были снесены.

В Мариуполе было разрушено 90% жилых домов, но часть уже восстановили — в том числе компании из Петербурга

Во время боев за Мариуполь в 2022 году было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов, сообщали в отчете ООН. В июне 2022-го международная организация смогла подтвердить смерть 1348 мирных жителей города, а до этого мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о 10 тысячах погибших.

По данным единого заказчика в сфере строительства, к марту 2023 года в оккупированном Мариуполе восстановили 1829 зданий, заново построили 36 домов и снесли 321 аварийное строение.

Над частью объектов работали компании из Петербурга. «МагМа Групп», Испытательный центр «Стройэксперт» и петербургский Фонд капитального ремонта были подрядчиками в восстановлении Мариупольского приазовского технического университета, а фирма «Демолишн» готовит площадку для строительства жилого комплекса на проспекте Первого Мая.