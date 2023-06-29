Живой Журнал
Сегодня: Четверг, 29 Июня 2023    20:52:10
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Июнь » 29 » 17:45:31
 

«Хотим жить у моря». Россияне рассказывают почему они покупают квартиры и дома в оккупированном Мариуполе

Сегодня, 18:02:31 189 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Хотим жить у моря». Россияне рассказывают почему они покупают квартиры и дома в оккупированном Мариуполе

После полномасштабного вторжения в Украину российская оккупационная армия фактически полностью уничтожила украинский город Мариуполь, убила и изгнала почти всех его жителей, а затем захватила — и начала застраивать новыми домами. Пока федеральные каналы и другие пропагандистские СМИ регулярно сообщают, как Мариуполь «возвращается к жизни», в российских соцсетях и на онлайн-площадках появляются объявления о покупке недвижимости в оккупированном городе.

Петербургское издание «Бумага» поговорило с россиянами, которые ищут в Мариуполе дома и квартиры, несмотря на продолжающуюся войну, — а «Медуза» с разрешения редакции публикует этот материал целиком.

Недвижимость в Мариуполе ищут россияне, которые инвестируют в «город у моря» или готовы сами туда переехать

Во «ВКонтакте» существует около ста групп, где размещают объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости в Мариуполе. В одной из самых крупных — «Недвижимость Мариуполя и Приазовья» — сообщения от желающих купить дом или квартиру начали появляться с 3 мая 2022 года, когда в городе еще продолжались бои.

Ищут недвижимость в Мариуполе россияне из разных регионов — Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры «в любом состоянии» и готовы восстановить их после обстрелов.

Некоторые покупатели рассказали «Бумаге», что признают украинский город Мариуполь частью России и не считают покупку недвижимости в оккупированном городе рискованной. При этом большинство собеседников издания никогда не были в Мариуполе.

Мариуполь, февраль 2023 года
Мариуполь, февраль 2023 года
Мариуполь, февраль 2023 года
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LET

Олеся

ищет дом в Мариуполе, из Омска

Я считаю это хорошим вложением средств. Может быть, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны. Город — герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что могло там случиться, уже произошло.

Эльдар

ищет квартиру в Мариуполе

Хочу приобрести недвижимость в Мариуполе, так как считаю, что в ближайшем будущем город расцветет и будет хорошим местом для отдыха.

Не боюсь, что город может еще пострадать. Наши рубежи надежно охраняют вооруженные силы, война близится к своему логическому завершению (во всяком случае, в этом регионе).

Ирина

ищет дом в Мариуполе, из Красноярска

Мы с семьей начали искать жилье в Мариуполе, потому что хотим жить у моря в месте с хорошей экологией. Также в Мариуполе еще довольно дешевая недвижимость и более привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа — он работает электромонтером. А еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске. Страшно, что там снова могут начаться военные действия, но война же не будет идти вечно.



Все ответившие «Бумаге» покупатели недвижимости в Мариуполе выбрали этот город из-за близости к морю. Они считают, что это делает его привлекательным для туристов. Большинство россиян, которые ищут квартиры или дома в Мариуполе, не боятся возвращения военных действий в город, несмотря на контрнаступление Украины на этом направлении.
 

Жительница захваченного Россией Мариуполя убирает улицу на фоне разрушенного жилого дома. 11 июня 2023 года Жительница захваченного Россией Мариуполя убирает улицу на фоне разрушенного жилого дома. 11 июня 2023 года
AFP / Scanpix / LETA

В среднем квартиры в Мариуполе продают за три миллиона рублей. Владельцы пытаются экстренно избавиться от них

На сайте «Авито» при поиске по регионам России Мариуполь не находится, однако в городе уже размещают объявления. При поиске по названию города можно найти страницу с мариупольскими объявлениями. На сервисах «Циан» и «Яндекс Недвижимость» объявлений из Мариуполя нет, проверила «Бумага».

Сейчас на «Авито» размещено 70 объявлений о продаже недвижимости в Мариуполе. 34 из них — квартиры, 35 — дома и только одно — коммерческое помещение. В среднем квартиры продают за три миллиона рублей, а дома и участки — за 4,8 миллиона рублей, выяснила «Бумага».

В городе много предложений на рынке недвижимости, однако на жилье часто завышают цены, рассказали «Бумаге» желающие приобрести квартиры и дома в Мариуполе.

Самую дорогую квартиру из выставленных на «Авито» в Мариуполе пытаются продать за восемь миллионов рублей — это двухкомнатная квартира на проспекте Мира. На Google Maps видно, что соседние от этого дома здания пострадали от обстрелов или были снесены.

В Мариуполе было разрушено 90% жилых домов, но часть уже восстановили — в том числе компании из Петербурга

Во время боев за Мариуполь в 2022 году было разрушено 90% многоквартирных домов и 60% частных домов, сообщали в отчете ООН. В июне 2022-го международная организация смогла подтвердить смерть 1348 мирных жителей города, а до этого мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о 10 тысячах погибших.

По данным единого заказчика в сфере строительства, к марту 2023 года в оккупированном Мариуполе восстановили 1829 зданий, заново построили 36 домов и снесли 321 аварийное строение.

Над частью объектов работали компании из Петербурга. «МагМа Групп», Испытательный центр «Стройэксперт» и петербургский Фонд капитального ремонта были подрядчиками в восстановлении Мариупольского приазовского технического университета, а фирма «Демолишн» готовит площадку для строительства жилого комплекса на проспекте Первого Мая.

Тэги: Недвижимость, Мариуполь, квартиры, война в Украине
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: