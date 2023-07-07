Вартісний текст про контузії: як діагностувати і лікувати

Одже, контузія це :

не класичний струс мозку при ударі!! Не плутайте.. Ось те, від чого ті малограмотні ушльопки лікують, дитячий садок, відносно контузій.

за тиждень не прокапаєтеся.

ноги руки цілі, але радіти рано.

Парадокси контузії

важкі контузії призводять до менших наслідків (бо важкі контузії лікують).

МРТ (класичне, те що є у лікарнях) контузію не показує, як і КТ (може показати аудіограма, енцефалограмма, але основне DTI-diffusion tensor imaging (це розширення МРТ) показує розрив аксонів і ось тут лажа- а нема в Україні, дякую вже поправили у Києві є центр Міра, де є апарат з DTI-але там не лікують!

процес продовжує тривати та розвиватися у мозку і далі після вибуху.

багато лікарів у нашій країні досі не підняли літературу!!

Отже акубаротравма (контузія) це травма яку завдає ударна хвиля (журналісти, рівня лікарів в луцькій газеті написали-ехобаротравма).

Це молекулярний струс мозку. Це струс на рівні молекул та клітин.

Це мінімум 4 фізичні процеси, що відбуваються у мозку

1. Кавітація (бульбашки, які утворювалися за гвинтом у Титаніку бачили? -от то Кавітація, але у мозку! Пройшла акустична ударна хвиля і мозок пішов бульбашками) 2. Гідродинамічний удар (кидали кульки з водою у дитинстві? Пам'ятаєте як деформувався? Так і мозок деформувався) 3. Контрудар (візьміть яйце у шкарлупі і покалатайте!!- що з жовтком буде? Він відібється від однієї стінки і попрямує до другої).. А тут ще й на клітинному рівні. На рівні кожного нейрону мозку. 4. Це електромагнітне опромінення (тепло) +газ-денатурація білка.. Ну в мозку є білок. Ой, білок є усюди. Денатурований це той самий, але який зазнав змін.. Білок сирого яйця, і вареного яйця. Десь ось така різниця. От така реакція на температуру. І процес незворотний!

Що ж в мозку руйнує контузія?

1. Мережу! Так саме електричну мережу мозку. Хвиля, яка проходить мозком рве аксони. Це електричні кабелі мозку. Це білі "канати", які поєднують долі та півкулі. Уявіть електростанцію, яка виробляє електроенергію, а її нема де відвести? Що станеться з електро- мережею, як що десь відбувся розрив чи коротке замикання? От те саме відбувається з людиною- її мозок коротить!! Головний біль, напади паніки, агресії, втрата координації (вистибюлярний апарат у вусі знаходиться), галюцинації, дежавю, втрата реальності і це не повний перелік.

2. Порушення кровообігу (такий собі інсульт на увесь мозок, площа куди більша, а явного вираження нема бо страждають найдрібніші капіляри)

3. Порушення ліквородинаміки. Ліквор-у прошароку між мозком і черепом, ліквор-циркулює в порожнинах шлуночків мозку. В мозку рухається не лише кров, а ще й спинномозкова рідина (ліквор). І от він пульсує! Це внутрішньо-черепний тиск (головні болі, напади паніки..) та водно-електролітичний гомеостаз (пагана память і дуже багато іншого).

4. Формування рубців та спайок, але у мозку. Ну рубці на шкірі вам не подобаються, то уявіть рубці у мозку.. Тепер сигналам у нейронах їх доведеться оминати. А це гальмування розумової діяльності.. Загальмованість у прийнятті рішень.

5. Процеси аутонейросенсибілізації. Це підвищена автоматична чутливість організму на нервові подразники. Агресія, паніка, тремор, втрата свідомості через звук... Це самогубства, вбивства в одному флаконі!!

6. І всякі дрібні, які чомусь деякі від медицини вважають "найважчими" : втрата слуху, втрата координації, відшарування сітківки..

І от весь цей набір наші неуки "лікують" за 1 тиждень та відправляють хлопців назад на фронт - а їх там "клинить", не витримує мозок недосипання, емоційних перевантажень, та і звуків не витримує. Хлопці небезпеку несуть не лише собі, а й побратимам.. Уявіть відправити на фронт людину під кайфом? Це десь те саме. Лише думаю куди страшніше- лікарі сказали "здоровий". Хто не стикався з таким і не спостерігає за власним мозком одразу цього і не помітить. Чим менший рівень освіти-тим важче відчути.



Ну не помічають люди, з низьким рівнем освіти зниження пам'яті, погіршення розумових здібностей, а лікарі не діагностують. А агресія, паніка, жахи ночами? Ну так то війна! Десь так..

Вартісний текст про контузії. Люди не знають що це, та не розуміють наслідків і не усвідомлюють, що нас ще чекає попереду.