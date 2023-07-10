Wizz Air бестолково извинилась за инцидент с украинским ветераном, которого высадили из самолета

В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент с раненым украинским воином в Израиле, которого из-за высадили из самолета. А венгерская авиакомпания Wizz Air бестолково извинилась. Об этом сообщил спикер ведомства Олег Николенко. Он отметил, что МИД ищет защитника, с которым случился инцидент.

"Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива и мы хотим в ней разобраться. Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольство Украины в Израили", – говорится в сообщении.



Украинского защитника призывают обратиться:

МИД: +38 044 238 1588 или [email protected]

Украинское посольство в Израиле: +972 54 667 6782 или [email protected]

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом - безусловный приоритет", – добавил Николенко.

Wizz Air бестолково извинилась

Тем временем венгерская Wizz Air впервые после инцидента публично прокомментировали ситуацию.

"Мы приносим извинения за ситуацию с пассажиром на нашем рейсе. Безопасность является нашим приоритетом, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету. Это было тяжелым, но необходимым решением, принятым с учетом безопасности пассажира", – отметили в авиакомпании.



Напомним, мужчина не мог сидеть на своем месте из-за своего протеза. Он объяснил, что потерял ногу на войне и летел рейсом из Тель-Авив в Варшаву, чтобы попасть домой, в свою семью в Украину. Когда его попросили выйти, он плакал и кричал: "Как я доберусь до дома?". Мужчина даже показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для его семьи, члены которой уже давно его ждали.

Ветеран простоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и ранил руки. Экипаж самолета заявил, что он ведет себя неадекватно, после чего украинец вынужден был покинуть рейс.