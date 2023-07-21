В Украину завезли опасный кофе. «Охратоксин А» может вызвать судороги и тошноту

По данным специалистов, к ним поступило сообщение, что в Украину импортировали молотый кофе, в котором обнаружили охратоксин А.

Производитель кофе – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. Он был завезен из Австрии в адрес ООО "ТД ГУРМАНДИЗ" в Киеве.

Сообщение о поступлении опасного кофе поступило через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Охратоксин А – это опасное вещество, продуцируемое микроскопическими плесневыми грибами рода Аспергил (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius и др.) и рода Пенициллиум (Penicillium verru). Этот пищевой загрязнитель небезопасен для здоровья человека. Он может вызвать острое отравление, что дает осложнения на почки и обладает накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.

В Украине процветает продажа контрафактного кофе

В Украине рынок контрафактного кофе достигает 30%, а на рынках и в интернете продают подделки мировых брендов растворимого кофе, хотя на самом деле этот продукт не имеет отношения ни к брендам, ни кофе.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Процветает контрафакт и подделка мировых и украинских брендов, а также продажа под брендами на рынках и через интернет того, что кофе нельзя называть, с мальтодекстрина", — заявил он.



Гетманцев уточнил, что мальтодекстрин – это вещество, которое добавляют в кофе вместо кофе, когда делают контрафакт.

По словам нардепа, такую информацию он получил во время встречи с производителями кофе.

"Ситуация на рынке одновременно ужасна и типична для нашей страны. 30% рынка в тени. Гранулированный кофе завозится по таможенной стоимости ниже зеленого зерна", — рассказал он.

Глава финкомитета также намекнул на существование в Украине "нескольких семей "бизнесменов", которые являются "крышей" для этого бизнеса.

"Бизнес, который создает рабочие места, не требует снижения налогов, не требует льгот, требует одного — выполнить обязанность государства по обеспечению законной и прозрачной работы рынка. В этом же заинтересованы и потребители кофе, и само государство, собирающее деньги на армию. этом не заинтересованы несколько семей "бизнесменов", настроивших супер прибыльный бизнес под чужими брендами, без уплаты налогов и за счет нашего здоровья", — отметил Гетманцев.

В Украину завезли опасный молотый кофе, в котором обнаружили охратоксин А – опасный микротоксин, который может вызвать опасные побочные последствия. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.