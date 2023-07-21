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Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) считался неприкосновенным, но сегодня был арестован. Что случилось?

Вчера, 13:06:52 471 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Террорист Игорь Стрелков (Гиркин) считался неприкосновенным, но сегодня был арестован. Что случилось?

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) был задержан силовиками по делу об «экстремизме» спустя несколько дней после новостей о том, что протокола по административной статье о «дискредитации» армии составили на ранее судимого полковника ГРУ Владимира Квачкова. 
 
Вместе они создавали «Клуб рассерженных патриотов» и регулярно после начала российского вторжения в Украину вели стримы, в ходе которых жестко критиковали деятельность политического и военного руководства России.
 
Долгие годы Стрелков считался неприкосновенным — и потому, что он бывший офицер ФСБ, и за свою деятельность на востоке Украины в 2014 году. Защищал его в России, очевидно, и статус главного обвиняемого по делу о крушении малазийского Boeing MH-17, по которому суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению. 
 
Можно предположить, что приказ не трогать бывшего коллегу президента России по ФСБ поступил с самого верха российской власти, так что долгие девять лет силовики закрывали глаза на ту критику, которую Стрелков позволял себе в том числе в отношении президента России Владимира Путина.
 
Его не трогали и долгие 17 месяцев войны — хотя он, очевидно, позволял себе куда более жесткие высказывания о ходе «специальной военной операции», чем те, за которые политик Илья Яшин получил восемь с половиной лет заключения, а московский депутат Алексей Горинов — семь лет.
 
Если раньше российские власти сажали тех, кто выступал против войны, то теперь, похоже, начали приходить и к тем, кто войну поддерживает, но считает, что российское командование ведет ее из рук вон плохо.
 
Очевидно, работавшая прежде система сломалась после неудавшегося военного переворота ЧВК «Вагнер», и теперь российская власть решила действовать по-новому.

Специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов
Тэги: вона в Украине, Гиркин, война на востоке Украины, ДНР
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