Юморист Владимир Винокур эпично опозорился, пытаясь расхвалить Путина, и стал посмешищем. ВИДЕО

Популярный советский и российский путинист-юморист Владимир Винокур опозорился во время вручения ордена в Кремле. Вдохновленный вниманием своего вождя Путина, 75-летний комик решил отличиться хвалебной одой в адрес диктатора, но стал посмешищем.

Не забыл россиянин и продемонстрировать свои способности в пародировании. Видео с речью Винокура распространили в сети.

Путин позвал своего на 5 лет старшего фаната в Кремль, чтобы наградить орденом "За заслуги перед Родиной" I степени. Получив медаль, юморист не поблагодарил своих родных или соотечественников, а решил отличиться перед диктатором.

Пока Путин шатался, очевидно, ожидая окончания мероприятия, Винокур неторопливо, с покашливанием восхвалял его физическую форму и умственные способности.



В частности, юморист похвалил диктатора за то, что он способен самостоятельно подняться к самолету и сесть на коня. В любой цивилизованной стране такие слова восприняли бы как сарказм, но в России привыкли нахваливать диктатора за каждое его движение, чтобы не попасть под репрессии.

Винокур также решил "остроумно" пошутить об американском лидере Джо Байдене, спародировав один из российских фейков, где он якобы не узнал французского президента. Шутка о самолете, кстати, также была отсылкой на Байдена.

Вероятно, в голове Винокура его речь была остроумной и смешной, но в сети так не думают. Более того, даже российский диктатор ни разу не улыбнулся.

"Перед Путиным стелились многие "артисты", но всех превзошел Винокур, который на старости лет пришел в восторг от того, что Путин умеет сходить по трапу самолета и пока узнает всех присутствующих", "У Путина есть говорящий чемодан для д*рьма. Его зовут Владимир Винокур", "А он еще жив?" "Сомнительные комплименты", – высказались пользователи Twitter.

Ранее писали, что за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Винокур прокомментировал скандальное заявление Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". По мнению артиста, такое решение необходимо было принять еще раньше.