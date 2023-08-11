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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Август » 11 » 13:45:44
 

В Украине уволят всех областных военкомов - Зеленский

Сегодня, 13:45:44 174 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине уволят всех областных военкомов - Зеленский

В Украине уволят всех руководителей областных военкоматов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил после специального заседания Совета национальной обороны и безопасности Украины.

«Наши решения. Увольняем всех областных „военкомов“. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. 

Воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования.   Реализовать это решение должен главком Залужный», — заявил Зеленский.


По его словам, в отношении должностных лиц военкоматов завели 112 уголовных дел, 33 человека получили статус подозреваемых.
 
Тэги: Зеленский, военкоматы
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