Маркетплейс AliExpress объявлен «спонсором войны»: что стало основанием?

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло собственника маркетплейса AliExpress, китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Основанием для принятия такого решения послужило то, что маркетплейс продолжал работать в России, несмотря на полномасштабную войну против Украины.

Платформа AliExpress пользуется популярностью в России: ею управляет дочерняя российская компания из группы Alibaba ООО "Алибаба.КОМ(РУ)". Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. По состоянию на 2023 год компания продолжает работать в России и предоставлять международную площадку для продажи зарубежных товаров. Прибыль ООО "Алибаба.КОМ(РУ)" за 2022 год составила 16,3 млрд рублей - это около 160 млн долларов.



Кроме того, стало известно, что в период с 8 октября 2022 года по 24 марта 2023 года китайская компания Quzhou Nova закупала не менее 3220 тонн медного сплава на общую сумму $7,4 млн на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения (с момента оккупации города зимой 2015 года контролируется россиянами - "Апостроф"). По данным таможни, отгрузки медного сплава с завода производились через порт Новороссийск. Из вывезенной с оккупированных территорий меди компания производят товары, продаваемые на платформах Alibaba, в т.ч, AliExpress.

Но и это не все: Alibaba прибегает занимается цензурой украинского контента на своих платформах. Так, в марте 2022 года Alibaba заблокировала профиль украинского стримера, который имел на AliExpress более 268 тысяч подписчиков, за сообщение о войне. В то же время, пророссийские посты на платформе не удаляются.



Alibaba Group Holding Limited - спонсор війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало до списку переліку міжнародних спонсорів війни китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited



В групу компаній Alibaba Group Holding Limited входить: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688. com), Local Services Group (Amap, Ele. me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba. com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures). Зокрема, була привернута увага до платформи онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ «Алибаба. КОМ (РУ)»



Як зазначається на сайті НАЗК — "станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)."



"У квітні 2023-го агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba. Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються" — йдеться в повідомленні.