В чем секрет Александра Зинченко? Как он стал звездой Арсенала после ухода из Манчестер Сити

В 16 лет стал капитаном "молодежки"

"В Шахтере у меня была очень сложная ситуация. Оставалось два года до конца контракта. Моей мечтой было выступать за первую команду. Это оказалось нереально, ведь за нас играли Фернандиньо, Дуглас Коста, Генрих Мхитарян. Мне сказали, что если я не продлю контракт, то не буду играть даже за молодежную команду. В течение 4 месяцев мне просто приходилось бегать по полю во время тренировок. Я занимался абсолютно один", - вспоминает футболист.

В феврале 2015 отправился в Башкортостан

Зинченко дебютировал за сборную Украины

Манчестер Сити выложил за Зинченко 2 млн евро

Зинченко перешел в Арсенал за 35 млн евро

"Лучшая позиция для меня – та, на которой бы меня хотел видеть тренер. Даже если он однажды скажет, что мне нужно стать вратарём, я соглашусь. Я здесь не для того, чтобы тратить своё время и время Арсенала. Я здесь для того, чтобы добиться больших успехов. Надеюсь, что мы сможем выиграть несколько титулов и будем бороться за победу в каждом турнире."

Знаменитый украинский футболист Александр Зинченко родился на севере Украины, в городе Радомышль, Житомирской области. Там он начал свой футбольный путь и явно выделялся среди сверстников. После нескольких детских переходов, Александр сделал, пожалуй, самый важный шаг в своей карьере: парень перебрался в другой конец страны. Ведь его пригласили в Академию донецкого Шахтера.В тот момент "Горняки" считались одной из сильнейших команд Восточной Европы. У клуба была крутая Академия, которая ежегодно выпускала в большой футбол десятки талантливых ребят. Зарождение Зинченко как сильного футболиста произошло именно в "Шахтере". С ним работали высококвалифицированные специалисты, а большие свершения именитых игроков основной команды "оранжево-черных" только добавляли мотивации юному дарованию.Александр очень быстро прогрессировал. В 16 лет он уже был капитаном Молодежки "Шахтера", а в 17 году грезил мечтами об игре на взрослом уровне. Но конкуренция в донецком клубе была огромной. В то же время "Шахтер" не хотел отпускать молодого таланта. Горняки предложили Зинченко продлить контракт. Однако игрок отказался. Руководство клуба начало давить на него.В этот момент на востоке Украины развязались боевые действия. "Шахтёры" уехали из небезопасного Донецка, а Зинченко в скором времени вместе с семьей перебрался в Москву. Интерес к игроку проявлял казанский "Рубин". Да, контракт Зинченко с "горняками" ещё действовал, поэтому присоединиться к новому клубу без согласия "Шахтёра" Александр не мог. Можно было бы разорвать сотрудничество в одностороннем порядке. Но тогда "Рубину" пришлось бы выплатить немаленькую компенсацию. Поэтому "Рубин" деликатно слился с этой сделкой.А вот кто не побоялся рискнуть, так это "Уфа". Клуб сел за стол переговоров и нашёл компромисс в затянувшемся споре между Зинченко и "Шахтёром". Как итог, Александр отправился в Башкортостан, чтобы хорошо зарекомендовать себя и стать одним из лидеров "уфимцев". У Зинченко получилось не сразу. В дебютном сезоне он провёл не особо ярко, без побед и запоминающихся достижений. К тому же он отыграл за новую команду всего семь матчей. Но этому есть логичное объяснение: в тот период "Уфа" из последних сил боролась за выживание. Так что тренерскому штабу некогда было тестировать и внедрять новичков.Во втором сезоне в составе "уфимцев" Зинченко расправил крылья. Он провёл 24 матча в РПЛ и был признан главным молодым открытием года. В игровую модель "Уфы" Александр влился достаточно быстро. За год он успел заслужить авторитет у болельщиков и одноклубников. Уже тогда на украинца начали обращать внимание клубы из лучших европейских лиг. В "Шахтере" Зинченко играл в амплуа атакующего хавбека, а тренерский штаб "Уфы" использовал его практически на всех позициях в защитной и полузащитной линии. Со временем украинец все чаще стал играть на левом фланге обороны.Вызов в сборную Украины не заставил себя долго ждать. Зинченко дебютировал за жёлто-синих незадолго до Евро-2016. Он сыграл в составе украинцев на континентальном первенстве. Однако проявить себя не удалось, его сборная с треском вылетела из турнира.Впрочем, это не помешало юному таланту забить дебютный гол за национальную команду в товарищеской игре с Румынией. Зинченко стал самым молодым автором гола в составе украинской сборной, побив рекорд легендарного Андрея Шевченко. Александр так и не вернулся в Уфу после евро в 2016 году.Заметное футбольное развитие и дебют за сборную Украины привлекли к Зинченко интерес со стороны больших клубов. Кроме Спартака и Зенита, украинским универсалом интересовались римская Рома и дортмундская Боруссия. А позже на радарах замаячил Манчестер Сити, который в конечном итоге выкупил контракт футболиста. Британский Гранд выложил за Александра 2 миллиона евро и не форсировал события. Манчестер Сити подошёл к подписанию молодого украинца грамотно. Горожане не стали мариновать Зинченко на скамейке запасных и отдали его в аренду нидерландскому ПСВ Эйндховене.Украинец не показал чего-то выдающегося, после чего вернулся на Туманный Альбион. Результаты аренды Александра были весьма сомнительными. Однако Гвардиола поверил в него и оставил в основной команде под руководством талантливого испанского тренера. Зинченко стал прогрессировать, и уже весной 2019 года заслужил место в стартовом составе. Стоит отметить, что Гвардиола использовал его на позиции левого защитника. Украинцу как раз пригодились наработки со времён Уфы. Зинченко не упустил свой шанс и закрепился в основе английского топ-клуба.За 5 сезонов в Манчестер Сити Александр провёл 128 матчей во всех турнирах. Он успел стать четырёхкратным чемпионом Англии, а также выиграл по четыре кубка страны и Кубка Лиги. На европейской арене максимальным достижением Зинченко с горожанами стал выход в финал Лиги Чемпионов в Манчестере.Всё складывалось неплохо. Однако со временем у Александра появились лидерские амбиции. Реализовать их в сети было изначально не просто. Ведь состав горожан был переполнен звёздами, каждая из которых тянет одеяло на себя. Скоро стороны полюбовно расстались. Манчестер Сити продал Зинченко в Арсенал за 35 миллионов евро.В лондонском клубе украинец сразу занял одну из ведущих ролей. Адаптация Александра к канонирам прошла максимально быстро и безболезненно. Украинец был хорошо знаком с главным тренером Микелем Артетой, который ранее работал помощником Гвардиолы в Сити. В Арсенале Зинченко играет на позиции левого защитника и по совместительству является главным плеймейкером команды. Такое необычное сочетание позиции и игровой роли подтверждает статистика. Александр входит в десятку лучших игроков чемпионата Англии по передачам.Кроме того, у Александра Зинченко нет проблем с психологией и менталитетом. Он быстро вливается в новые коллективы, отличается открытостью и коммуникабельностью. В каждой команде Зинченко становится душой компании благодаря этим качествам. У защитника не возникает проблем с адаптацией. Впрочем, главным козырем Зинченко является его универсальность.В академии Шахтера он начинал центральным атакующим полузащитником и фланговым нападающим, играл на позициях бокс-ту-бокс, опорника и левого защитника. В топ-клубах Англии он стал бэком с задатками плеймейкера.Сам Александр признается, что ему без разницы на какой позиции играть. Украинский универсал хочет лишь одного – добиваться успехов и завоевывать титулы.