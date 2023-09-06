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Главная » Новости » Культура » 2023 » Сентябрь » 6 » 17:55:08
 

Ирина Бессмертная из Херсона победила в конкурсе красоты от США и подержалась за руки с россиянкой

Вчера, 17:55:08 406 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ирина Бессмертная из Херсона победила в конкурсе красоты от США и подержалась за руки с россиянкой

На днях в Майами состоялся конкурс красоты Ms.World International 2023, где приняли участие около 100 конкурсанток из разных стран мира. 

Несмотря на полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины, представительницы страны-агрессорки были допущены к конкурсу и приехали бороться за короны на "загнивающий Запад".

Однако главную корону Ms.World International 2023 получила 36-летняя украинка из Херсона Ирина Бессмертная, представлявшая Америку.

Ирина, которая 4 года назад уехала из Украины и вышла замуж за американца, рассказала о пути к победе и жизни на родине:

"Я уехала из Украины 4 года назад. Там у меня осталась вся моя семья – родители, братья с сестрами и их семьи".

После развода в молодом возрасте осталась одна с маленьким ребенком, без денег и работы, будучи еще студенткой университета. Прошла путь с нуля до собственных бизнесов, создала рабочие места в родном городе. 

Впоследствии Ирина познакомилась со своим мужем американцем, переехала в США и продолжала деятельность в Херсоне до его оккупации.
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Тэги: украина, конкурс красоты, россия, США

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