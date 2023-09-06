Ирина Бессмертная из Херсона победила в конкурсе красоты от США и подержалась за руки с россиянкой

На днях в Майами состоялся конкурс красоты Ms.World International 2023, где приняли участие около 100 конкурсанток из разных стран мира.
Несмотря на полномасштабную войну, которую ведет Россия против Украины, представительницы страны-агрессорки были допущены к конкурсу и приехали бороться за короны на "загнивающий Запад".
Однако главную корону Ms.World International 2023 получила 36-летняя украинка из Херсона Ирина Бессмертная, представлявшая Америку.
Ирина, которая 4 года назад уехала из Украины и вышла замуж за американца, рассказала о пути к победе и жизни на родине:
"Я уехала из Украины 4 года назад. Там у меня осталась вся моя семья – родители, братья с сестрами и их семьи".
После развода в молодом возрасте осталась одна с маленьким ребенком, без денег и работы, будучи еще студенткой университета. Прошла путь с нуля до собственных бизнесов, создала рабочие места в родном городе.
Впоследствии Ирина познакомилась со своим мужем американцем, переехала в США и продолжала деятельность в Херсоне до его оккупации.
Интересно, Бессмертный не пришел в голову, что это цвета не только американского флага?
Среди участниц и победительниц Ms.World International 2023 были россиянки, с которыми Ирина любезно стояла на сцене и разделяла радость от победы.
Угадайте с первого раза, где здесь россиянки, а где представительница Молдовы ФОТО С INSTAGRAM
Похоже, вне себя от радости Ирина забыла о войне и семье в Херсоне, и решила подержаться за руку с россиянкой
Победительниц в конкурсе было немало, и россиянки тоже оказались в первых рядах...