Китайський пресований чай Пуер стрімко набирає популярності і серед українців

Види ексклюзивного напою



Пуер (Пуерча) – це китайський постферментований чай, що виробляється з чайних дерев, які вирощують у провінції Юньнань. А знайти його в Україні можна на clubpuer.com.ua . Мабуть, це єдиний чай, який цінується за свій вік: чим старший Пуер, тим вища його вартість. Також на смак і властивості впливають регіон його зростання та майстерність виробника. Залежно від технології обробки поділяється на Шен Пуер ("зелений, незрілий"), виготовлений за класичною технологією, та Шу Пуер ("готовий"), заварений новим, "прискореним" способом.

Шен Пуер має світлий колір, зазвичай із невеликим осадом, за смаком нагадує зелений чай, принаймні щодо терпкості. Сильно тонізує організм, покращує апетит та перетравлюваність їжі. Шу Пуер завжди темно-коричневого, майже чорного кольору, за смаком м'який, іноді з кислинкою або гіркуватістю та горіховим післясмаком. Напій нормалізує тиск, травлення, помітно бадьорить.



Даний різновид чаю продають у розсипному вигляді або у пресованому. Другий варіант більш зручний для зберігання і транспортування та не вимагає зважування під час приготування.

Стандартні форми пресованого чайного листя

у вигляді коржика (Бін Ча);

у вигляді прямокутної цеглини (Чжуань Ча);

у вигляді квадратної цеглини (Фан Ча);

у формі гнізда чи чаші (То Ча);

у формі гарбуза (Цзінь Гуа Ча);

у формі гриба (Цзінь Ча).



Крім цих форм є багато інших. Зокрема, чайне листя запресовують у бамбуку та плодах цитрусів, виконують у вигляді декоративної картини або якогось предмета.

Унікальні властивості китайського Пуера



Користь цього різновиду чаю для організму справді величезна. Відомо декілька десятків корисних властивостей Пуера. Назвемо найважливіші: Користь цього різновиду чаю для організму справді величезна. Відомо декілька десятків корисних властивостей Пуера. Назвемо найважливіші:

тонізує і бадьорить тіло;

заспокоює нерви, допомагає зосередитись;

робить розум більш гострим і ясним;

нормалізує процеси травлення;

підтримує водний баланс в організмі;

сприяє нормалізації ваги;

зміцнює зуби, є гарною профілактикою парадонтозу;

покращує імунітет;

ефективно знімає дію алкоголю;

сприяє довголіттю.



Також цілющий напій притупляє відчуття голоду. Тому якщо немає часу чи можливості поїсти, можна зробити собі чашку ароматного чаю і підтримати себе до повноцінної трапези.

Як готувати і пити Пуер



Способів заварювання чаю багато, але є важливі правила. Для приготування Шу Пуера вода має бути максимально гаряча, а для Шен Пуера – злегка охолоджена. Також перед заварюванням листя необхідно ретельно промити. Пресований чай спершу можна розмочити, потримавши його в гарячій воді близько хвилини. Пити готовий напій потрібно без цукру, маленькими порціями і не поспіхом, щоб відчути зміну присмаку після кожного наступного ковтка.

Способів заварювання чаю багато, але є важливі правила. Для приготування Шу Пуера вода має бути максимально гаряча, а для Шен Пуера – злегка охолоджена. Також перед заварюванням листя необхідно ретельно промити. Пресований чай спершу можна розмочити, потримавши його в гарячій воді близько хвилини. Пити готовий напій потрібно без цукру, маленькими порціями і не поспіхом, щоб відчути зміну присмаку після кожного наступного ковтка.

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Чому чай Пуер сьогодні такий затребуваний? Напевне, секретом популярності натурального трав’яного напою є його вплив на організм. Пуер є природним енергетиком, що дозволяє м'яко і швидко зарядити себе для активної діяльності протягом дня. Може стати прекрасною заміною кави. Ще зовсім недавно в Україні лише окремі особи насолоджувалася цим особливим напоєм, а сьогодні вже велика кількість українців додала його до свого раціону і щоденного вживання.