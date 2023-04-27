Самый вредный и полезный кофе: почему нужно отказаться от одного вида напитка

"Худший кофе - типа 3 в 1 или растворимый капучино в пакетах. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой кофе, могут негативно отразиться на работе печени", - пояснила специалист.

Как правильно готовить кофе

Кофе – самый распространенный напиток на Земле. Его готовят по-разному, потому есть возможность насладиться любыми оттенками вкуса и выбрать любимый. Назван самый полезный и вредный кофе.Польза кофе будет зависеть не только от его вида, но и способа приготовления, а также от наличия или отсутствия добавок – сахара, сливок или сиропа. Диетолог Светлана Фус сообщила на своей странице в Instagram, какой кофе будет самым вредным для организма.Эксперт в области питания посоветовала употреблять кофе в зернах. Молотый сразу теряет часть своего аромата, потому лучше измельчать его непосредственно перед термической обработкой. Фус порекомендовала избегать растворимого кофе, который получают в результате сложных промышленных процессов.По словам Светланы, качественныйв разумных количествах полезен для здоровья."Эту пользу определяют наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Но следует упомянуть о том, что молоко и сливки, добавленные в кофе, снижают активность кофейных антиоксидантов, затрудняют их усвоение организмом", - пояснила Фус.Диетолог призвала отказаться от заливки кофе кипятком, потому что в таком напитке образуется много дитерпенов – кахвеола и кафестола. Указанные химические соединения могут повышать уровень холестерина в крови и вредить печени. Нужно использовать бумажные фильтры, чтобы обезопасить себя от этих веществ. При этом в напитке останутся ценные полифенолы - антиоксиданты, которые содержатся в кофейных зернах."Не кипятите кофе, так он теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно из кофе мелкого помола, разрушаются эфирные масла с полезными антиоксидантами", - отметила Фус.Лучше использовать для заваривания кофе посуду из нержавеющей стали или стекла. Желательно не пить кофе натощак, чтобы не раздражать слизистую желудка. Не нужно употреблять этот напиток вместе с мясом и другими железосодержащими продуктами.