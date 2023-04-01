Можно ли пить кофе при повышенном давлении: ответ экспертов

Как кофе влияет на давление, можно ли его пить при гипертонии и как кофе влияет на организм человека, читайте в материале.

Кофе – натуральный энергетик с явным возбуждающим действием на организм. Исследования показывают, что употребление кофе стимулирует психическую деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает или снимает сонливость, придает бодрости и уменьшает усталость. Такие свойства напитка позволяют назвать кофе естественным стимулятором.

Наибольшим стимулятором центральной нервной системы в кофе является кофеин. Насколько сильно влияние кофеина, зависит от индивидуальной чувствительности к метилксантинам кофе — группе психоактивных веществ, в которую входят кофеин, теофиллин и теобромин.

Как кофе и кофеин влияют на давление и работу сердца



То, как кофеин оказывает влияние на давление, зависит от вида кофе.

Для растворимого кофе характерно пониженное содержание кофеина по сравнению с натуральным напитком. Однако он часто-густо содержит синтетические усилители вкуса. Для ее изготовления используют дешевые сорта кофе, нарушение технологических процессов приводит к появлению неприятного привкуса в этом напитке.

Кофе, приготовленный из только что смеленных кофейных зерен, действует как антиоксидант, снижает риск развития атеросклероза. Но высокое содержание кофеина сказывается, это нужно принимать во внимание тем, кто страдает артериальной гипертензией.

Но в наибольшей мере то, как повлияет кофе, зависит от особенностей организма. Если давление обычно понижено, после кофе оно повысится, точнее — нормализуется. Как свидетельствуют исследования, употребление кофеина может повлечь за собой кратковременное, но резкое повышение артериального давления.

Можно ли пить кофе при высоком давлении



Кофе при давлении не всегда приводит к ухудшению самочувствия. Есть категория больных, и не только гипотоников, которым не запрещено и даже рекомендовано употребление тонизирующего напитка в разумных количествах.

При внутричерепном давлении кофе не только не повредит, а поможет снять спазм сосудов головного мозга, вызванный нарушением циркуляции спинномозговой жидкости, аневризмами, травмами и тем самым снизить давление в черепной коробке.

Несмотря на то, что кофеин краткосрочно повышает давление, исследования показали отсутствие прямой связи между любовью к кофе, гипертонией и частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, многочисленные исследования показывают, что у людей, которые выпивали 1-6 чашек кофе в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе. Особенно это было заметно у тех, кто употреблял 3-4 чашки кофе в день. У этой группы изучаемых риск проблем с сердцем оказался ниже на 17%.

Можно ли пить кофе при гипертонии



Эксперты рекомендуют: если вы страдаете повышенным давлением и за 30 минут после употребления кофе с кофеином давление повышается на 5-10 пунктов, его потребление кофе нужно уменьшить.

Кардиолог Наталья Иванюк считает, что нужно пить не больше двух чашек в день, желательно со стаканом воды. Нужно внимательнее относиться и к сортам кофе — в робусте вдвое больше кофеина, чем в арабике. В некоторых случаях лучше пить кофе без кофеина, а в некоторых вообще от него отказаться.

В любом случае гипертоникам и людям с нормальным кровяным давлением всегда важно соблюдать меры предосторожности и помнить об индивидуальных особенностях организма. Ведь чувствительность кофеина и реакция на него у разных людей может сильно отличаться.