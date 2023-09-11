Блогер выполнял по 100 берпи 30 дней подряд - как это на него повлияло. ВИДЕО

Австралийский блогер Лори Шоу взял на себя несколько 30-дневных фитнес-испытаний на своем канале. Он интенсивно тренировался в муай-тай, крау-мага, олимпийском спринте и беге, чтобы увидеть, какого прогресса он может достичь за один месяц.

В одном из своих последних видео Шоу берет на себя новую задачу – берпи. Это популярное сложное упражнение с собственным весом, которое зародилась как тест физической подготовки для военных. А приобрела она популярность как тренировочное упражнение для всего тела.

Путешествуя и не имея возможности регулярно посещать тренажерный зал, Шоу ставит перед собой задачу: выполнять 100 повторений каждый день в течение месяца. Понятно, что он отслеживает влияние повторяющихся упражнений на его фигуру и на фактическую производительность. Заметим, что особого внимания заслуживают изменения его друга.

Чувствуется хорошая работа мышц, очевидно, отжимания, плечи, грудь, смешанная с аэробной подготовкой, – говорит Шоу.



Выполнил 3000 берпи в месяц: смотрите видео



В первый день он заканчивает все 100 берпи за 10:40, и надеется улучшить свое время в ближайшие недели. Однако он не замечает линейной прогрессии изо дня в день.

Некоторые дни вы, безусловно, будете чувствовать себя на вершине этого, а некоторые дни будут тяжелее. Но изо дня в день фактическая разница в прогрессе была не столь заметной, и таким образом это стало более умственной игрой,

– говорит он.

Он также отмечает, что берпи никогда не становится легче. И хотя формирование привычки выполнять повторение каждое утро стало менее сложной задачей, само физическое действие все еще было утомительным каждый раз.

На 30-й день Шоу выполняет свои 100 повторений и, наконец, может заметить некоторое улучшение. Он завершает тренировку ровно за 7 минут, сократив на 3:40 свое первоначальное время.

Я в восторге от этого. Больше никаких берпи на время!– говорит он.



Вместе с нашим героем этот вызов бросил себе его друг Алекс. Собственно, если на Шоу не слишком видны изменения, то на его товарище можно увидеть, что эти 30 дней не прошли даром. У него обозначились мышцы пресса, а также появилась дополнительная фактура.



Прогресс на теле Алекса после 30 дней испытания впечатляет больше / Скриншот

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