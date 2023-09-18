Мастурбировал на кладбище. Голого мужчину сняли на видео в Днепре, прохожие вызвали полицию

В Днепре в Индустриальном районе увидели обнаженного мужчину. Он бегал по кладбищу и самоудовлетворялся. Инцидент сняли на видео прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на местные Telegram-каналы.



"Какой-то отморозок "полирует свой ствол" прямо на Индустриальном кладбище. Замечен там этот оголённый первобытный мужик уже не в первый раз" - пишет Телеграм канал Х*евый Днепр.



В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области факт правонарушения подтвердили. Нам сообщили, что полицейские задержали мужчину. В отношении него составлен административный протокол.