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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Сентябрь » 18 » 11:37:42
 

Мастурбировал на кладбище. Голого мужчину сняли на видео в Днепре, прохожие вызвали полицию

Вчера, 11:37:42 594 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мастурбировал на кладбище. Голого мужчину сняли на видео в Днепре, прохожие вызвали полицию

В Днепре в Индустриальном районе увидели обнаженного мужчину. Он бегал по кладбищу и самоудовлетворялся. Инцидент сняли на видео прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Какой-то отморозок "полирует свой ствол" прямо на Индустриальном кладбище. Замечен там этот оголённый первобытный мужик уже не в первый раз" - пишет Телеграм канал Х*евый Днепр.

В пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области факт правонарушения подтвердили. Нам сообщили, что полицейские задержали мужчину. В отношении него составлен административный протокол.


 
Тэги: извращенец, кладбище, Голый, днепр

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