Что посмотреть в Виннице: лучшие места для прогулок осенью. ФОТО

Винница прекрасна в любое время года, однако осенью здесь особенно приятно отдыхать, гулять и наслаждаться красочными пейзажами. Для желающих ближе познакомиться с жемчужиной Южного Буга мы составили особый маршрут по местам, которые достойны вашего внимания.

Водонапорная башня

Рекомендуем начать прогулку с водонапорной башни, которая находится в самом сердце города. В разные периоды вона служила полицейской и пожарной каланчей, то есть пунктом наблюдения. После Второй мировой войны, когда жилья не хватало, в постройке обустроили квартиру: каждый этаж служил одной квартирой. Сейчас здесь находится часть экспозиции краеведческого музея.

Бывший отель "Савой"

Пройдя немного дальше вы натолкнетесь на самое красивое здание исторического центра – бывший отель "Савой", где в наши дни находится суд. По словам первых постояльцев, даже Киев в то время не мог похвастаться таким жильем. Это было первое сооружение в городе, где находился лифт, централизованное водоснабжение и канализация, и все это в 1913 году. Кстати, именно перед входом в гостиницу появился первый асфальтированный участок дороги.

Далее можно отправиться к главной водной артерии края – Южному Бугу. Для этого предлагаем спуститься по каменной лестнице на Кумбарах. Это место имеет очень интересную историю: когда-то богатый одесский купец Александр Кумбари купил землю в этом районе и построил дом. Поговаривают, что он также самовольно занял часть территории у реки, но городские власти выиграли у торговца суд и обустроили там парк с беседками, скамейками, набережной для отдыха и лестницей к воде, откуда курсировал паром на противоположный берег.

Продолжайте исследовать Винницу в ее древнейших районах – Верхней и Нижней Иерусалимках. В ХVI-XVII веках здесь были отведены земли для еврейской общины, таким образом из города планировали сделать торговый центр.

Исторический центр

Настоящий исторический центр называют Верхней Иерусалимкой, где поселялись богатые евреи, в то время как участки у реки предавались беднякам. Почему такие привлекательные места на берегу отводились малоимущим? Это связано с отсутствием канализации, из-за чего все нечистоты из районов, расположенных на возвышении, стекали вниз к реке.

Чтобы увидеть атмосферу этих кварталов, сверните в любой переулок с улицы Соборной, где вас ждут старые кирпичные дома, часто с роскошной лестницей к входной двери и деревянными достройками.

Гостиница "Франция"

Не пропустите гостиницу "Франция", которая в конце XIX века была построена подданной Австро-Венгерской империи Евгенией Прунмайер. Сначала здание служило как доходный дом, а позже его переоборудовали под гостиницу, поскольку это дело приносило больше выгоды. Сейчас рядом с полностью отреставрированным отелем вы встретите статую его основательницы. Кстати, на этой локации принято загадывать желания, соблюдая определенные ритуалы: потрите кольцо, если хотите заручиться, а как потереть кошелек – это принесет вам быстрое обогащение.

Площадь Ливерпуль

Напротив отеля находится площадь Ливерпуль, на которой расположены фигуры участников знаменитой группы "The Beatles". Какое отношение известная четверка имеет к Виннице? Все благодаря игре слов. Когда-то в этом сквере находился киоск, где продавали пирожки с ливером, поэтому и площадка получила аналогичное прозвище. Современные власти решили "доработать" это название и сделать локацию еще одной изюминкой города.

Далее вы увидите изящное желтое здание – это бывшее реальное училище для мальчиков. Здесь учился и сдавал экзамены на специальность народного учителя Михаил Коцюбинский, для которого Винница является малой родиной. А через дорогу расположено здание женской гимназии, где раньше получали образование девушки разного происхождения: как дворянки, так и крестьянки.

Пройдите дальше, чтобы исследовать Винницкие стены, которые в ХVІІ веке выполняли функцию оборонных валов от набегов татар. Они построены вокруг двух церквей: монастыря Иезуитов и Доминиканского костела.

Катакомбы Капуцинов

Еще одна увлекательная локация для любителей приключений – катакомбы Капуцинов. Когда-то монахи варили пиво и хранили его в подвалах монастыря. К сожалению, советские власти сделали из резиденции коммунальные квартиры, а исторический подвал превратили в бункер для власть имущих. Для этого арочные каменные потолки замуровали толстыми бетонными плитами, а пол залили 1,5-метровым слоем бетона, похоронив старинные печи. В наши дни монахи вручную разбирают бетон, чтобы реставрировать оригинальные помещения пивоварен.

Далее рекомендуем посетить бывший Доминиканский костел, который сейчас является Свято-Преображенским собором. Здесь можно подняться по винтовой лестнице 18-го века на колокольню и посмотреть на панораму города.

Фонтаны на набережной

После насыщенной прогулки можно расслабиться и отдохнуть в одном из заведений города. Совершите путешествие, посетив знаменитое свето-музыкальное шоу плавающих фонтанов на набережной Рошен.

Винница – город, который оставит у вас незабываемые впечатления и запомнится своей неординарной историей. Отправляйтесь в путешествие и исследуйте неизведанные до сих пор уголки Украины.