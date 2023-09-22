Лига чемпионов стартовала: кто является претендентом на главный трофей 69 сезона

Битва за превосходство среди ведущих футбольных клубов континента начинается. Имея на своей стороне богатство, талант и историю, ведущие претенденты вновь нацелятся на главный приз в европейском клубном футболе: трофей Лиги чемпионов УЕФА. Футбольные эксперты, авторы прогнозов на сегодня для сайта Ratingbet.com, обозначают в качестве основных претендентов на главный приз таких лидеров.

Пари Сен-Жермен

После многих лет серьезных инвестиций в свой игровой состав «ПСЖ» продолжает твердо бороться за свой первый трофей Лиги чемпионов. Обладая звездным составом игроков, включая победителей чемпионата мира Килиана Мбаппе и Дембеле, «ПСЖ» надеется перенести свое доминирование внутри страны на европейскую арену. С опытным тренером у руля и командой, изобилующей талантами мирового уровня, французские сильные мира сего будут рассматривать все, кроме титула, как провал.

Бавария

Многолетние чемпионы Бундеслиги имеют фантастический послужной список в соревнованиях, а их внутреннее доминирование неизменно переносится и в Лигу чемпионов. Они вступают в сезон 2023/2024 как один из главных претендентов, обладающий замечательным сочетанием молодости и опыта. Атакующее мастерство «Баварии», подкрепленное новым суперфорвардом Кейном станет решающим фактором в борьбе за еще одну европейскую корону.

Манчестер Сити

«Сити» Пепа Гвардиолы снова входит в число фаворитов турнира. Продолжая добиваться успехов в английском футболе, прогнозы говорят, что «Сити» твердо намерен отстоять защиту своего первого титула в Лиге чемпионов. Благодаря неустанному атакующему подходу и талантливому составу, возглавляемому Кевином Де Брюйне, «Сити» готов снова конкурировать с элитой европейского футбола.

Реал Мадрид

Ни одно обсуждение Лиги чемпионов не будет полным без включения в него самого титулованного клуба турнира – «Реала». Вооруженные богатой историей, опытом и неослабевающими амбициями, «Лос Бланкос» постараются пополнить свой впечатляющий набор европейских титулов. Мадрид, ведомый новым поколением талантливых игроков, будет стремиться напомнить футбольному миру, что они по-прежнему являются силой, с которой нужно считаться в элитном соревновании Европы.

Барселона

Несмотря на то, что в последние сезоны они столкнулись с неприятными проблемами, легендарную историю «Барселоны» и ее огромный талант никогда нельзя недооценивать. Благодаря молодым вундеркиндам, занимающим центральное место наряду с опытными стойкими игроками, «Барса» мечтает вернуться к континентальной славе. В рамках масштабного проекта восстановления каталонцы рассматривают сезон 2023/2024 как шанс вновь заявить о себе как о чемпионах Европы.