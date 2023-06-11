Манчестер Сити выиграл Лигу чемпионов, став первым английским клубом в этом веке с треблом

Клуб "Манчестер Сити" обыграл со счетом 1:0 миланский "Интер" в финале Лиги чемпионов, прошедшем в Стамбуле. Единственный гол в матче на 67 минуте забил полузащитник "Ман Сити" Родри.

В этом сезоне клуб выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии и стал первым в XXI веке британским клубом, кому удался этот "золотой хет-трик" или требл. И это историческое достижение.

Как "Манчестер Сити" выиграл Премьер-лигу

Надо напомнить, что в августе прошлого года "Сити" начинал чемпионат в статусе дважды чемпиона Англии подряд. В межсезонье в команду перешел один из главных нападающих современности, норвежец Эрлинг Холланд, а все главные звезды клуба остались на своих местах.

Тем не менее, первая половина года "Сити" не удалась: поражения от "Ливерпуля" и "Брентфорда", домашняя ничья с "Эвертоном", который до последнего тура будет бороться за выживание. В январе "Сити" отставал от лидирующего "Арсенала" на четыре очка, имея на одну игру больше. Медиа приготовились короновать нового чемпиона.

В феврале главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола произнес несколько неожиданных монологов. Он сказал о том, что его команда устала - причем даже не физически, а просто пресытилась титулами, отсюда и такая неровная игра. В то время как полный молодых игроков и голодный до побед "Арсенал" имеет куда больше шансов на чемпионство.

Эти речи следует признать главным лукавством сезона. В феврале "Сити" перестал проигрывать, а с марта перестал играть и вничью, одержав 11 побед подряд. Вся страна ждала развязки в очном матче "Сити" и "Арсенала". Лондонский клуб получил четыре мяча при одном забитом, но дело было даже в не в счете, а в тотальном доминировании "Сити" в этом матче.



АВТОР ФОТО,REUTERS Судьба первого места в Премьер-лиге по сути решилась в матче "Манчестер Сити" - "Арсеал"



После него защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд первым махнет рукой на интригу в Премьер-Лиге: если "Сити" чувствует кровь, говорил он, их не остановить. Он знал, о чем говорит: его команда преследовала "Сити" в двух последних сезонах, в том числе, набрав рекордные 97 очков. Но "Сити" все равно взяли на очко больше.

Так вышло и в этот раз, команда Гвардиолы стала чемпионом за тур до конца. А зимний фаворит "Арсенал" споткнулся сразу в четырех решающих матчах.

Эрлинг Холланд забил 36 голов в 38 играх, это рекорд Премьер-Лиги - и что-то не похоже, что эта команда пресытилась.

Как "Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии

Победа в кубке стала седьмой для "Сити" в этом турнире и всего третьей с тех пор, как клубом завладела богатейшая инвестиционная группа Abu Dhabi United Group из ОАЭ.

В предыдущих розыгрышах болельщики других клубов посмеивались над "Сити" - на ранних этапах кубка в прошлые годы им слишком уж часто попадались соперники уровня второго-третьего дивизионов. В этот раз все было серьезно.

"Сити" начал с разгрома "Челси" - и стало началом длинного списка бед лондонского клуба в 2023 году. Затем был "Арсенал" - и тяжелейшая домашняя победа 1-0 при абсолютно равной игре.

АВТОР ФОТО,MARC ATKINS/GETTY IMAGES Новая звезда "Сити" Эрлинг Холланд взял первый, но явно не последний трофей в Англии

В третьем туре "Сити" достался "Бристоль" из дивизиона ниже - гостевые 3-0 без шансов. Афиша четвертого тура была для гурманов - домашний матч с лидером Чемпионшипа "Бернли", который тренирует Венсан Компани, экс-многолетний капитан "Сити", основной защитник и любимец Гвардиолы.

Увы, но для гурманов оказалась только афиша - "Сити" выиграл со счетом 6-0. В следующем году у вышедших в Премьер-Лигу "Бернли" будет как минимум два шанса на реванш.

В полуфинале свои три безответные мяча получил еще один новичок Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед", впереди был финал с исторически главным соперником и соседом по городу - "Манчестер Юнайтед".

Бывшие звезды "красных дьяволов" отчаянно умоляли действующих игроков сделать все и немного больше, чтобы "Сити" проиграл и не заработал требл. Бесполезно, игра была тяжелейшей, и со счетом 2-1 победила команда Гвардиолы. "Теперь можно подумать и о требле", - сказал он после игры.

Как "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов

В эпоху шейхов, как принято называть богатые годы "Сити", команда стабильно играла в Лиге Чемпионов, но ни разу не выигрывала ее. Забавно, но эта безусловная мечта владельцев клуба несколько раз разбивалась об то, что Пеп Гвардиола не просто гениален, а более чем гениален. И именно на матчи Лиги чемпионов приходились его тренерские задумки, которые даже игроки понять были не в состоянии.

Апофеоз случился в финале Лиге 2021 года. "Сити" играл с "Челси", решил вообще обойтись вообще без опорного полузащитника, его роль другие полузащитники исполняли по очереди. "Первые 60 минут: футболисты "Сити" пытаются разобраться в хитром плане Гвардиолы, но на практике владеют мячом почти без обострений", - так иронизировал один из главных в России аналитиков игры, журналист Sports.ru Вадим Лукомский. "Челси" забил один мяч - и этого хватило для победы в Лиге.

В этот раз "Сити" дошел до финала без тактических и прочих сюрпризов. Первое место в группе с очень непростыми "Севильей" и "Боруссией" из Дортмунда. Затем уничтожение РБ "Лейпциг" (1-1 в гостях, 7-0 дома), дальше ничего не смогла сделать "Бавария" (3-0 дома, 1-1 в гостях). В полуфинале "Сити" сыграл уже классические выездные 1-1 с мадридским "Реалом", а дома не оставил им шансов - 4-0.

Финал сложился очень напряженно, и судьбу его решил единственный гол, забитый во втором тайме. В конце матча у "Интера" были возможности сквитать счет, но отлично сыграл вратарь "Ман Сити" Эдерсон, дважды спасший команду.

Теперь "Манчестер Сити" самый великий клуб Англии?

Этот спор будет длится десятилетиями, а в красно-голубом Манчестере его основные тезисы будут передаваться от родителей детям и внукам.

"Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в современной истории Премьер-лиге, кому удалось сделать требл - в 1999 году. Великое достижение, скажут его болельщики. Вам повезло, скажут фанаты других клубов.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Первыми три главных кубка за один сезон в Манчестер привезли "красные дьяволы"

Действительно, тогда "Юнайтед" лишь на одно очко опередил "Арсенал" (опять!) в турнирной таблице чемпионата. В кубке Англии в упорнейшей борьбе обыграл "Ньюкасл". А даже нарезка опасных моментов финала той Лиги чемпионов и сейчас смотрится с мурашками по коже. "Бавария" вела в счете 1-0, могла забивать еще, в концовке проводила замены лучших игроков, чтоб тем аплодировали трибуны. И получила два гола в добавленные судьей три минуты.

"Нам надо принять, что если мы хотим сделать решающий шаг в качестве большого клуба, то мы должны победить в еврокубках. Мы должны выиграть Лигу чемпионов - и от этого никуда не деться, - говорит Гвардиола. - Но важнее всего далеко проходить каждый год, снова и снова".

"Называть "Ман Сити" лучшей командой в истории АПЛ уже сейчас - тотальное неуважение по отношению к "Манчестер Юнайтед", - говорит форвард "красных дьяволов"-1999 Энди Коул. - "Сити" потратил много денег, чтобы добраться до такого уровня, в то время как у "МЮ" было шесть воспитанников. Это говорит само за себя".

Победителей в этом споре называть пока еще рано. А ведь были еще и "непобедимые" из "Арсенала" - команда прошла сезон 2003-2004 вообще без поражений, такого в истории не было.

После проигрыша в финале Кубке Англии главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг заставил своих игроков смотреть по телевизору, как радуются их яростные соперники. Прямо сейчас "Сити" - это мощь, но и шоу продолжается.