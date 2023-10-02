Илон Маск в очередной раз «пробил дно» своей шуткой про Зеленского

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Американский миллиардер, владелец соцсети "Х" и компании "Тесла" Илон Маск у себя в "Х" опубликовал циничный мем, высмеяв помощь США Украине для противостояния с фашистской россией.

Маск опубликовал переделанный популярный Интернет-мем "парень с венами", на котором лицо подростка с напряженными венами на лице заменено на лицо президента Украины Владимира Зеленского.

На изображении надпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов".





https://twitter.com/elonmusk/status/1708629197617336398



Оригинальный мем:

Напомним, накануне, 1 октября, президент США Джо Байден поддержал временный бюджет без учета помощи Украине в ее противостоянии с жестоким российским вторжением.

Илон Маск известен своей поддержкой российской пропаганды и конспирологических теорий в недавно приобретенной им социальной сети Twitter, которую он переименовал в "Х".