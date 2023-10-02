Евгений Шевченко сообщил о попытке подкупа и получил вознаграждение в $350 тыс

Высший антикоррупционный суд впервые принял решение о выплате вознаграждения обличителю в коррупционном деле. Об этом сегодня сообщил сайт суда, и рассказал сам Евгений Шевченко в Facebook.

"Впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю, которое составит 13 млн 299 тыс 950 грн".

Детали судебно процесса

ВАКС не называет имени обличителя, но, по данным источников, речь идет о Евгении Шевченко. Сообщается, что 2 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

ВАКС признал его виновным в мошенничестве и предложении или предоставлении неправомерной выгоды.

Согласно договору, обвиняемого освободили от 5 лет заключения и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года.

В то же время обвиняемый взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ, а также обеспечить перечисление 50 млн грн на поддержку ВСУ.

Также суд применил спецконфискацию в пользу государства в размере 6 млн долларов. Сообщается, что из них 5 млн 950 тыс долларов уже передали на поддержку ВСУ и еще 50 тыс долларов перечислят в бюджет согласно этому приговору.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

О вознаграждении разоблачителю сообщил и сам Шевченко

"Учитывая, что разоблачение преступления состоялась три года назад и курс за это время существенно просел, то в итоге я должен получить не 500т.$, а "только" 350т.$ (13,3 млн грн.), что, конечно, тоже очень неплохо", − написал Шевченко.



Он также добавил, что сейчас размышляет над тем, чтобы "подготовить образовательный курс для будущих обличителей, которые смогут не только помогать стране уничтожать коррупционную сволочь, но и при этом еще очень прилично зарабатывать".

Я був «агентом НАБУ» з 2016 по 2021 роки, тож, як ви розумієте, є про що розповісти - не тільки про успішні операції, а і про помилки, невдачі, скандали та навіть про замовне вбивство за 200т.$, яке, на щастя, не було реалізовано і я залишився живим, хоч і довелось на деякий час терміново залишити країну, а по поверненню жити під охороною спецназу НАБУ.

Також у книзі йдеться і про мою чи то злочинну, чи то шпигунську діяльність в Росії та Білорусі - про контрабанду клістронів та іншого цінного обладнання, яке викрадалося з військових частин російської армії та постачалося для ЗСУ. Про полювання на мене ФСБ та білоруського КДБ, і про те, як у підсумку мене заарештували не вони, а українська СБУ, яка і запроторила мене у СІЗО та по сьогоднішній день сподівається посадити мене на 8 років у тюрму:) Коротше кажучи, сподіваюсь, за 2-3 місяці книга вийде і ви зможете поринути у мій світ ідеалізму, оптимізму та безкрайнього авантюризму;)

Для справки

Речь идет о попытке подкупа руководства САП и НАБУ экс-министром экологии времен Януковича Николаем Злочевским и его сообщниками в 2020 году. Тогда собщалось о взятке в 6 млн долларов, из которых 5 млн предлагали за закрытие дела в отношении владельца Burisma Holdings Николая Злочевского. А еще 1 млн долларов должны были пойти посреднику, которым, по версии обвинения, был первый заместитель начальника налоговой Киева Николай Ильяшенко.

Предистория: