Мисс «ДНР» Алина Андриевская взорвала интернет своей страшной красотой. ФОТО

На днях украинский интернет взорвала новость о Мисс «ДНР» 2021 — девушке блогере из Донецка, — Алины Андриевской. Внимание к данной персоне привлек видеоролик с ее интервью Кириллу Сириуса, который позиционирует себя как риелтор из Донецка.

Более всего интернет пользователей возбудила эпатажная внешность местной донецкой звезды. Неестественно большие губы являются неприкрытым влиянием и воздействием средств современной косметологической медицины.

Примечательно что губы увеличены до такого размера что это начало негативно сказываться на дикции звезды столицы шахтерского региона. В речи слышится определенная шепелявость и ватность. А некоторое сложнострочные фразы и слова произносятся с определенным усилием.

Также невооруженным глазом можно понять что над грудью и ягодицами королевы Донецка поработали пластические хирурги.

Сама же Алина явно подыгрывая современным эпатажным трендам и хайпу без преуменьшения считает себя королевой. В таком стиле и ведутся ее страницы в социальных сетях. По факту же получилась маргинализация образа, что привело к огромной волне хейта в адрес Королевы.



Интервью мисс ДНР Алины Андриевской риелтору из Донецка Кириллу Сириусу



По всей видимости интервью было сделано как коллаборация блогеров, так как Кирилл Сириус параллельно с видео по недвижимости снимает ролики на отвлеченную тематику собирая местную аудиторию.

В более чем 20-ти минутном разговоре Алина рассказывает о своем детстве, образовании, нынешней светской жизни в Донецке, отношениях между мужчинами и женщинами и пр.

В ролике мисс «ДНР» сравнила себя с королевой Великобритании Елизаветой II, а также сообщила что имеет интеллект не хуже чем у культового режиссёра Квентина Тарантино.

Также на видео главная героиня высказала теорию о прямопропорциональной зависимости количества съеденных фекалий с определением королевского образа жизни:

«Я где-то прочла очень интересную цитату, которую сказала королева Елизавета. Она сказала, что королевский образ жизни определяется исключительно количеством говна, которое ты сможешь съесть»

Кто такая Мисс ДНР?

На самом деле нет никах подтверждений участия Алины Андриевской в мисс конкурсах. Как и существования конкурса как такового.

В свое время информация о проведении конкурса красоты в ДНР появилась в одном из украинских интернет-изданий и для иллюстрации происходящего было взято одно из эпатажных фото Андриевской. На что Алина опубликовала ироничный, и в то же время не без довольства относительно интереса к ее персоне, пост о данной статье на своей странице в инстаграм.

Известно что Андриевской 41 год. Она родилась, выросла и проживает в Донецке. Неоднократно девушка высказывалась что не собирается покидать родной город невзирая на военные действия. Имеет два высших образования.

По имеющейся информации у Алины есть дочь, которая стала участником нашумевшего видео-интервью описанного выше, в качестве оператора.

Основной площадкой для реализации своих творческих талантов у мисс «ДНР» является страница в инстаграм. Донецкая звезда также имеет аккаунт в тик-токе и вконтакте.

Инстаграм Алины насчитывает более 12 тыс. подписчиков и более 300 постов. Как правило центром всех фото является сама королева, демонстрируя наряды, макияжи, пикантные позы и интимные части тела. Также много фотографий с огромными букетами цветов.

Смысловая нагрузка постов состоит в основном из правил счастливых женщин, правильных мужчин, мотивирующей поэзии и примеров успешности.