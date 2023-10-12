Танк Т-34 в Тернополе выставили на продажу за 23 тыс. долларов

Тернопольский городской совет выставил на продажу корпус советского танка Т-34 1944 года выпуска. Его уже реконструировали, поэтому сейчас без силовой установки и навесного оборудования.



Стартовая цена лота - 872 210 гривен. Деньги от продаж планируют передать на нужды ВСУ. Аукцион запланирован на 23 октября 2023 года. Адрес местонахождения имущества: Тернополь, улица Белецкая, 11. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Прозоро.



Корпус танка Т-34. Фото: Тернопольская МР



Танк, выставившийся на продажу. Фото: Тернопольская МР







Напомним, всю военную технику, стоявшую в Старом парке в Тернополе, забрали в прошлом году. В их числе был и корпус танка. Бронетранспортеры и гаубицу в качестве муляжей забрали военнослужащие. Танк Т-34 был отдан на хранение коммунальному предприятию "Объединение парков культуры и отдыха Тернополя".