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Главная » Новости » Власть » 2023 » Октябрь » 12 » 11:54:24
 

Танк Т-34 в Тернополе выставили на продажу за 23 тыс. долларов

Сегодня, 11:54:24 412 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Танк Т-34 в Тернополе выставили на продажу за 23 тыс. долларов

Тернопольский городской совет выставил на продажу корпус советского танка Т-34 1944 года выпуска. Его уже реконструировали, поэтому сейчас без силовой установки и навесного оборудования. 

Стартовая цена лота - 872 210 гривен. Деньги от продаж планируют передать на нужды ВСУ. Аукцион запланирован на 23 октября 2023 года. Адрес местонахождения имущества: Тернополь, улица Белецкая, 11. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Прозоро.

Муляж танка Т-34
Корпус танка Т-34. Фото: Тернопольская МР
Танк Т-34, который был выставлен на продажу.
Танк, выставившийся на продажу. Фото: Тернопольская МР


Напомним, всю военную технику, стоявшую в Старом парке в Тернополе, забрали в прошлом году. В их числе был и корпус танка. Бронетранспортеры и гаубицу в качестве муляжей забрали военнослужащие. Танк Т-34 был отдан на хранение коммунальному предприятию "Объединение парков культуры и отдыха Тернополя".

 
Тэги: памятник, танк, Тернополь, аукцион, Т-34

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