Блогер Андрей Калинчук раскрыл схему, как покупателей на OLX «разводят» мошенники

Схема простая, но достаточно популярна

«Мошенник берет карту магазина в инсте, которую ему сбросили, и дает своему клиенту. Клиент сбрасывает магазину в Инстаграм на карту 200 грн и сбрасывает скриншот. Мошенник этот скриншот сбрасывает от своего имени в магазин. Они видят, что деньги пришли – все хорошо», – рассказывает Андрей Калинчук.

«И они уже потом разбираются, а у меня 200 грн», – рассказывает Александр Шкляренко.

Тысячи людей, покупающих товары в интернете, часто становятся жертвами мошенников, за годы существования онлайн-торговли придумали немало схем, с помощью которых за несколько секунд зарабатывают деньги на доверчивых клиентах. Об одном из способов обмана на платформе онлайн-объявлений OLX рассказал блогер Андрей Калинчук.Мошенник дает объявление о продаже товара на OLX, находится покупатель (жертва), у которого просят небольшую предоплату – например, 200 грн.Затем «продавец» находит в Инстаграме онлайн-магазин и выбирает для покупки товар, за который уже у него просят предоплату 200 грн.Затем мошенник людям из инстаграм-магазина сообщает, что передумал покупать указанный товар, поэтому ему возвращают предоплаченые 200 грн, но уже на его собственную банковскую карточку. Клиента из OLX недобросовестный «продавец» блокирует.Конечно, клиент из OLX может обратиться в киберполицию, чтобы найти и привлечь к ответственности владельца карты. А владелец карты, значит, – это магазин из Инстаграмм, который обманутого клиента ни разу даже не видел.Чтобы не попасть на такой "развод" мошенников, инстаграм магазину нужно смотреть на имя владельца карты, чтобы оно совпадало с именем отправителя.