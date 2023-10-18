Люди, которые быстро ходят, живут дольше - и вот почему

Резкое снижение риска смерти

"По сравнению с медленными ходоками, и быстрые, и средние ходоки связаны с более низкими показателями смертности, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими причинами", - пишут авторы исследования в своей статье, опубликованной в журнале Progress in Cardiovascular Diseases.

"Следовательно, скорость ходьбы может использоваться в рутинной клинической практике как предиктивный маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от других причин, в частности.

"Для более глубокого понимания этих различий требуются дополнительные клинические и предклинические исследования.

"Абсолютные снижения риска в различных категориях скорости ходьбы были больше с увеличением возраста, у мужчин и для смертей, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком.

"Если это является причинно-следственной связью, наши результаты подчеркивают, что некоторые группы могут особенно выиграть от поведенческих вмешательств для увеличения скорости ходьбы".

"Хотя мы заметили снижение во всех трех причинах смерти у быстрых или средних ходоков, наибольшее снижение было выявлено у старших мужчин, которые умерли от других причин смерти.

"Мы призываем ходоков увеличить свою скорость, насколько это возможно, так как это может улучшить их продолжительность жизни, наряду с многочисленными другими пользами от физической активности, как показали предыдущие исследования.

"Врачам также следует учитывать вопрос о том, насколько быстро ходит их пациент, так как оказалось, что это может многое рассказать о риске смерти, что может направить использование стратегий для предотвращения преждевременной смерти и болезни".