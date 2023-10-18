Люди, которые быстро ходят, живут дольше - и вот почему

Исследование британских ученых показало, что риск смерти от некоторых заболеваний примерно на 70% ниже у любителей быстрой ходьбы, чем у тех, кто не спешит.
Мало что может быть более неприятным, чем застрять на тротуаре позади человека, идущего в медленном темпе. Однако теперь ученые обнаружили, что быстрая ходьба приносит пользу: люди живут дольше и реже умирают от рака и болезней сердца, чем те, кто ходит медленно.
Данные, полученные от почти 400 тыс. британцев, за которыми велось более чем десятилетнее наблюдение, показывают, что люди, считающие себя "любителями бодрой ходьбы", более чем на четверть реже умирают от рака, чем их сверстники, склонные к медленным прогулкам.
Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний также был примерно на 60 процентов ниже у быстрых ходоков, в то время как риск умереть от любой другой причины был примерно на 70 процентов ниже, чем у болтунов.
Участникам исследования предлагалось классифицировать себя как быстрых, медленных или средних ходоков, и давалось руководство: медленный - менее 3 миль в час, средний - 3-4 мили в час и быстрый - более 4 миль в час.
Информация о здоровье собиралась как из проекта UK Biobank, так и из медицинских записей NHS каждого участника. Данные записывались до конца сентября 2021 года, и учетом не шли случаи смерти от COVID-19, которые составляли одну из одиннадцати всех смертей, не связанных с раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Средний возраст участников составлял 57 лет, и только 6,6 процента людей признавались, что идут медленно. Половина (52,6 процента) имела средний темп ходьбы, и 40,8 процента были быстрыми ходоками.
Резкое снижение риска смерти
За 12 лет наблюдения умерли 22 413 человек, и анализ показывает, что наиболее значительное снижение риска смерти наблюдалось среди людей старше 75 лет.
"По сравнению с медленными ходоками, и быстрые, и средние ходоки связаны с более низкими показателями смертности, связанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и другими причинами", - пишут авторы исследования в своей статье, опубликованной в журнале Progress in Cardiovascular Diseases.
"Следовательно, скорость ходьбы может использоваться в рутинной клинической практике как предиктивный маркер смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от других причин, в частности.
"Для более глубокого понимания этих различий требуются дополнительные клинические и предклинические исследования.
"Абсолютные снижения риска в различных категориях скорости ходьбы были больше с увеличением возраста, у мужчин и для смертей, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком.
"Если это является причинно-следственной связью, наши результаты подчеркивают, что некоторые группы могут особенно выиграть от поведенческих вмешательств для увеличения скорости ходьбы".
Доктор Джонатан Голдни, ведущий автор исследования из Университета Лестера, сказал: "Насколько нам известно, раньше никогда не проводилось сравнение риска смерти от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других причин в зависимости от разных уровней скорости ходьбы.
"Хотя мы заметили снижение во всех трех причинах смерти у быстрых или средних ходоков, наибольшее снижение было выявлено у старших мужчин, которые умерли от других причин смерти.
"Мы призываем ходоков увеличить свою скорость, насколько это возможно, так как это может улучшить их продолжительность жизни, наряду с многочисленными другими пользами от физической активности, как показали предыдущие исследования.
Джо Пинкстоун, Научный Корреспондент The Telegraph
"Врачам также следует учитывать вопрос о том, насколько быстро ходит их пациент, так как оказалось, что это может многое рассказать о риске смерти, что может направить использование стратегий для предотвращения преждевременной смерти и болезни".