ТОП-18 школ, где в Украине учат пилотов FPV-дронов и операторов БПЛА

|Главная » Новости » Наука » 2023 » Октябрь » 26 » 19:40:05
Операторы «Армии дронов» активно уничтожают пушки врага, а также танки и бронированную технику. Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, за неделю количество поражений достигло рекордных показателей: 56 орудий, 41 танк и 34 бронированные единицы.
Для подготовки операторов дронов в Украине организуют школы. К предварительному перечню в 17 заведений, которые мы собрали ранее, добавляем еще один — Тактический центр «Стелс».
«Армия дронов» — это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, о создании которого глава минцифры Михаил Федоров сообщил 1 июля.
В рамках проекта производится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения пилотов.
Комплексная программа проекта предусматривает закупку дронов по запросу военных, а также курс обучения пилотов. На сайте UNITED24 пишут, что за три месяца было приобретено более 1400 беспилотников.
Подробнее о проекте, а также о том, что сейчас происходит с производством дронов в Украине, мы писали здесь.
Далее о школах, обучающих операторов управления беспилотными аппаратами.
Учебный Центр операторов БПЛА «КРУК» основан в апреле 2022 года политологом, историком, публицистом и автором книги «Выборы в смартфоне» Виктором Тараном и путешественником, фотографом и журналистом Антоном Фроловым.
За восемь месяцев работы Центр КРУК выпустил около 1000 курсантов, большинство из которых выполняют боевые задания на фронте.
Центр находится в Киеве.
Более подробной информации и записи на курсы подготовки операторов БПЛА находится на официальном сайте Центра подготовки операторов БПЛА «Крук» здесь.
Кроме того, подробности о работе центра есть на странице в Facebook здесь.
«Дронариум» до 24 февраля активно занимался коммерческой деятельностью с использованием дронов и имела собственную учебную академию, где также на коммерческих условиях обучала операторов беспилотников. И стала известна далеко за пределами Украины, о чем свидетельствуют публикации об их перформансах во всех топовых мировых медиа. Это уже не говоря о Серебряных Каннских львах, которых компания заработала в коллаборации с агентством «SAATCHI&SAATCHI».
В марте 2022 года основатель и руководитель «Дронариума» Руслан Беляев собрал команду для адаптирования гражданской программы в военную.
В центре учатся представители разных подразделений — это и разведка, и корректировка артиллерии, и полиция и многие другие. Каждый из специалистов привносит свое видение или даже свой опыт использования дронов. Весь багаж знаний приводят к общему знаменателю с акцентом на тактическом использовании и безопасности операторов и беспилотников. После обучения инструкторы Центра остаются на постоянной связи со своими студентами на случай, если возникают трудности или необходим совет.
В настоящее время действуют центры во Львове (с марта) и Киеве (с июня). В планах открыть центр в Харькове и нескольких городах, о чем мы сообщим дополнительно. За все время наши Учебные центры научили около 2000 операторов дронов.
До войны в центре обучали тепловизионному наблюдению с помощью дрона, картографированию и 3D-моделированию местности, готовили операторов наземных средств управления беспилотным аппаратом и пилотов агродронов.
После 24.02.22 остались один курс для адаптирования — «Оператор БПЛА». Для удачной конвертации гражданского опыта в боевой привлекли военных, побывавших на передовой. Практическое использование дронов в тактических реалиях аккумулировали, обобщили и включили в лекции и практические задачи.
Центр учит пилотировать самые распространенные на фронте дроны марок DJI и Autel. Но в зависимости от потребностей ВСУ инструкторы могут обучать пилотированию любых других видов БПЛА. За пять дней обучения курсанты получают знания по обычной разведке, артразведке и артнаведении, школа дает знания по метеорологии и ориентированию, обучают не подставляться самим, а также перемещению и маскировке.
В академии обучают преимущественно военных, но могут набирать и гражданских по 1-2 на курс.
На момент написания статьи цена обучения для гражданских в «Дронариуме» составляет 12 000 грн. Льготная цена — 8000 грн действует для УЗИ, ВПЛ, волонтеров или по другой уважительной причине. Для военных стоимость обучения бесплатно, при оформлении документов.
Продолжительность базового курса составляет 5 дней.
Скидка 50% предоставляется УБД, ВПЛ, волонтерам по запросу от фонда или при других условиях (обсуждается индивидуально).
Подробности о школе на странице в Facebook здесь и на сайте здесь.
ОО «Военная школа «Бориветер» основана в апреле в ответ на российскую агрессию против Украины тремя учредителями: Орестом Билоусом, Татьяной Острой и Игорем Федирко. Школа проводит безвозмездную подготовку только для военнослужащих, которые в ближайшее время будут дислоцированы в места боевых действий.
Кроме программ по управлению беспилотниками, в Военной школе «Боривитер» проводятся подготовка по Военной связи, Военной топографии, Военному процессу принятия решений и планирования (MDMP) и Управление действиями малых подразделений (TLP). Также Школа проводит обучение по системам ведения боя «Кропива» и «Дельта».
Продолжительность обучения зависит от направления, в среднем от одной недели до двух. Основной учебный центр находится в Киеве. Есть и мобильные группы, проводящие подготовку по всей стране.
Обучение проходит при поддержке Благотворительного фонда Сергея Притулы, Министерства цифровой трансформации, UNITED24, UAID foundation, Фонда перемен, а также прямых благотворительных взносов от сотен неравнодушных украинцев.
Детали здесь.
SpecAero обучает основам аэроразведки с помощью опытных операторов со стажем боевых вылетов. Кроме того инструкторы школы являются разработчиками собственного оперативно-тактического разведывательного комплекса «Шукач».
Школа работает индивидуально. С вопросами о стоимости предлагают обращаться напрямую. Для военных и силовиков действуют скидки.
Кроме того, специалисты SpecAero начали собирать антенны для усиления сигнала DJI 24 dbi.
Подробнее здесь.
Академия Aero combat drone academy или KIDS IN GAME DRONES ACADEMY (KIGDA) — учебный центр по подготовке пилотов квадрокоптеров и БПЛА в Украине, основанный в апреле 2022 года.
За время работы в академии выпустили более 50 операторов БПЛА типа квадрокоптеров, которые используют эффективно полученные навыки в самых «сложных условиях».
Обучение в академии проводят в отраслях авиамоделирования, FPV дронов, пилотов самолетов. Инструкторы — ученые с суммарным опытом более 40 лет полетов на ЛА и БПЛА. Курсы содержат теоретические лекции от профессиональных пилотов KIDS ACADEMY, оснащены большой технической базой (FPV, DJI, AUTEL, Parrot), есть возможность дистанционного и очного обучения.
Курс «Универсальный оператор квадрокоптера» содержит 30 часов теории, 30 часов работы на симуляторе и 5 индивидуальных практических занятий. Кроме того, в курс входят полеты на специальных и гражданских дронах.
Подробности на странице в Facebook здесь и на сайте здесь.
Школа Пилотов квадрокоптеров-БПЛА основана в 2019 году в США. С 2022 работает в Украине как учебный центр.
Основатель школы — профессиональный пилот и инструктор с многолетним опытом и более 8000 часов налета Андрей с позывным «Синоптик». Имеет лицензию США и Канады и собственную программу обучения. С 24 декабря он работает в составе ВСУ (аэроразведка), в настоящее время в резерве.
Инструктор инженер-электронщик и профессиональный фотограф и кинооператор, выпускник европейской киноакадемии Германия 2005 год. С 2013 года — постоянный участник программ National Geographic.
Учит всех желающих на общем курсе с нуля до практических занятий, но значительная часть занятий посвящена использованию БПЛА в случаях военных действий.
Школа расположена в центре города Киев, тренировочные полеты проходят за городом. Но инструктор уезжает в любой город Украины при наличии минимум 5 слушателей.
Весной готовится программа по агродронам — применение БПЛА в агропромышленном комплексе. Кроме того, основатель лично занимается разработкой собственной электроники и программы для управления БПЛА с нуля с 90% искусственным интеллектом в автопилоте.
Школа пилотов основана на Западной Украине в первый месяц войны. Учредители — инженеры БПЛА, айтишники и менеджеры. Специализируется на обучении военных, работающих на нуле. Акцент на качественной подготовке, не на количестве выпускников. Акцент на практике и полетах, теория сведена к минимуму.
Курсы:
Обучение бесплатно, допускаются только военные и волонтеры, которые работают на нуле и могут передать знания.
Сейчас выпущено более 300 пилотов, обучение проходит постоянно.
По вопросам безопасности информация об участниках школы и контактах не разглашается. За деталями предлагаем обратиться в редакцию.
С июля 2014 года при Управлении содействия территориальной обороне ОСОУ на частные благотворительные пожертвования была создана Школа операторов БПЛА.
Но сейчас заведение не работает как учебное заведение, потому что основатели сейчас возглавляют это направление в Национальной гвардии Украины.
«Мы были первыми в Украине и думаем, что лучшие, но сейчас перед нами стоят более серьезные задачи и вызовы», — отметили в комментарии представители школы.
Наработанные учебные материалы и методики используются по назначению каждый день.
«Мы немного переросли начальный уровень и работаем в несколько иной весовой категории», — комментируют в школе БПЛА.
UA Drone School — проект общественной организации ОО Advanced Defence, который был начат в апреле 2022, в ответ на вызовы российской агрессии против Украины.
Школа проводит обучение и для военных, и для гражданских.
Это 4-дневный курс подготовки пилотов (вместе со спортивными и военными инструкторами), включающий все теоретические, технические и практические знания, чтобы обеспечить безопасность пилота, невредимую технику и успешно выполненное боевое задание. Учим управлять гражданскими дронами DJI и Autel.
Учеба с 9-00 по 14-00 час, со вторника по пятницу.
Это 5-дневный курс подготовки пилотов дронов камикадзе, которые управляются как FPV дроны (First-Person-View, то есть вид «от первого лица»).
Этот режим означает, что через встроенную камеру вы можете наблюдать за всеми перемещениями беспилотника в реальном времени и почувствовать себя в роли пилота. Картинка из камеры транслируется в онлайн-режиме
Этот курс предназначен как для военных в виде повышения квалификации, так и для гражданских.
Это 2-дневный курс управления гражданскими дронами, такими как DJI и Autel, который проходит в субботу/воскресенье с 9-00 до 14-00. На курсе разбираются базовые навыки и структура дрона. Обретаются навыки управления как на симуляторе, так и на практике.
Все курсы проходят в Киевской области, под Броварами.
Для военных это обучение бесплатно.
Детали по ссылкам в Instagram здесь, на сайте здесь и в Telegram здесь.
ОО «Центр подготовки и переподготовки операторов БПЛА «Sky Spies UA» основан ветеранами АТО и находится в Киеве.
Школу основали с целью предоставить максимальное количество полевой практики применения дронов мульти-роторного типа в условиях, приближенных к боевым. Обучение — проведение тактических игр и выполнение задач в полной экипировке и маскировке, с применением учебных гранат, растяжек и в условиях максимально приближенных к боевым.
Обучение проходит в пригороде в пределах 70 км. Для учений подбираются локации разных типов — поля, леса, пересеченная местность, участки с заброшенными зданиями.
Инструкторы выезжают на обучение по необходимости в подразделения по всей Украине по предварительной договоренности. Кроме того, принимали неоднократное участие в обучении по программе VD.
Отдельно для выпускников, желающих совершенствовать свои навыки, для пилотов из других школ инструкторы школы проводят обучение на инструкторов пилотов БПЛА коптерного типа.
Программа школы не линейна и адаптируется под изменения фактических условий, происходящих на фронте, с учетом сезонности, погодных условий и уровня физической подготовки курсантов. Теория излагается кратко, в процессе практических занятий. Предпочтение отдается подготовке военных.
Продолжительность обучения 7 дней. Количество лётной практики не менее 12 часов.
По окончании курса курсант получает сертификат и удостоверение оператора БПЛА.
Детали по ссылке здесь или по телефону +38 063 071 39 12 (Signal, Telegram или простой звонок).
Также непосредственному созданию школы способствовал действующий аэроразведчик с боевым опытом с 2015 года, один из разработчиков современных систем автоматизированного управления войсками, разведывательных и боевых БПЛА, которые сейчас используются ВСУ.
Обучение могут пройти военнослужащие из личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, ГСЧС, а также специалисты правоохранительных органов и т. д. Для них стоимость бесплатная.
Гражданских пилотов школа планирует обучать, начиная с января 2023 года.
Продолжительность курса 40 часов для военнослужащих и 20 часов для правоохранителей и ГСЧС.
Школа расположена в г. Одесса, но принимают на обучение курсантов со всей Украины.
Детали можно найти на сайте по ссылке тут.
Отдельные вопросы можно задать письмом на адрес электронной почты [email protected], или по телефонам +38 066 500 99 84, +38 073 500 99 84, +38 068 500 99 84.
VICTORY DRONES— экосистема обучения и обеспечения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом, созданная на базе Центра поддержки Аэроразведки (2015). С начала вторжения научили на полигонах 9000 бойцов.
На учебах в заведении используют разные виды технологий для лучшей подготовки бойцов и бойцов. Например, знакомят с антидроновыми ружьями.
В VICTORY DRONES проходит курс обучения «Применение технологий в условиях войны» только для военнослужащих, спасателей, пожарных и т. п.
Онлайн-курc на Прометеусе длится 10 модулей. При интенсивном обучении слушатели курса прорабатывают его за 3-4 дня и школа предоставляет курсантам летную практику.
Кроме того, недавно в рамках отдельного проекта в VICTORY DRONES начали обучать руководить FPV-дронами типа Mavic женщин-добровольцев.
На курсах используют модифицированные под сброс боеприпасов китайские квадрокоптеры. Курсантки учатся сбрасывать бутылки с песком на предполагаемую цель. Навыки могут быть использованы для уничтожения настоящего врага и разведки и мониторинга на линии столкновения.
Также в рамкаж курса женщины овладевают и простыми инженерными умениями: паять, программировать и извиняться беспилотники под нужные цели. Все, что нужно оператору для починки беспилотника, если тот пострадал во время задания, но смог вернуться на базу.
Больше информации можно найти на сайте тут, в Facebook тут и в Instagram тут.
Центр подготовки пилотов БПЛА работает и обучает с апреля 2022 года в районе Киева. В 2022 году GDA подготовили более 500 пилотов. На 2023 год планируют обучить более 1000.
Новая группа формируется каждую неделю. Максимальное количество курсантов в группе — 6 человек.
Центр обучает гражданских и военных, прошедших курс подготовки пилотов квадрокоптеров, по следующим курсам:
Пилот FPV квадрокоптеров
На курсе предоставляют знания и навыки управлять различными типами FPV квадрокоптеров и выполнять боевые задачи по поражению целей. Знать конструктивные особенности и все технические аспекты эксплуатации FPV квадрокоптеров.
Продолжительность курса 2 недели.
Чтобы записаться на обучение по этому курсу нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на курс тут.
Оператор БПАК самолетного типа
На курсе предоставляют знания и навыки для управления в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах БПЛА самолетного типа. Программировать полетные задания, выполнять взлет и посадку в ручном и автоматическом режимах, знать конструктивные особенности и особенности эксплуатации БПАК. При полете оперативно менять полетную задачу контролировать полет и работать с полезной нагрузкой.
Продолжительность курса 2 недели.
Чтобы записаться на обучение по этому курсу, нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на курс тут.
Контактные данны и подробности о школе можно найти тут.
Курс по направлению «Оператор беспилотного летательного аппарата (дрона)» могут пройти все желающие через 4 дня, начиная с 13 февраля.
Обучение зарегистрированных безработных осуществляется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Примерная стоимость обучения для других категорий граждан — 2000 грн (стоимость зависит от количества слушателей в группе).
Контакты учебного заведения: 0362 683795, эл.почта [email protected], +38067363 8827, +380965395359.
Школа операторов БПЛА «Паляница» является партнером общенациональной программы «Армия Дронов» от Минцифры. Заведение является одним из проектов крупнейшего одноименного волонтерского центра Запорожья. Он начал деятельность с 24 марта 2022 года. Руководит школой Денис Пасько.
«Паляница» предлагает комплексный бесплатный курс для защитников Украины, состоящий из необходимой теории, регулярно дополняемой актуальными знаниями по боевому опыту ВСУ, и практических занятий на востребованных и популярных БПЛА. Учеба длится 5 дней. По завершению курса выпускники проходят экзаменацию и получают верифицированный сертификат.
Кроме того, «Паляница» предлагает курс «FPV дронов», но, согласно комментарию руководителя школы, курс будет адаптироваться по информации и количеству часов чаяния. Это будет обширный курс, который будет включать в себя не только практику налета, но и военное применение.
Уточняющие вопросы можно задать по номеру телефона +380689588123.
Больше информации можно найти на сайте здесь, в Facebook здесь и в Instagram здесь.
В центре разработали курсы целевого назначения по направлению «Управление БПЛА (дроном): теория и практика».
Теоретический модуль курсов предполагает изучение строения и получение знаний по организации и проведению полетов.
Практический модуль предполагает выполнение практических работ с отработкой навыков управления дроном на авиасимуляторе и в реальности, выполнение видеосъемки.
Срок обучения составляет 5 дней. Форма обучения: очно-дистанционная.
Для зарегистрированных безработных обучение бесплатное. Для всех остальных — возможно обучение на платной основе.
Детали тут.
Телефон для справок +380969718729.
«Черный Ворон» основал школу подготовки по специальности «оператор БПЛА». Наши специалисты отбирают, обучают и тестируют будущих операторов БПЛА. Повышают квалификацию существующих специалистов. Учения проходят в Киеве и Киевской области.
Основатель: ФЛП Боярко Денис Александрович.
Школа предлагает курс FPV (Пакет Базовый) для военных и гражданских, состоящий из теоретической и практической части сроком на 3 недели.
Первая неделя теоретическая часть. Вторая и третья неделя несколько видов трасс с препятствиями — закрытое помещение, промышленная зона, полигон.
После зачета и успешного завершения обучения с нашими инструкторами вы получите сертфикат оператора БПЛА по выбранной специализации от «Черного Ворона». Сертификат имеет оценку. A, B, C, D, E.
Оценки А и В дают возможность военному успешно выполнить тактическую задачу на поражение цели.
Стоимость обучения составляет 10 000 грн с одного человека.
Данный курс состоит из теоретической и практической части сроком на 3 недели. Обучение проходит 5 дней в неделю, по 4 часа в сутки. Для военных курс может быть сокращен до 2 недель. Но тогда заниматься в день придется +2 часа.
Ссылки на актуальный онлайн-ресурс с актуальными данными или контактные данные школы можно найти в Instagram, на сайте, Facebook и YouTube.
ООО «Тактический центр «Стелс» занимается разработкой собственных моделей БпАК для гражданского использования и военных целей, а также начинает учебные программы подготовки и повышения квалификации пилотов-операторов БпАК.
Специалисты «Стелс» разработали комплекс БПАК с дальностью работы 100-150 км. На базе тактического центра проходят обучение подразделения ДФТГ, представители военных спецподразделений, группы гражданских лиц и отдельно разработаны программы и проведено обучение для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений города Киева.
1. Подготовка пилотов дронов и планеров, включающая в себя:
2. Тактическая подготовка:
3. Курс тактической медицины:
Этапы оказания к медицинской помощи, последовательность действий по алгоритму MARCH;
Турникеты: их предназначение, принципы действий с турникетом в зонах ранения, признаки критической кровопотери;
Сейчас проводится обучение, представители ДФТГ, военные и представители других правоохранительных органов.
Больше деталей о заведении есть на сайте и на страницах в Instagram (здесь и здесь) и в Tik Tok