ТОП-18 школ, где в Украине учат пилотов FPV-дронов и операторов БПЛА

Операторы «Армии дронов» активно уничтожают пушки врага, а также танки и бронированную технику. Как отметил глава Минцифры Михаил Федоров, за неделю количество поражений достигло рекордных показателей: 56 орудий, 41 танк и 34 бронированные единицы.

Для подготовки операторов дронов в Украине организуют школы. К предварительному перечню в 17 заведений, которые мы собрали ранее, добавляем еще один — Тактический центр «Стелс».



Об «Армии дронов»

«Армия дронов» — это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, о создании которого глава минцифры Михаил Федоров сообщил 1 июля.

В рамках проекта производится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения пилотов.

Комплексная программа проекта предусматривает закупку дронов по запросу военных, а также курс обучения пилотов. На сайте UNITED24 пишут, что за три месяца было приобретено более 1400 беспилотников.

Подробнее о проекте, а также о том, что сейчас происходит с производством дронов в Украине, мы писали здесь.

За лаштунками лабораторії, військової школи та минулого героя Ігор Федірко, співзасновник «Вектор-оптичної лабораторії» в Ukrainian Underdogs від dev.ua



Далее о школах, обучающих операторов управления беспилотными аппаратами.

КРУК

Фото ЦПО «КРУК»

Учебный Центр операторов БПЛА «КРУК» основан в апреле 2022 года политологом, историком, публицистом и автором книги «Выборы в смартфоне» Виктором Тараном и путешественником, фотографом и журналистом Антоном Фроловым.

За восемь месяцев работы Центр КРУК выпустил около 1000 курсантов, большинство из которых выполняют боевые задания на фронте.

Сейчас в центре три курса обучения:

начальный курс операторов мультироторных дронов в боевых условиях: срок обучения 1 неделя, стоимость 8500 для гражданских и бесплатно для военных (ВСУ, ТРО, ДФТГ, волонтеры); курс операторов БПЛА типа «Крыло»: срок обучения 3 недели, стоимость 15 000 грн; курс операторов FPV: срок обучения 2 недели, стоимость 12 000 грн.

Центр находится в Киеве.

Более подробной информации и записи на курсы подготовки операторов БПЛА находится на официальном сайте Центра подготовки операторов БПЛА «Крук» здесь.

Кроме того, подробности о работе центра есть на странице в Facebook здесь.

Дронариум

Фото школа «Дронариум»

«Дронариум» до 24 февраля активно занимался коммерческой деятельностью с использованием дронов и имела собственную учебную академию, где также на коммерческих условиях обучала операторов беспилотников. И стала известна далеко за пределами Украины, о чем свидетельствуют публикации об их перформансах во всех топовых мировых медиа. Это уже не говоря о Серебряных Каннских львах, которых компания заработала в коллаборации с агентством «SAATCHI&SAATCHI».

В марте 2022 года основатель и руководитель «Дронариума» Руслан Беляев собрал команду для адаптирования гражданской программы в военную.

В центре учатся представители разных подразделений — это и разведка, и корректировка артиллерии, и полиция и многие другие. Каждый из специалистов привносит свое видение или даже свой опыт использования дронов. Весь багаж знаний приводят к общему знаменателю с акцентом на тактическом использовании и безопасности операторов и беспилотников. После обучения инструкторы Центра остаются на постоянной связи со своими студентами на случай, если возникают трудности или необходим совет.

Месторасположение

В настоящее время действуют центры во Львове (с марта) и Киеве (с июня). В планах открыть центр в Харькове и нескольких городах, о чем мы сообщим дополнительно. За все время наши Учебные центры научили около 2000 операторов дронов.

Курсы

До войны в центре обучали тепловизионному наблюдению с помощью дрона, картографированию и 3D-моделированию местности, готовили операторов наземных средств управления беспилотным аппаратом и пилотов агродронов.

После 24.02.22 остались один курс для адаптирования — «Оператор БПЛА». Для удачной конвертации гражданского опыта в боевой привлекли военных, побывавших на передовой. Практическое использование дронов в тактических реалиях аккумулировали, обобщили и включили в лекции и практические задачи.

Центр учит пилотировать самые распространенные на фронте дроны марок DJI и Autel. Но в зависимости от потребностей ВСУ инструкторы могут обучать пилотированию любых других видов БПЛА. За пять дней обучения курсанты получают знания по обычной разведке, артразведке и артнаведении, школа дает знания по метеорологии и ориентированию, обучают не подставляться самим, а также перемещению и маскировке.

Подробности про обучение

В академии обучают преимущественно военных, но могут набирать и гражданских по 1-2 на курс.

На момент написания статьи цена обучения для гражданских в «Дронариуме» составляет 12 000 грн. Льготная цена — 8000 грн действует для УЗИ, ВПЛ, волонтеров или по другой уважительной причине. Для военных стоимость обучения бесплатно, при оформлении документов.

Продолжительность базового курса составляет 5 дней.

Скидка 50% предоставляется УБД, ВПЛ, волонтерам по запросу от фонда или при других условиях (обсуждается индивидуально).

Подробности о школе на странице в Facebook здесь и на сайте здесь.

Боривитер

Фото школы «Боривитер»

ОО «Военная школа «Бориветер» основана в апреле в ответ на российскую агрессию против Украины тремя учредителями: Орестом Билоусом, Татьяной Острой и Игорем Федирко. Школа проводит безвозмездную подготовку только для военнослужащих, которые в ближайшее время будут дислоцированы в места боевых действий.

Школа проводит три направления по применению БПЛА:

Использование гражданских БпЛА мультироторного типа в военных условиях (аэроразведка, корректировка), 5 дней. В программе подготовки — настройка дронов, аэроразведка и корректировка артиллерии, использование системы ситуационной осведомленности «Кропива». Использование DJI Matrice 300 в военных условиях, 5 дней. В программе подготовки — настройка дронов, аэроразведка и корректировка артиллерии. Основы использования БПЛА самолетного типа в военных условиях, 2 недели.

В программу подготовки входят:

освоение общих теоретических знаний по БПЛА самолетного типа, пилотирование, операторской деятельности, факторов, влияющих на полет и т. п.;

тренировочные полеты на симуляторах и тренажерах;

практическое пилотирование и операторская деятельность на упрощенных моделях;

практическое пилотирование и операторская деятельность на БПЛА самолетного типа и VTOL.

Кроме программ по управлению беспилотниками, в Военной школе «Боривитер» проводятся подготовка по Военной связи, Военной топографии, Военному процессу принятия решений и планирования (MDMP) и Управление действиями малых подразделений (TLP). Также Школа проводит обучение по системам ведения боя «Кропива» и «Дельта».

Продолжительность обучения зависит от направления, в среднем от одной недели до двух. Основной учебный центр находится в Киеве. Есть и мобильные группы, проводящие подготовку по всей стране.

Обучение проходит при поддержке Благотворительного фонда Сергея Притулы, Министерства цифровой трансформации, UNITED24, UAID foundation, Фонда перемен, а также прямых благотворительных взносов от сотен неравнодушных украинцев.

Детали здесь.

SpecAero

Фото SpecAero

SpecAero обучает основам аэроразведки с помощью опытных операторов со стажем боевых вылетов. Кроме того инструкторы школы являются разработчиками собственного оперативно-тактического разведывательного комплекса «Шукач».

Учебные программы:

Оператор-аэроразведчик на БПЛА мультроторного типа.

Оператор-аэроразведчик на БПЛА самолетного типа.

Инструктор БПЛА.

Школа работает индивидуально. С вопросами о стоимости предлагают обращаться напрямую. Для военных и силовиков действуют скидки.

Кроме того, специалисты SpecAero начали собирать антенны для усиления сигнала DJI 24 dbi.

Подробнее здесь.

Aero combat drone academy

Фото Aero combat drone academy

Академия Aero combat drone academy или KIDS IN GAME DRONES ACADEMY (KIGDA) — учебный центр по подготовке пилотов квадрокоптеров и БПЛА в Украине, основанный в апреле 2022 года.

За время работы в академии выпустили более 50 операторов БПЛА типа квадрокоптеров, которые используют эффективно полученные навыки в самых «сложных условиях».

Обучение в академии проводят в отраслях авиамоделирования, FPV дронов, пилотов самолетов. Инструкторы — ученые с суммарным опытом более 40 лет полетов на ЛА и БПЛА. Курсы содержат теоретические лекции от профессиональных пилотов KIDS ACADEMY, оснащены большой технической базой (FPV, DJI, AUTEL, Parrot), есть возможность дистанционного и очного обучения.

Курс «Универсальный оператор квадрокоптера» содержит 30 часов теории, 30 часов работы на симуляторе и 5 индивидуальных практических занятий. Кроме того, в курс входят полеты на специальных и гражданских дронах.

Подробности на странице в Facebook здесь и на сайте здесь.

«Блакитне небо»

Фото «Блакитне небо»

Школа Пилотов квадрокоптеров-БПЛА основана в 2019 году в США. С 2022 работает в Украине как учебный центр.

Основатель школы — профессиональный пилот и инструктор с многолетним опытом и более 8000 часов налета Андрей с позывным «Синоптик». Имеет лицензию США и Канады и собственную программу обучения. С 24 декабря он работает в составе ВСУ (аэроразведка), в настоящее время в резерве.

Инструктор инженер-электронщик и профессиональный фотограф и кинооператор, выпускник европейской киноакадемии Германия 2005 год. С 2013 года — постоянный участник программ National Geographic.

Учит всех желающих на общем курсе с нуля до практических занятий, но значительная часть занятий посвящена использованию БПЛА в случаях военных действий.

Подробности:

Стоимость обучения 7500 гривен, для военных действуют особые условия.

Продолжительность обучения от 10 дней.

Школа расположена в центре города Киев, тренировочные полеты проходят за городом. Но инструктор уезжает в любой город Украины при наличии минимум 5 слушателей.

Сейчас разработана программа для кинооператоров и режиссеров:

для кинооператоров — мастер класс по нестандартному использованию камера-дронов. Продолжительность — 15 дней: 5 дней теория, остальное время — практика, стоимость 10 500 грн;

для кинорежиссеров — мастер класс по использованию особенностей и возможностей кадров, получаемых из камеродронов в качестве элементов режиссуры. Продолжительность — 5 дней, стоимость 4500 грн.

Весной готовится программа по агродронам — применение БПЛА в агропромышленном комплексе. Кроме того, основатель лично занимается разработкой собственной электроники и программы для управления БПЛА с нуля с 90% искусственным интеллектом в автопилоте.

Детали по ссылкам тут и тут.

Digital Sky

Фото Digital Sky

Школа пилотов основана на Западной Украине в первый месяц войны. Учредители — инженеры БПЛА, айтишники и менеджеры. Специализируется на обучении военных, работающих на нуле. Акцент на качественной подготовке, не на количестве выпускников. Акцент на практике и полетах, теория сведена к минимуму.

Курсы:

базовый, цель которого — дать навыки пилоту, которые помогут ему выжить и получить результат. Обучение 1 неделя, в конце которой отбираются лучшие 10 курсантов и переходят на курс Advanced.

advanced — лучших курсантов базового курса, которые могут больше и требуют больше умений. Это работа с антеннами и спарками, полеты на 10–12 км, использование DJI Matrice300/30, специализированное ПО, тепловизоры, и другие вещи, которые требуются для улучшения эффективности на фронте. Обучение в условиях, приближенных к боевым. 4–5 дней.

FPV — 5 дневный курс обучения пилотированию ударными FPV-дронами. Группы по 4 человека.

Пилотирование крыльев — пилотирование крыльев и самолетов. 5 дней, 4 человека на курс.

Обучение бесплатно, допускаются только военные и волонтеры, которые работают на нуле и могут передать знания.

Сейчас выпущено более 300 пилотов, обучение проходит постоянно.

По вопросам безопасности информация об участниках школы и контактах не разглашается. За деталями предлагаем обратиться в редакцию.

Школа БПЛА

С июля 2014 года при Управлении содействия территориальной обороне ОСОУ на частные благотворительные пожертвования была создана Школа операторов БПЛА.

Но сейчас заведение не работает как учебное заведение, потому что основатели сейчас возглавляют это направление в Национальной гвардии Украины.

«Мы были первыми в Украине и думаем, что лучшие, но сейчас перед нами стоят более серьезные задачи и вызовы», — отметили в комментарии представители школы.

Наработанные учебные материалы и методики используются по назначению каждый день.

«Мы немного переросли начальный уровень и работаем в несколько иной весовой категории», — комментируют в школе БПЛА.

UA Drone School

Фото UA Drone School

UA Drone School — проект общественной организации ОО Advanced Defence, который был начат в апреле 2022, в ответ на вызовы российской агрессии против Украины.

Школа проводит обучение и для военных, и для гражданских.

Школа имеет 3 курса:

базовый курс;

курс выходного дня;

курс управления FPV дроном (принцип управления как у дронов-камикадзе);

Базовый курс стоит 10 000 грн.

Это 4-дневный курс подготовки пилотов (вместе со спортивными и военными инструкторами), включающий все теоретические, технические и практические знания, чтобы обеспечить безопасность пилота, невредимую технику и успешно выполненное боевое задание. Учим управлять гражданскими дронами DJI и Autel.

Учеба с 9-00 по 14-00 час, со вторника по пятницу.

Курс управления FPV дроном — 15 000 грн.

Это 5-дневный курс подготовки пилотов дронов камикадзе, которые управляются как FPV дроны (First-Person-View, то есть вид «от первого лица»).

Этот режим означает, что через встроенную камеру вы можете наблюдать за всеми перемещениями беспилотника в реальном времени и почувствовать себя в роли пилота. Картинка из камеры транслируется в онлайн-режиме

Этот курс предназначен как для военных в виде повышения квалификации, так и для гражданских.

Также создан отдельный двухдневный курс выходного дня.

Это 2-дневный курс управления гражданскими дронами, такими как DJI и Autel, который проходит в субботу/воскресенье с 9-00 до 14-00. На курсе разбираются базовые навыки и структура дрона. Обретаются навыки управления как на симуляторе, так и на практике.

Все курсы проходят в Киевской области, под Броварами.

Для военных это обучение бесплатно.

Детали по ссылкам в Instagram здесь, на сайте здесь и в Telegram здесь.

Sky Spies UA

Фото Sky Spies UA

ОО «Центр подготовки и переподготовки операторов БПЛА «Sky Spies UA» основан ветеранами АТО и находится в Киеве.

Школу основали с целью предоставить максимальное количество полевой практики применения дронов мульти-роторного типа в условиях, приближенных к боевым. Обучение — проведение тактических игр и выполнение задач в полной экипировке и маскировке, с применением учебных гранат, растяжек и в условиях максимально приближенных к боевым.

Обучение проходит в пригороде в пределах 70 км. Для учений подбираются локации разных типов — поля, леса, пересеченная местность, участки с заброшенными зданиями.

Инструкторы выезжают на обучение по необходимости в подразделения по всей Украине по предварительной договоренности. Кроме того, принимали неоднократное участие в обучении по программе VD.

Отдельно для выпускников, желающих совершенствовать свои навыки, для пилотов из других школ инструкторы школы проводят обучение на инструкторов пилотов БПЛА коптерного типа.

Программа школы не линейна и адаптируется под изменения фактических условий, происходящих на фронте, с учетом сезонности, погодных условий и уровня физической подготовки курсантов. Теория излагается кратко, в процессе практических занятий. Предпочтение отдается подготовке военных.

Продолжительность обучения 7 дней. Количество лётной практики не менее 12 часов.

Стоимость обучения:

для пилотов общая стоимость 9000 грн;

для военных обучение «за счет донатов»;

стоимость обучения инструкторов дифференцирована.

Краткая программа обучения:

Модуль 1. Начало работы. Задачи аэроразведки.

Модуль 2. Пилотирование с применением камеры и рекогностирование местности.

Модуль 3. Тактика применения. Безопасность. Разведка и наблюдение.

Модуль 4. Корректировка артиллерии.

Модуль 5. Сопровождение штурмовых и разведывательных групп.

Модуль 6. Ударные операции, Системы сбросов.

Модуль 7 Подготовка коптера к боевому применению Анонимизация.

По окончании курса курсант получает сертификат и удостоверение оператора БПЛА.

Детали по ссылке здесь или по телефону +38 063 071 39 12 (Signal, Telegram или простой звонок).

Free Air

Спортивная школа «Free Air» основана:

профессиональным видеооператором с опытом аэросъемки более 6 лет;

транспортным инженером, который занимался моделированием и

исследованиями с использованием аэросъемки с 2020 года;

специалистом по кибербезопасности и дешифровке информации;

специалистом по связи с общественностью.

Также непосредственному созданию школы способствовал действующий аэроразведчик с боевым опытом с 2015 года, один из разработчиков современных систем автоматизированного управления войсками, разведывательных и боевых БПЛА, которые сейчас используются ВСУ.

Курсанты школы получат знания:

Теоретического инструктажа пилотов для получения сертификатов EASA Open Category A1/A3 и A2.

По применению дронов в экстремальных условиях боевых действий (работа под РЭБ, неблагоприятные погодные условия и др.). Приоритеты: безопасность экипажа — безопасность оборудования — выполнение задания.

По технологии маскировки и анонимизации дронов, аэроскопам и другим средствам обнаружения дронов и пилотов.

С использованием современных военных технологических решений для разведки, корректировки, взаимодействия с другими подразделениями и др. Также предоставляем приложения своей разработки.

По организации онлайн-трансляций с дронов с помощью гражданских приложений, и организации собственных серверов для трансляций без потери качества изображения и задержек (до 1 сек.)

Навыки анализа фото и видеоматериалов для более эффективного понимания материалов воздушной разведки.

Обучение могут пройти военнослужащие из личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, ГСЧС, а также специалисты правоохранительных органов и т. д. Для них стоимость бесплатная.

Гражданских пилотов школа планирует обучать, начиная с января 2023 года.

Продолжительность курса 40 часов для военнослужащих и 20 часов для правоохранителей и ГСЧС.

Школа расположена в г. Одесса, но принимают на обучение курсантов со всей Украины.

Детали можно найти на сайте по ссылке тут.

Отдельные вопросы можно задать письмом на адрес электронной почты [email protected], или по телефонам +38 066 500 99 84, +38 073 500 99 84, +38 068 500 99 84.

VICTORY DRONES

VICTORY DRONES— экосистема обучения и обеспечения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом, созданная на базе Центра поддержки Аэроразведки (2015). С начала вторжения научили на полигонах 9000 бойцов.

На учебах в заведении используют разные виды технологий для лучшей подготовки бойцов и бойцов. Например, знакомят с антидроновыми ружьями.

В VICTORY DRONES проходит курс обучения «Применение технологий в условиях войны» только для военнослужащих, спасателей, пожарных и т. п.

Онлайн-курc на Прометеусе длится 10 модулей. При интенсивном обучении слушатели курса прорабатывают его за 3-4 дня и школа предоставляет курсантам летную практику.

Кроме того, недавно в рамках отдельного проекта в VICTORY DRONES начали обучать руководить FPV-дронами типа Mavic женщин-добровольцев.

На курсах используют модифицированные под сброс боеприпасов китайские квадрокоптеры. Курсантки учатся сбрасывать бутылки с песком на предполагаемую цель. Навыки могут быть использованы для уничтожения настоящего врага и разведки и мониторинга на линии столкновения.

Также в рамкаж курса женщины овладевают и простыми инженерными умениями: паять, программировать и извиняться беспилотники под нужные цели. Все, что нужно оператору для починки беспилотника, если тот пострадал во время задания, но смог вернуться на базу.

Больше информации можно найти на сайте тут, в Facebook тут и в Instagram тут.

Global Drone Academy

Центр подготовки пилотов БПЛА работает и обучает с апреля 2022 года в районе Киева. В 2022 году GDA подготовили более 500 пилотов. На 2023 год планируют обучить более 1000.

Новая группа формируется каждую неделю. Максимальное количество курсантов в группе — 6 человек.

Центр обучает гражданских и военных, прошедших курс подготовки пилотов квадрокоптеров, по следующим курсам:

Пилот FPV квадрокоптеров

На курсе предоставляют знания и навыки управлять различными типами FPV квадрокоптеров и выполнять боевые задачи по поражению целей. Знать конструктивные особенности и все технические аспекты эксплуатации FPV квадрокоптеров.

Продолжительность курса 2 недели.

Из чего состоит обучение:

Теория — 1 день;

Симулятор — 4 дня (20 часов);

Зачет на симуляторе (Без сдачи зачета на практику не

допускается) + Теоретический зачет;

допускается) + Теоретический зачет; Практические полеты — 5 дней Зачет + сертификат.

Стоимость:

Обучение военнослужащих частично финансирует государственная программа «Армия Дронов». Военнослужащие должны предоставить письмо-подтверждение от воинской части о прохождении учебы в соответствующей школе. В таком случае стоимость обучения составляет 6000 грн. с человека.

Если подобное письмо невозможно сделать, стоимость обучения составляет — 12 000 грн.

Чтобы записаться на обучение по этому курсу нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на курс тут.

Оператор БПАК самолетного типа

На курсе предоставляют знания и навыки для управления в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режимах БПЛА самолетного типа. Программировать полетные задания, выполнять взлет и посадку в ручном и автоматическом режимах, знать конструктивные особенности и особенности эксплуатации БПАК. При полете оперативно менять полетную задачу контролировать полет и работать с полезной нагрузкой.

Продолжительность курса 2 недели.

Из чего состоит обучение:

Теория + симулятор — 1 неделя.

Зачет на симуляторе (Без сдачи зачета на практику не допускается) +

Теоретический зачет.

Теоретический зачет. Практические полеты — 1 неделя Зачет + сертификат.

Стоимость курса:

Для гражданских — 11000 грн.

Для военных — 6000 грн.

Чтобы записаться на обучение по этому курсу, нужно заполнить анкету и зарегистрироваться на курс тут.

Контактные данны и подробности о школе можно найти тут.

Ровенский Центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости

Курс по направлению «Оператор беспилотного летательного аппарата (дрона)» могут пройти все желающие через 4 дня, начиная с 13 февраля.

Обучение зарегистрированных безработных осуществляется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Программа обучения:

правила и зоны полетов;

параметры, технические характеристики коптера;

настройка пульта, камеры и приложения;

подготовка к полету и ручное управление;

правила использования в разных погодных условиях;

полеты в помещении и учебном полигоне;

базовая обработка отснятого материала.

Требования к претендентам на обучение:

наличие современного смартфона,

знание основ работы на ПК.

Примерная стоимость обучения для других категорий граждан — 2000 грн (стоимость зависит от количества слушателей в группе).

Контакты учебного заведения: 0362 683795, эл.почта [email protected], +38067363 8827, +380965395359.

«Паляница»

Школа операторов БПЛА «Паляница» является партнером общенациональной программы «Армия Дронов» от Минцифры. Заведение является одним из проектов крупнейшего одноименного волонтерского центра Запорожья. Он начал деятельность с 24 марта 2022 года. Руководит школой Денис Пасько.

«Паляница» предлагает комплексный бесплатный курс для защитников Украины, состоящий из необходимой теории, регулярно дополняемой актуальными знаниями по боевому опыту ВСУ, и практических занятий на востребованных и популярных БПЛА. Учеба длится 5 дней. По завершению курса выпускники проходят экзаменацию и получают верифицированный сертификат.

Кроме того, «Паляница» предлагает курс «FPV дронов», но, согласно комментарию руководителя школы, курс будет адаптироваться по информации и количеству часов чаяния. Это будет обширный курс, который будет включать в себя не только практику налета, но и военное применение.

Чтобы присоединиться к программе обучения, нужно:

Заполнить короткую гугл-форму https://docs.google.com/.../1rUseuP9rJs4Da_oZuGa.../edit Подготовить письмо-запрос от военного подразделения с перечнем лиц, направленных на обучение.

Уточняющие вопросы можно задать по номеру телефона +380689588123.

Больше информации можно найти на сайте здесь, в Facebook здесь и в Instagram здесь.

Дніпропетровський центр ПТО ДСЗ

В центре разработали курсы целевого назначения по направлению «Управление БПЛА (дроном): теория и практика».



Теоретический модуль курсов предполагает изучение строения и получение знаний по организации и проведению полетов.



Практический модуль предполагает выполнение практических работ с отработкой навыков управления дроном на авиасимуляторе и в реальности, выполнение видеосъемки.

Учебные модули:

Основы права и охраны труда 6 часов.

Устройство БПЛА, настройка и подготовка к полетам 10 часов.

Управление и практическое применение дрона 20 часов.

Зачет 4 часа.

Срок обучения составляет 5 дней. Форма обучения: очно-дистанционная.

Для зарегистрированных безработных обучение бесплатное. Для всех остальных — возможно обучение на платной основе.

Детали тут.

Телефон для справок +380969718729.

Школа операторов БПЛА «Черный Ворон»

«Черный Ворон» основал школу подготовки по специальности «оператор БПЛА». Наши специалисты отбирают, обучают и тестируют будущих операторов БПЛА. Повышают квалификацию существующих специалистов. Учения проходят в Киеве и Киевской области.

Основатель: ФЛП Боярко Денис Александрович.

Школа предлагает курс FPV (Пакет Базовый) для военных и гражданских, состоящий из теоретической и практической части сроком на 3 недели.

Время проведения:

10:00 — 14:00 (понедельник — пятница);

14:00 — 18:00.

Первая неделя теоретическая часть. Вторая и третья неделя несколько видов трасс с препятствиями — закрытое помещение, промышленная зона, полигон.

Каждый курс включает в себя следующие этапы:

краткий курс истории создания БПЛА;

принцип работы квадрокоптера;

строение FPV дрона;

работа с аппаратурой (пультом управления);

тренировки на симуляторах и шлеме FPV;

развитие сферы применения БПЛА сегодня;

основы управления дрона;

работа по АКБ;

разница между разными типами видео передачи.

Инженерная часть:

комплектация дрона;

навыки обслуживания;

подключение дрона к аппаратуре (пульт управления);

способы подключения комплектующих дрона друг к другу — настройка

дрона через SOFT;

принцип действия дрона;

подключение дрона к FPV шлему;

базовые навыки диагностики возможных неисправностей.

Практическая часть:

техническая база;

практичный пилотаж в закрытом помещении;

практичный пилотаж в промышленной зоне;

до полетные и после полетные процедуры;

практичный пилотаж на полигоне;

прохождение разных по степени сложности маршрутов с препятствиями;

полеты с макетом БК;

командные состязания.

Завершение обучения:

После зачета и успешного завершения обучения с нашими инструкторами вы получите сертфикат оператора БПЛА по выбранной специализации от «Черного Ворона». Сертификат имеет оценку. A, B, C, D, E.

Оценки А и В дают возможность военному успешно выполнить тактическую задачу на поражение цели.

Стоимость обучения:

Стоимость обучения составляет 10 000 грн с одного человека.

Срок:

Данный курс состоит из теоретической и практической части сроком на 3 недели. Обучение проходит 5 дней в неделю, по 4 часа в сутки. Для военных курс может быть сокращен до 2 недель. Но тогда заниматься в день придется +2 часа.

Ссылки на актуальный онлайн-ресурс с актуальными данными или контактные данные школы можно найти в Instagram, на сайте, Facebook и YouTube.

Тактический центр «Стелс»

ООО «Тактический центр «Стелс» занимается разработкой собственных моделей БпАК для гражданского использования и военных целей, а также начинает учебные программы подготовки и повышения квалификации пилотов-операторов БпАК.

Специалисты «Стелс» разработали комплекс БПАК с дальностью работы 100-150 км. На базе тактического центра проходят обучение подразделения ДФТГ, представители военных спецподразделений, группы гражданских лиц и отдельно разработаны программы и проведено обучение для учащихся и учителей общеобразовательных учреждений города Киева.

Тактический центр проводит обучение по следующим направлениям:

1. Подготовка пилотов дронов и планеров, включающая в себя:

команды по управлению квадрокоптерами;

пилотирование FPV;

пилотирование «крыла»;

операторов других видов беспилотников;

изучение действующего законодательства Украины, регулирующего использование БПЛА;

теоретическое знание о построении БПЛА;

команды по управлению квадрокоптеремой;

практическое занятие по дронам.

2. Тактическая подготовка:

правила обращения с оружием;

отработка тактики действий в условиях застройки;

отработка тактики действий в лесной местности;

камуфляж и маскировка на разных местностях;

засады: подготовленная и внезапная;

патрулирование и техника передвижения;

CQB;

снайперские учения;

антитеррористические учения.

3. Курс тактической медицины:

Этапы оказания к медицинской помощи, последовательность действий по алгоритму MARCH;

Турникеты: их предназначение, принципы действий с турникетом в зонах ранения, признаки критической кровопотери;

Сейчас проводится обучение, представители ДФТГ, военные и представители других правоохранительных органов.

Больше деталей о заведении есть на сайте и на страницах в Instagram (здесь и здесь) и в Tik Tok

Контакты:

Виктория Горбик, DEV.ua