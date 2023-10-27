Олег Царев был тяжело ранен в своём доме в Ялте: версии покушения



Ссылаясь на очевидцев, ресурсы пишут, что около полуночи, 27 октября, к территории санатория Кирова, где расположено жилье Царева, начали съезжаться машины правоохранителей и скорая.

Пропагандист Александр Чаленко утверждает, что на экс-регионала напали: один из его работников говорит, что того «подрезали», другой говорит- стреляли. Последнее сообщение в Telegram Царева было в четверг вечером, 26 октября.

Возможно, бытовой конфликт

"Что-то серьезное случилось ночью в доме коллаборациониста Олега Царева в Крыму. По сообщению местных телеграмм каналов к нему подъехали скорые и полицейские автомобили. Территорию оцепили, на появление посторонних реагировали агрессивно.

Судя по реакции, похоже на какую-то бытовуху, которую пытаются скрыть. Если бы было какое-то покушение - уже бы орали на всю Россию. Видимо, опять буянил по пьяни, может и порезал кого-нибудь из домочадцев", - пишет журналист Денис Казанский.

Аксенов хотел "отжать" санаторий

"Что касается Царева, то все знают, что он бежал в оккупированный Крым и уже давно живет в Ялте, там владеет санаторием им. Кирово. Кстати, где-то в 2019 году Аксенов пытался у него фактически отжать и продать другие санатории в Алуште, которые арендовала фирма царева.

То есть, где жил Царёв, где он ходил, чем занимался довольно известная информация, в Ялте так точно все были в курсе. И, думаю, не только там". - пишет Алексей Гончаренко.

Российская пропаганда заявила, что на подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Олега Царева совершили нападение. Возле его дома в оккупированной Ялте заметили скорую помощь.