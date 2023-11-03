Дія начнет уведомлять украинцев о большинстве штрафов: запущена новая функция

|Главная » Новости » Технологии » 2023 » Ноябрь » 3 » 19:16:35
В системе государственных услуг Дія теперь можно оплачивать административные штрафы, также в приложение будут приходит уведомления о таких штрафах. Речь идет, к примеру, о финансовых санкциях за нарушение правил торговли, курение в неположенном месте и т. д.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "По опрометчивости можно совершить админнарушение... После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс. Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк", – отметил министр.
По его словам, в Дії процедура уплаты значительно более простая. Для этого нужно:
Как сообщал OBOZ, в Дії некоторое время будет недоступен сервис помощи для ВПЛ. Причина – работы по его модернизации. После их завершения в сервисе обещают запустить ряд новых услуг – в частности, заявление на получение помощи можно будет подавать сразу на всю семью, как это предусмотрено правилами с 1 ноября.