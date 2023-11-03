Дія начнет уведомлять украинцев о большинстве штрафов: запущена новая функция

В системе государственных услуг Дія теперь можно оплачивать административные штрафы, также в приложение будут приходит уведомления о таких штрафах. Речь идет, к примеру, о финансовых санкциях за нарушение правил торговли, курение в неположенном месте и т. д.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "По опрометчивости можно совершить админнарушение... После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс. Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк", – отметил министр.

По его словам, в Дії процедура уплаты значительно более простая. Для этого нужно:

авторизоваться в приложении Дія;

открыть раздел "Услуги", выбрать пункт "Штрафы" и подпункт "Судебные штрафы";

выбрать нужный штраф;

оплатить его с помощью банковской карты через Google или Apple Pay;

квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет дело.

Услуга реализуется Минцифрой вместе с Государственной судебной администрацией Украины, ГП "Центр судебных сервисов" и ГП "Информационные судебные системы".

Как сообщал OBOZ, в Дії некоторое время будет недоступен сервис помощи для ВПЛ. Причина – работы по его модернизации. После их завершения в сервисе обещают запустить ряд новых услуг – в частности, заявление на получение помощи можно будет подавать сразу на всю семью, как это предусмотрено правилами с 1 ноября.