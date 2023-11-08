Владелец канала «Труха» Максим Лавриненко про заработок с телеграм, Зеленского и скандал с Соловьевым

Максим Лавриненко, владелец телеграм-канала "Труха", поделился с Дмитрием Гордоном своим опытом успеха. Он рассказал о том, как удалось достичь ошеломительных результатов в мире телеграм-каналов, сколько стоят его каналы и какой доход приносят. Лавриненко упомянул также о предложении известного олигарха приобрести "Труху". В интервью он поделился своими впечатлениями от встречи с украинским президентом Зеленским и рассказал о негативном опыте, связанном с хейтом и скандалом с телеведущим Соловьевым.
Максим Лавриненко родился в Харькове
Максим Лавриненко рассказал о своем происхождении и детстве в Харькове. Он родился 38 лет назад и с детства проявлял интерес к искусствам, учась в школе с уклоном в хореографию и музыку. Лавриненко также занимался бальными, народными и классическими танцами, а позже увлекся каратэ и спортом, включая плавание и теннис. Он даже играл на гитаре и посвятил семь лет своей жизни футболу.
До создания "Трухи" Лавриненко работал актером в театре и кино, но отметил, что он был бы плохим официантом и не закончил обучение в двух вузах.
Тратил 20 часов в сутки на раскрутку канала
Однако, несмотря на свои многочисленные интересы, Лавриненко всегда был связан с миром технологий и социальных сетей. Он рассказал о том, как много времени проводит в своем телеграм-канале "Труха", который принес ему огромный успех. Поначалу он тратил около 19-20 часов в сутки на свою деятельность, но сейчас управляет командой, которой можно доверять, и уделяет этому делу меньше времени.
Лавриненко также поделился своим опытом обучения и карьерным путем. Он поступил в университет, но не закончил обучение, предпочтя сосредоточиться на своих увлечениях и творческой деятельности. Его интерес к искусству и спорту всегда сопровождался любовью к миру социальных медиа, что в конечном итоге привело его к созданию успешных телеграм-каналов.
Известный олигарх хотел купить "Труху"
В интервью Лавриненко также упомянул о предложении от известного олигарха, который хотел приобрести "Труху". Однако он решил сохранить свою независимость и продолжить развивать канал самостоятельно. Он также подчеркнул важность работы своей команды и признался, что не мог бы быть успешным официантом из-за своей неловкости.
Максим также обсудил финансовые аспекты "Трухи". Он подчеркнул, что накрутка подписчиков бессмысленна, и что они активно взаимодействуют с аудиторией, выслушивая и учитывая их мнение. "Труха" столкнулась со скандалом с российским пропагандистом Соловьевым и рассказала о своей поддержке ВСУ.
Лавриненко встречался с президентом Зеленским
Лавриненко также упомянул о встрече представителей СМИ с президентом Зеленским и ожиданиях от будущего. Он выразил надежду на завершение войны в мае 2024 года и выразил желание быть довольным каждый день своей работой.
Таким образом, интервью с Максимом Лавриненко раскрывает его путь к успеху, начиная с детства в Харькове и заканчивая созданием и управлением популярным телеграм-каналом "Труха". Его опыт показывает, что страсть к творчеству и технологиям, а также непрерывное stremlение к развитию могут привести к впечатляющим результатам в мире социальных медиа и интернет-коммуникаций.
ТАЙМКОДЫ
00:00 интервью Дмитрия Гордона с Максимом Лавриненко
00:36 «В первые дни полномасштабного вторжения я был в «Трухе» 19-20 часов»
01:45 «Я учился в лицее искусств. У меня был уклон на хореографию»
03:05 «Я танцевал, занимался карате, футболом и играл на гитаре»
1:18:03 «Когда закончится война? 19 мая 2024 года»
1:22:02 «Я хотел бы каждый день быть довольным собой»
В интервью с Максимом Лавриненко Дмитрий Гордон рассмотрел различные аспекты жизни и карьеры Лавриненко. Максим поделился своим путем к успеху, начиная с дней, когда он уделял телеграм-каналу "Труха" 20 часов в сутки. Его обширные интересы в искусствах, спорте и музыке создали уникальный фундамент для его работы в социальных медиа. Создание "Трухи" стало результатом его стремления быть впереди времени и оперативно делиться информацией. Интервью также затронуло темы встречи с президентом Зеленским, поддержки ВСУ, скандала с Соловьевым и будущих планов. Лавриненко выразил свою надежду на завершение войны в 2024 году и выразил желание продолжать приносить удовлетворение своей работой каждый день.