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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Ноябрь » 8 » 12:51:35
 

Владелец канала «Труха» Максим Лавриненко про заработок с телеграм, Зеленского и скандал с Соловьевым

Сегодня, 13:59:35 103 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Владелец канала «Труха» Максим Лавриненко про заработок с телеграм, Зеленского и скандал с Соловьевым

Максим Лавриненко, владелец телеграм-канала "Труха", поделился с Дмитрием Гордоном своим опытом успеха. Он рассказал о том, как удалось достичь ошеломительных результатов в мире телеграм-каналов, сколько стоят его каналы и какой доход приносят. Лавриненко упомянул также о предложении известного олигарха приобрести "Труху". В интервью он поделился своими впечатлениями от встречи с украинским президентом Зеленским и рассказал о негативном опыте, связанном с хейтом и скандалом с телеведущим Соловьевым.

Максим Лавриненко родился в Харькове

Максим Лавриненко рассказал о своем происхождении и детстве в Харькове. Он родился 38 лет назад и с детства проявлял интерес к искусствам, учась в школе с уклоном в хореографию и музыку. Лавриненко также занимался бальными, народными и классическими танцами, а позже увлекся каратэ и спортом, включая плавание и теннис. Он даже играл на гитаре и посвятил семь лет своей жизни футболу. 

До создания "Трухи" Лавриненко работал актером в театре и кино, но отметил, что он был бы плохим официантом и не закончил обучение в двух вузах.

Тратил 20 часов в сутки на раскрутку канала

Однако, несмотря на свои многочисленные интересы, Лавриненко всегда был связан с миром технологий и социальных сетей. Он рассказал о том, как много времени проводит в своем телеграм-канале "Труха", который принес ему огромный успех. Поначалу он тратил около 19-20 часов в сутки на свою деятельность, но сейчас управляет командой, которой можно доверять, и уделяет этому делу меньше времени.

Лавриненко также поделился своим опытом обучения и карьерным путем. Он поступил в университет, но не закончил обучение, предпочтя сосредоточиться на своих увлечениях и творческой деятельности. Его интерес к искусству и спорту всегда сопровождался любовью к миру социальных медиа, что в конечном итоге привело его к созданию успешных телеграм-каналов.

Известный олигарх хотел купить "Труху"

В интервью Лавриненко также упомянул о предложении от известного олигарха, который хотел приобрести "Труху". Однако он решил сохранить свою независимость и продолжить развивать канал самостоятельно. Он также подчеркнул важность работы своей команды и признался, что не мог бы быть успешным официантом из-за своей неловкости.

Максим также обсудил финансовые аспекты "Трухи". Он подчеркнул, что накрутка подписчиков бессмысленна, и что они активно взаимодействуют с аудиторией, выслушивая и учитывая их мнение. "Труха" столкнулась со скандалом с российским пропагандистом Соловьевым и рассказала о своей поддержке ВСУ.

Лавриненко встречался с президентом Зеленским

Лавриненко также упомянул о встрече представителей СМИ с президентом Зеленским и ожиданиях от будущего. Он выразил надежду на завершение войны в мае 2024 года и выразил желание быть довольным каждый день своей работой.

Таким образом, интервью с Максимом Лавриненко раскрывает его путь к успеху, начиная с детства в Харькове и заканчивая созданием и управлением популярным телеграм-каналом "Труха". Его опыт показывает, что страсть к творчеству и технологиям, а также непрерывное stremlение к развитию могут привести к впечатляющим результатам в мире социальных медиа и интернет-коммуникаций.
 
 

ТАЙМКОДЫ

  • 00:00 интервью Дмитрия Гордона с Максимом Лавриненко
  • 00:36 «В первые дни полномасштабного вторжения я был в «Трухе» 19-20 часов»
  • 01:45 «Я учился в лицее искусств. У меня был уклон на хореографию»
  • 03:05 «Я танцевал, занимался карате, футболом и играл на гитаре»
  • 03:29 «Я был бы очень плохим официантом»
  • 03:55 «Я поступал в два вуза и в обоих недоучился»
  • 06:14 чем занимался до «Трухи»
  • 08:21 «Несколько лет я актерствовал – играл в театре и кино»
  • 09:11 «Телеграм – это гибрид Твиттера и Тик-тока, это здесь и сейчас»
  • 11:22 Как узнать все и сразу? Есть один способ
  • 12:01 как расшифровывается «Труха»
  • 13:29 «Мы были в оппозиции к Кернесу»
  • 15:47 «Мы понимали, что в Киев, Львов и Одессу идти не стоит из-за большой конкуренции и создавали региональные каналы в городах поменьше»
  • 18:01 «Охват всех наших каналов – 6-8 миллионов»
  • 19:00 что нужно для создания успешного телеграм-канала
  • 25:01 Гордон о своей инициативе по закупке дронов на передовую для ВСУ
  • 26:04 «Телеграм – это настоящее и ближайшее будущее»
  • 29:00 сколько человек работает на главном канале «Труха»
  • 32:10 об основателях «Трухи» и о том, сколько денег в «Труху» вложил инвестор
  • 33:45 сколько нужно денег, чтобы сейчас раскрутить канал с нуля до миллиона подписчиков
  • 35:29 Как узнать все и сразу? Есть один способ
  • 36:09 «В накрутке подписчиков нет смысла – если у тебя 10 тысяч подписчиков и 50 просмотров, то сразу понятно, что они накручены»
  • 37:46 «В чат админов кто-то написал: «А «Труха» уже не первая. После этого я перестал спать»
  • 40:28 «Я писал отписавшимся пользователям с вопросом, о причинах отписки. Благодаря этому мы менялись и становились лучше»
  • 44:11 сколько стоит «Труха»
  • 45:39 сколько зарабатывает «Труха»
  • 48:14 «Люди не могут понять, как это парень из Харькова может создать такой канал. Говорят, что это то канал Коломойского, то Ахметова, то Авакова, то Порошенко, то ОП»
  • 52:27 сколько стоит реклама на «Трухе»
  • 52:49 «Пришел очень-очень известный олигарх и предложил купить наш канал с сохранением команды. Предлагал 5 миллионов долларов»
  • 55:44 были ли просьбы от Офиса президента
  • 57:19 о встрече представителей СМИ с Зеленским
  • 1:00:06 о недовольстве журналистов тем, что «Труху» пригласили к президенту
  • 1:02:45 думал ли о том, чтобы пойти в президенты
  • 1:03:44 о помощи «Трухи» ВСУ
  • 1:07:46 о контрнаступлении
  • 1:08:54 о критике за то, что выкладывали на канал видео прилетов ракет
  • 1:12:54 о скандале с Соловьевым, который показал якобы переписку Лавриненко с российским пропагандоном Рыбарем
  • 1:15:43 о Харькове и Киеве
  • 1:18:03 «Когда закончится война? 19 мая 2024 года»
  • 1:22:02 «Я хотел бы каждый день быть довольным собой»

В интервью с Максимом Лавриненко Дмитрий Гордон рассмотрел различные аспекты жизни и карьеры Лавриненко. Максим поделился своим путем к успеху, начиная с дней, когда он уделял телеграм-каналу "Труха" 20 часов в сутки. Его обширные интересы в искусствах, спорте и музыке создали уникальный фундамент для его работы в социальных медиа. Создание "Трухи" стало результатом его стремления быть впереди времени и оперативно делиться информацией. Интервью также затронуло темы встречи с президентом Зеленским, поддержки ВСУ, скандала с Соловьевым и будущих планов. Лавриненко выразил свою надежду на завершение войны в 2024 году и выразил желание продолжать приносить удовлетворение своей работой каждый день.

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