Дикий кабан в Чернобыльской зоне напал на ДРГ и убил российского разведчика

В Чернобыльской зоне в районе украино-белорусской границы дикий кабан напал на российскую ДРГ и убил одного из вражеских разведчиков.Об этом сообщают в российском анонимном телеграмм-канале "Кремлевская табакерка".Отмечается, что происшествие произошло недалеко от Чернобыльской атомной станции. Немногочисленная враждебная диверсионная группа с территории Беларуси проникла в Зону отчуждения, минуя посты контроля и наблюдения."В какой-то момент группа проходила по лесу и столкнулась со стадом диких кабанов, которые там водятся. Стрелять в животных возможности не было, поскольку громкие звуки выстрелов могли бы выдать разведчиков. Увы, кабанам удалось догнать одного из военных. После столкновения с одним из животных военный неудачно упал и ударился головой о камень. Погиб на месте", - говорится в сообщении.По нашей информации, тело погибшего оккупанта не эвакуировали, захороноили, а план операции пришлось менять. Изначально группа разведки планировала диверсию в Чернобыльской зоне. Связано ли это с функционированием закрытой более 20 лет назад Чернобыльской АЭС - пока непонятно.Украинское командование, на момент публикации, вероятный прорыв российской ДРГ через украинскую границу и нападение на нее кабанов не комментировало.