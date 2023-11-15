Стоимость домашнего интернета в Украине и других странах мира. Рейтинг 2023 года

Аналитики Picodi Украина проверили прайс-листы 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с наиболее и наименее доступным по стоимости выходом в интернет.

В исследовании рассматривались предложения безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без дополнительных услуг, таких как телевидение или мобильный интернет.

100 Mбит/с — самая популярная скорость в мире

По последним данным Speedtest.net средняя скорость интернета в мире равна 85 Мбит/с. При этом для просмотра видео в качестве 4K UHD на самых популярных стриминговых сервисах достаточно соединения со скоростью от 15 Мбит/с до 50 Мбит/с.

Согласно собранным Picodi Украина данным, самое популярное соединение, предлагаемое операторами, — это 100 Мбит/с. Ведь 74 из 85 провайдеров имеют такую скорость в прайс-листе. А в таких странах как Испания, Китай, Сингапур и Франция уже не предлагают такой «медленный» интернет.

За комфортные 100 Мбит/с больше всего вынуждены платить жители Норвегии (в среднем 79,4 $ в месяц), Исландии (62,1 $/мес.) и Австралии (61,8 $/мес.). В свою очередь самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в России (5,6 $/мес.), Украине (6,1 $/мес.) и Румынии (6,4 $/мес.).

Украина, как было упомянуто выше, находится на втором месте рейтинга по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров такая скорость соединения также является самой популярной, как и в среднем по миру.

Интернет за 20 $ в месяц

Как и в 2019 году, мы проверили, какую скорость подключения к интернету можно получить за 20 $ в месяц. При этом из списка выбыли 34 страны, в основном из Западной Европы, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, ЮАР и Япония. В этих странах крупнейшие провайдеры не предлагают интернет в таком ценовом диапазоне.

На вершине этого рейтинга расположилась Латвия, где скорость 1,2 Гбит/с можно получить менее чем за 20 $. Украина делит 2-е место с ещё 13 странами, где скорость 1 Гбит/с стоит меньше этой суммы. В эту группу стран входят Венгрия, Литва, Польша и Словакия.

Сколько стоит интернет 1 Гбит/с в мире?

Согласно данным Picodi.com гигабитный интернет в течение 4 лет подешевел в мире в среднем на –15%, а вот в Украине подорожал на 20%. Число стран, где такая скорость предлагается на рынке, увеличилось с 2019 года вдвое.

В ряде стран высокоскоростной интернет — это роскошь, доступная немногим: на Филиппинах, в Коста-Рике, в Парагвае, Перу и Венесуэле доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с стоит около 100 $ и более.



Цены в некоторых странах Австрия — 91,7 $

Норвегия — 91 $

Австралия — 81,9 $

Эстония — 76,1 $

Мексика — 74,7 $

Бельгия — 68,7 $

Кипр — 68,7 $

США — 60 $

Словения — 59,2 $

ЮАР — 58,9 $

Великобритания — 54,8 $

Канада — 51,1 $

Греция — 50,7 $

Индия — 43,3 $

Франция — 42,3 $

Германия — 37 $

Финляндия — 36,9 $

Япония — 32,1 $

Португалия — 31,7 $

Испания — 31,7 $

Израиль — 30,2 $

Китай — 27 $

Сербия — 27,1 $

Бразилия — 26,9 $

Чехия — 26,6 $

Италия — 26,4 $

Болгария — 25,9 $

Южная Корея — 25,3 $

Хорватия — 23,7 $

Аргентина — 20 $

Словакия — 18,9 $

Венгрия — 17,8 $

Таиланд — 16,2 $

Польша — 16,1 $

Молдова — 14,3 $

Латвия — 11,6 $

Турция — 10,8 $

Литва — 10,6 $

Румыния — 9,2 $

Украина — 8,2 $ Меньше всего за тариф со скоростью 1 Гбит/с платят в Украине (8,2 $/мес.), Румынии (9,2 $/мес.) и России (10,2 $ в месяц).

Методология

Исследование охватило 85 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и некоторые страны Африки.

Мы рассматривали крупных поставщиков, предлагающих безлимитный домашний интернет через оптоволокно или самые передовые технологии, доступные в данной стране. При этом учитывались цены, действующие после окончания промо-акции. Также в исследовании не были рассмотрены тарифы, состоящие из нескольких услуг: интернет + телевидение, интернет + доступ к платным аудио- и/или видеосервисам и т. д. Мы также не брали в расчёт маленьких местных провайдеров, работающих в одном округе или нескольких городах. Если поставщик предоставляет роутер в аренду на платной основе, то эта цена также была учтена. Разница в ценах на тариф со скоростью 1 Гбит/с в 2023 году по сравнению с 2019 годом рассчитывалась в местных валютах.

Цены по состоянию на ноябрь 2023 года. При конвертации валют использован средний курс согласно Google Finance за октябрь 2023 г.