В Украине блокируют сервис Linktree. Какие есть аналоги?

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) опубликовала распоряжение, по которому провайдерам связи нужно блокировать домен сервиса Linktree. Это — популярный сервис работы с линками, в частности, в Instagram.
Linktree — это бесплатный сервис (с возможностью подписки на более продвинутую версию), который позволяет контент-мейкерам работать с мультилинками, он популярен среди блогеров и инфлюенсеров, в частности, у украинских пользователей Instagram. Он позволяет создавать персонализированные страницы со всеми важными ссылками, которыми блогер хочет делиться со своей аудиторией. К нему обращаются пользователи Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn.
Такое решение опубликовано на сайте Национальной комиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций, РЧР и почтовой связи (НКРСИ). Оно предусматривает блокировку домена Linktree провайдерами связи:
В настоящее время у пользователей сети Vega Telecom сайт linktr.ee уже недоступен. Однако сам сервис в Instagram работает.
AIN обратился за комментарием кГосспецсвязи и провайдерам связи, но на момент выхода материала еще их не получил. Определенные пользователи уже говорят о том, что сервис недоступен.
Больше всего это похоже на техническую ошибку, ведь это — зарубежный сервис, который не имеет связей с россиянами. Это — сервис из Австралии, его основали Алекс Заккария, Энтони Заккария и Ник Гамфрис.
В случае, если провайдеры начнут массово блокировать его, есть несколько альтернативных, например, можно переходить на украинские linkpeak.io или mssg.me.