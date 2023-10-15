В Украине блокируют сервис Linktree. Какие есть аналоги?

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) опубликовала распоряжение, по которому провайдерам связи нужно блокировать домен сервиса Linktree. Это — популярный сервис работы с линками, в частности, в Instagram.

Решение Госспецсвязи / Скриншот

Linktree — это бесплатный сервис (с возможностью подписки на более продвинутую версию), который позволяет контент-мейкерам работать с мультилинками, он популярен среди блогеров и инфлюенсеров, в частности, у украинских пользователей Instagram. Он позволяет создавать персонализированные страницы со всеми важными ссылками, которыми блогер хочет делиться со своей аудиторией. К нему обращаются пользователи Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn.Такое решение опубликовано на сайте Национальной комиссии по регулированию в сферах электронных коммуникаций, РЧР и почтовой связи (НКРСИ). Оно предусматривает блокировку домена Linktree провайдерами связи: