Города Житомир и Луцк потратили на ВСУ больше, чем на благоустройство

На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал закон, которым у городов забирают «военный» НДФЛ. Решение принято, но дискуссия о целесообразности этого шага продолжается. Forbes проанализировал, сколько денег на поддержку областных бригад ТрО выделяли города в течение девяти месяцев 2023-го и как эти суммы соотносятся с расходами на благоустройство самих областных центров.

«Парламент фактически лишил местные власти возможности помогать Вооруженным силам и направлять средства из бюджетов городов нашим защитникам. Это решение особенно ударит по небольшим городам и городкам, где «военный» НДФЛ составлял существенную часть бюджета», – написал 8 ноября в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. Действительно ли это так?

Forbes проанализировал финансирование сил обороны, которое областные центры заложили в собственные бюджеты 2023 года.

Местные бюджеты могут лишь косвенно поддерживать ВСУ – через военные облигации или организацию волонтерской помощи. Но есть исключение: финансировать «собственные» бригады ТрО они могут напрямую, тем самым оказывая существенное воздействие на боеспособность этих войск.

Добавлено после публикации. С редакцией связались представители администрации нескольких городов и объяснили, что помощь силам обороны в городском бюджете может проходить, в том числе, через субвенцию в государственный бюджет на выполнение программ социально-экономического развития регионов или через взносы в уставный капитал субъектов хозяйствования. Редакция благодарна за разъяснение, но, как описано в методологии, такие статьи расходов не принимались во внимание из-за невозможности определить из открытых источников, какая часть этих расходов пошла на непосредственную помощь военным на фронте. Если городские администрации предоставят документы, потраченные деньги непосредственно на ВСУ, редакция обновит данные.



В каждой области создана одна или несколько бригад теробороны, с июня 2022 года их начали задействовать за пределами их областей, они стали полноценными военными бригадами, воюющими на разных участках фронта.

Forbes посмотрел, как областные центры помогали силам обороны на 1 октября 2023 года. Оказалось, что 21 город суммарно направил 3,8 млрд грн на нужды сил обороны. В то же время на благоустройство потратили 12,8 млрд грн. При этом бюджеты 21 города имеют плановые доходы от «военного» НДФЛ более чем в 26 млрд грн. Меньше всего – в Луцке (354 млн грн), больше всего – в Харькове (4,7 млрд грн).



ТрО vs благоустройство. На что областные центры тратили больше



Киев не включен в анализ, поскольку в столичном бюджете уникальная ситуация с расходами на оборону. В конце октября Кличко заявил: в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 млрд грн. При этом отдельной статьи расходов на местную тероборону, как в других городах, нет. Зато есть субвенция в государственный бюджет на нужды обороны, которую в октябре увеличили с 300 млн грн до 1,38 млрд грн.

Также есть программа «Защитник Киева», которая не оформлена как отдельная статья расходов бюджета, а скорее являет собой сборную – из расходов по разным направлениям, где расходы на военные цели смешаны с гражданскими. «Защитник Киева» охватывает, в частности, социальную защиту, лечение ветеранов и даже экскурсии для ветеранов и изготовление патриотического медиаконтента, сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба.

Такие расходы Forbes не учитывает. Соответственно, не было возможности определить, сколько именно средств по программе «Защитник Киева» идет непосредственно на поддержку находящихся на фронте частей. Заметим, что плановые доходы столицы от «военного» НДФЛ в 2023 году – 5,9 млрд грн. Расходы на благоустройство – 2,3 млрд грн.



Как мы считали Мы брали только расходы по статьям «Мероприятия и работы по территориальной обороне» и «Прочие меры общественного порядка и безопасности». Не учитывались расходы на мероприятия по мобилизационной подготовке населения, социальное обеспечение и лечение ветеранов, восстановление от последствий агрессии, строительство укрытий, финансирование муниципальных формирований по охране порядка и т.д. Также поддержка сил обороны могла быть включена в другие статьи расходов и размыта среди расходов на иные гражданские нужды. Такие расходы также не учитывались из-за невозможности определить, какая часть средств направляется на силы обороны. Для определения расходов на благоустройство учитывалась лишь одна статья – «Организация благоустройства населенных пунктов». Согласно закону о благоустройстве, элементами благоустройства являются дороги, зеленые насаждения, системы обращения с мусором, внешнее освещение, монументальное искусство, площадки, малые архитектурные формы и т.д. Данная статья расходов является оценкой нижнего предела, поскольку фактические работы по благоустройству могут проводиться и в пределах других статей бюджета, например в случае строительства новых объектов коммунальной собственности. Административные центры Донецкой, Луганской областей и Крыма не анализировались. Этот анализ не дает полной картины финансирования ТрО, поскольку местных бюджетов гораздо больше, чем только сметы областных центров. Это бюджеты областей и отдельных общин, которые могут финансировать собственную тероборону (и благоустройство). Информация о расходах взята из ресурса Openbudget по состоянию на 1 октября 2023 года, поэтому изменения, которые произошли в последнем квартале 2023-го, не учтены.

Толькопредпочитает оборону, а не благоустройство: 547 млн грн и 246 млн грн соответственно. Это составляет 8,7% и 3,9% расходов бюджета. Еще один город, Луцк, финансирует оборону и благоустройство паритетно: 156 млн грн и 152 млн грн соответственно. Остальные областные центры тратят на благоустройство гораздо больше.

В абсолютных цифрах наибольшее финансирование обоих направлений в Днепре: 1,4 млрд – на оборону и 3,2 млрд – на благоустройство. В доле от всего бюджета больше всего на благоустройство потратили Черновцы – почти 19%, на тероборону потратили всего 0,1%, или 5 млн грн.

В Харькове, Ужгороде и Херсоне расходы на тероборону найти не удалось. Хотя Херсон и на благоустройство выделил всего 8 млн грн, что похоже на финансирование одних зарплат. В Харькове на благоустройство запланирован почти 1 млрд.