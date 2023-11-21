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Марк Инкелис застрелился в московском тире, после того, как получил повестку в армию. ВИДЕО

Сегодня, 14:40:09 1504 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Марк Инкелис застрелился в московском тире, после того, как получил повестку в армию. ВИДЕО

23-летний москвич застрелился в тире после того как получил повестку. Перед смертью он написал друзьям, что не хочет идти воевать. Сегодня он должен был прибыть в военкомат с вещами. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

По данным журналистов, перед походом в тир, 23-летний Марк Инкелис рассказал друзьям, что получил повестку и сделает все, чтобы не идти в армию. После этого друзья чмобика (частично мобилизованного) даже звонили в стрелковый клуб «Выстрел» на Марксистской улице и предупреждали сотрудников о его намерениях, но там не поверили — подумали, что это розыгрыш.

Внимание! Видео не для слабонервных



 

23-летний Марк Инкелис из Москвы совершил самоубийство в тире

Напомним, еще в августе 2023 года в Главному управлении разведки Минобороны Украины констатировали, что количество суицидов среди офицеров РФ значительно возросло после большого вторжения в Украину. Разведчики предположили, что часть самоубийств могла быть связана с тем, что оккупанты боялись возмездия со стороны украинских воинов за военные преступления, в которых замешана российская армия.

Тэги: москва, самоубийство, застрелился

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