Марк Инкелис застрелился в московском тире, после того, как получил повестку в армию. ВИДЕО

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23-летний Марк Инкелис из Москвы совершил самоубийство в тире

23-летний москвич застрелился в тире после того как получил повестку. Перед смертью он написал друзьям, что не хочет идти воевать. Сегодня он должен был прибыть в военкомат с вещами. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.По данным журналистов, перед походом в тир, 23-летнийрассказал друзьям, что получил повестку и сделает все, чтобы не идти в армию. После этого друзья чмобика (частично мобилизованного) даже звонили в стрелковый клуб «Выстрел» на Марксистской улице и предупреждали сотрудников о его намерениях, но там не поверили — подумали, что это розыгрыш.

Напомним, еще в августе 2023 года в Главному управлении разведки Минобороны Украины констатировали, что количество суицидов среди офицеров РФ значительно возросло после большого вторжения в Украину. Разведчики предположили, что часть самоубийств могла быть связана с тем, что оккупанты боялись возмездия со стороны украинских воинов за военные преступления, в которых замешана российская армия.