25 ноября - самая масштабная атака дронов «Шахед» на Киев, с начала войны в Украине

Российская атака дронов в ночь на субботу стала самой масштабной с начала войны, сообщили ВВС Украины. Эта атака также самый массированный удар БПЛА по Киеву, сообщили в военной администрации города. Силы ПВО сбили больше 70 беспилотников, из них 60 в районе Киева. Целями атаки, судя по местам падения беспилотников, могли быть в том числе энергетические объекты Украины.

Воздушная тревога в Киеве длилась шесть часов. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок, сообщил мэр города Виталий Кличко. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Точное количество дронов, атаковавших украинской столицу, еще не названо. По данным Воздушных сил ВСУ, всего по Украине было запущено около 75 дронов типа Shahed, а столица стала основной целью атаки. 71 дрон был сбит ПВО.

После атаки в городе начались проблемы с электроэнергией, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Украины. Без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений в центре столицы. Проблемы с электричеством начались после взрывов в пригороде, пишет телеграм-канал «Киев Инфо». О том, что была повреждена подстанция, также сообщают российские Z-каналы (1, 2).

Обломки беспилотников также упали в Соломенском, Печерском, Голосеевском, Днепровском и Подольском (центр) районах города, сообщил Кличко. В Соломенском районе после падения обломков начался пожар в здании детского сада. Повреждения также получило здание жилого дома.

Кроме Киева, ПВО ночью работала в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской областях.

Государство-террорист Россия начала массированные обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры Украины в октябре 2022 года. Целью становились в том числе объекты энергетики. Наблюдатели расценивали это как способ психологического давления на рядовых украинцев.

Возобновление масштабных атака на Киев происходит на фоне сокращения поддержки войны до полной победы. Опросы общественного мнения, как пишет Bloomberg, показывают, что пока еще небольшая, но растущая группа украинцев начинает поддерживать мысль о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир.

При этом Украина до сих пор не смогла завершить ремонт постаравших энергообъектов после предыдущих волн российских бомбардировок, сообщала The New York Times. По данным издания, и без новых ударов по энергосистеме страны едва ли этой зимой удастся обойтись без веерных отключений электричества. Вообновление атак может ухудшить ситуацию с энергоснабжением.

Предыдущая самая массированная атака БПЛА на Киев произошла 28 мая. Тогда в сторону Украины было запущено 54 дрона.

Ночью 25 ноября Россия осуществила самую масштабную террористическую атаку дронов-камикадзе с начала войны в Украине. Целью, вероятно, стала энергетика города Киева.