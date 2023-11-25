Скандальный Вадим Титушко сражается за Украину: потрясающие факты, которые вы не знали

Знаменитого Вадима Титушка знают все. Но случилось то, чего никто не ожидал. Тот, от кого в массы пошло понятие титушки, похоже, исправился. В сети появились потрясающие фото парня, который при Майдане был "неоднозначным".

Тот же Титушко теперь имеет медаль за "Жертвенность и любовь к Украине".



Откуда взялось понятие "титушки"?

Именно этот период в 2013 году стал переломным для Украины. Начало революции достоинства, страшные избиения студентов, противостояние "Беркута" и подыгрывание им третьей стороной — проплаченными режимом Януковича.

Эту бойню Украина не забудет никогда, майдановцы дальше идут на фронт, антимайдановцы делятся на две группы, кто-то мог бежать в Россию, другие меняли мнение и становились на сторону правды.

Кажется, так случилось и с бывшим поклонником Януковича — теперь и он борется за независимость Украины на фронте.

Вадим Титушко/X (Twitter)

Это фото – с Майдана. На нем Вадим Титушко, тот самый, который во время акции оппозиции "Вставай, Украина" в мае 2013 года прославился на всю страну за нападение на журналистов. В то время парню было 20 и он любил размахивать кулаками не всегда в правильную сторону.

Тогда от рук молодого человека пострадали журналисты Ольга Сницарчук и Владислав Содель, но это дело сошло ему с рук и отделался Титушко условным сроком. После, он стал неким "родоначальником титушек": так стали называть всех спортивных ребят, которые во время Революции Достоинства по заказу режима Януковича пытались силой разогнать мирные протесты, устраивали кровавые бойни или совершали провокации. Под расправу титушек попадали и журналисты ТСН.





Как из "титушки" парень стал защитником Украины?

Преступлений, совершивших так называемые "титушки" — десятки, если не сотни или тысячи. Казалось бы, безнадежные и продажные, но среди них есть те, кто кардинально изменил свою позицию. Так произошло и с тем же парнем, чья фамилия стала в Украине новым термином "титушки".

На днях в соцсетях появилось очень неожиданное фото Вадима Титушко в форме ВСУ и с наградой в руках.

Титушко воюет за Украину/X (Twitter)

Тот же Титушко теперь имеет медаль за "Жертвенность и любовь к Украине". Об этом в своих соцсетях рассказал военный и пластун Юрий Юзич: “Десятилетие Революции Достоинства будет не полным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия прибавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это трудно поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото — крайняя справа во время очередного вручения наград… В то время как многие "майдановцы" сидят по домам. Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию".



Скриншот/Facebook

Что известно о Вадиме Титушко?

О том, что Вадим Титушко перешел на сторону майдановцев ходили разговоры и в 2014 году. Тогда в сети писали, что в самые кровавые дни Революции Достоинства в феврале Титушко принял сторону Майдана и якобы даже стоял на блокпосте на трассе, который не пускал в сторону столицы транспорт с сомнительными лицами, и носил людям дрова, чтобы согреться.

После Майдана, в 2018 году Вадим Титушко снова попал в заголовки СМИ. Он фигурировал в деле о разбойном нападении в Киевской области. Тогда полиция объявила его в розыск. В августе задержали и отправили под домашний арест. За избиение журналистки его приговорили к двум годам условно. А вот как события на Майдане комментировал сам Титушко одному из изданий: “Если же говорить о том, посещаю ли я какие-то митинги, то тогда, когда произошел конфликт – это было разово, я не поклонник митингов. У меня есть четкая позиция: я не в восторге от того, что происходит на Востоке и произошло в Крыму. Чуть ли не по-братски выходит, неправильно. Я ничего не имею против России, ведь у меня очень много друзей живет там”.

А вот о новом термине, который происходит от его фамилии, говорит так: “Менять фамилию тоже не собираюсь, я людей не боюсь. А вот тем, кто использует мою фамилию, как общую, хотел бы сказать — разберитесь сами для себя, кто такие "титушки". Такими в последнее время называли практически всех”.

Уголовные дела и решения суда

Что касается разбойного нападения, то в сентябре 2022 года суд закрыл уголовное дело против Вадима Титушко. В это время появилась информация, что он находится в рядах ВСУ. В сети на подобную новость реагируют неоднозначно.

Вчерашние преступники – сегодняшние герои. Может быть. Но прощать и списывать его отрицательный вклад в историю тоже не надо. Кто знает, сколько мирных майдановцев пострадало от его действий.

А никто не задумывался, не навредит ли это войску. Уж очень начали мы копировать своего врага. Там тоже были в совке штрафбаты, а потом вагнеры и шторм зет. Титушко с молодой просто так бил прохожих на улице, которые жил. Это социопат и мизантроп.

Украинцы любят болеть амнезией, 18 мая 2013 года Титушко совершил нападение на журналистов в Киеве, за что получил три года лишения свободы, а позже наказание заменили на условное. В 2018 году спортсмен был объявлен в розыск и подозревался в совершении ряда разбойных нападений в составе группы людей. В 2020 году сообщалось, что Титушко предстанет перед судом, ему грозило до 12 лет тюрьмы. Более того, Тананакин утверждает, что Титушко хочет подать в ЕСПЧ иск против Украины "в целях справедливой компенсации причиненного ущерба за счет государства". 2022 ты герой. Выходит, одеваешь пиксель и тебе все прощают?

От тюрьмы убегал, а вы и рады в герое записать.



Другие уверены, что все-таки Титушко действительно изменился, и благодарят его за защиту Украины.

"Тетушка" Титушко не один такой. Воюют многие, кому до 24.02 руки бы не подали. А многие большие патриоты до сих пор не добежали до ТЦК, все что-то мешает.

Он сменился еще в 2014-2015.

О. Уважение. Действительно революция переплавляет не только...

Я не знаю, о чем спор. Титушко "прославился" позорным поступком с журналисткой, еще какими-то недостойными делами, но уже во время Майдана была фотография, на которой он дрова рубит для майдановцев и рассказ о том, что он раскаялся. О чем речь? Что я не знаю? Теперь, спасибо воину Титушко за защиту!

Красиво! Не понимаю, что это кого-то удивляет?

Вадим, так держать!

Не оправдываю, кем он был. Важно, где он сейчас.

Это именно тот случай, когда "не словом, а делом"...



На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Знаменитый Титушко шокировал всю страну

