Скандальный Вадим Титушко сражается за Украину: потрясающие факты, которые вы не знали

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 25 » 17:46:43
Знаменитого Вадима Титушка знают все. Но случилось то, чего никто не ожидал. Тот, от кого в массы пошло понятие титушки, похоже, исправился. В сети появились потрясающие фото парня, который при Майдане был "неоднозначным".
Тот же Титушко теперь имеет медаль за "Жертвенность и любовь к Украине".
Именно этот период в 2013 году стал переломным для Украины. Начало революции достоинства, страшные избиения студентов, противостояние "Беркута" и подыгрывание им третьей стороной — проплаченными режимом Януковича.
Эту бойню Украина не забудет никогда, майдановцы дальше идут на фронт, антимайдановцы делятся на две группы, кто-то мог бежать в Россию, другие меняли мнение и становились на сторону правды.
Кажется, так случилось и с бывшим поклонником Януковича — теперь и он борется за независимость Украины на фронте.
Это фото – с Майдана. На нем Вадим Титушко, тот самый, который во время акции оппозиции "Вставай, Украина" в мае 2013 года прославился на всю страну за нападение на журналистов. В то время парню было 20 и он любил размахивать кулаками не всегда в правильную сторону.
Тогда от рук молодого человека пострадали журналисты Ольга Сницарчук и Владислав Содель, но это дело сошло ему с рук и отделался Титушко условным сроком. После, он стал неким "родоначальником титушек": так стали называть всех спортивных ребят, которые во время Революции Достоинства по заказу режима Януковича пытались силой разогнать мирные протесты, устраивали кровавые бойни или совершали провокации. Под расправу титушек попадали и журналисты ТСН.
Преступлений, совершивших так называемые "титушки" — десятки, если не сотни или тысячи. Казалось бы, безнадежные и продажные, но среди них есть те, кто кардинально изменил свою позицию. Так произошло и с тем же парнем, чья фамилия стала в Украине новым термином "титушки".
На днях в соцсетях появилось очень неожиданное фото Вадима Титушко в форме ВСУ и с наградой в руках.
Тот же Титушко теперь имеет медаль за "Жертвенность и любовь к Украине". Об этом в своих соцсетях рассказал военный и пластун Юрий Юзич: “Десятилетие Революции Достоинства будет не полным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия прибавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках. В это трудно поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения. На фото — крайняя справа во время очередного вручения наград… В то время как многие "майдановцы" сидят по домам. Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию".
О том, что Вадим Титушко перешел на сторону майдановцев ходили разговоры и в 2014 году. Тогда в сети писали, что в самые кровавые дни Революции Достоинства в феврале Титушко принял сторону Майдана и якобы даже стоял на блокпосте на трассе, который не пускал в сторону столицы транспорт с сомнительными лицами, и носил людям дрова, чтобы согреться.
После Майдана, в 2018 году Вадим Титушко снова попал в заголовки СМИ. Он фигурировал в деле о разбойном нападении в Киевской области. Тогда полиция объявила его в розыск. В августе задержали и отправили под домашний арест. За избиение журналистки его приговорили к двум годам условно. А вот как события на Майдане комментировал сам Титушко одному из изданий: “Если же говорить о том, посещаю ли я какие-то митинги, то тогда, когда произошел конфликт – это было разово, я не поклонник митингов. У меня есть четкая позиция: я не в восторге от того, что происходит на Востоке и произошло в Крыму. Чуть ли не по-братски выходит, неправильно. Я ничего не имею против России, ведь у меня очень много друзей живет там”.
А вот о новом термине, который происходит от его фамилии, говорит так: “Менять фамилию тоже не собираюсь, я людей не боюсь. А вот тем, кто использует мою фамилию, как общую, хотел бы сказать — разберитесь сами для себя, кто такие "титушки". Такими в последнее время называли практически всех”.
Что касается разбойного нападения, то в сентябре 2022 года суд закрыл уголовное дело против Вадима Титушко. В это время появилась информация, что он находится в рядах ВСУ. В сети на подобную новость реагируют неоднозначно.
Другие уверены, что все-таки Титушко действительно изменился, и благодарят его за защиту Украины.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: