Живой Журнал
Сегодня: Воскресенье, 26 Ноября 2023    04:17:51
|
Главная » Новости » Город » 2023 » Ноябрь » 25 » 18:11:54
 

В Украине начал курсировать поезд-кухня, где готовят 10 000 порций еды для жителей прифронтовых регионов. ФОТО

Вчера, 18:11:54 439 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Украине начал курсировать поезд-кухня, где готовят 10 000 порций еды для жителей прифронтовых регионов. ФОТО

В Украине пустили поезд-кухню, где каждый день можно готовить 10 тысяч порций еды для жителей прифронтовых регионов. Главные фотографии перед запуском поезда-кухни.

«Укрзалізниця» 23 ноября сообщила о запуске первого в мире Food Train. Это поезд-кухня, который может работать пять — семь дней в автономном режиме. В нем можно готовить супы, каши, салаты и другие блюда — всего около 10 тысяч порций в день.

Проект реализован на деньги Фонда Говарда Баффета (сына американского миллиардера Уорена Баффета), сообщило министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. 23 ноября состав отправился в свой первый рейс — из Киева в Изюм через Харьков.

«Еда, приготовленная в нем, будет передана в благодарность тем, кто ежедневно в прифронтовых регионах помогает нашим защитникам: работникам ГСЧС, полицейским, медикам, железнодорожникам, волонтерам», — заявил глава министерства, вице-премьер по восстановлению Украины Александр Курбаков.

«Укрзалізниця» добавила, что приготовленную в поезде еду также будут передавать жителям городов, где есть нехватка продовольствия.
 
Повар несет коробки провизии перед запуском поезда-кухни
Повар несет коробки провизии перед запуском поезда-кухни
Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA
 
Приготовление еды в одном из шести вагонов поезда Приготовление еды в одном из шести вагонов поезда
Anadolu / ddp / Scanpix / LETA
 
Поезд-кухня вышел в первый рейс 23 ноября, когда в США отмечают День благодарения. В поезде приготовили в том числе традиционное для этого праздника блюдо — запеченную индейку. В церемонии отправки состава в первый рейс приняла участие посол США в Украине Бриджит Бринк Поезд-кухня вышел в первый рейс 23 ноября, когда в США отмечают День благодарения. В поезде приготовили в том числе традиционное для этого праздника блюдо — запеченную индейку. В церемонии отправки состава в первый рейс приняла участие посол США в Украине Бриджит Бринк
Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA
 
  Работники поезда-кухни передают еду людям на железнодорожном вокзале Харькова Работники поезда-кухни передают еду людям на железнодорожном вокзале Харькова
Anadolu / ddp / Scanpix / LETA
 
Работники в окне вагона поезда-кухни Работники в окне вагона поезда-кухни
Viacheslav Ratynskyi / Anadolu / ddp / Scanpix / LETA

 

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: