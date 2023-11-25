В Украине начал курсировать поезд-кухня, где готовят 10 000 порций еды для жителей прифронтовых регионов. ФОТО

В Украине пустили поезд-кухню, где каждый день можно готовить 10 тысяч порций еды для жителей прифронтовых регионов. Главные фотографии перед запуском поезда-кухни.
«Укрзалізниця» 23 ноября сообщила о запуске первого в мире Food Train. Это поезд-кухня, который может работать пять — семь дней в автономном режиме. В нем можно готовить супы, каши, салаты и другие блюда — всего около 10 тысяч порций в день.
Проект реализован на деньги Фонда Говарда Баффета (сына американского миллиардера Уорена Баффета), сообщило министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. 23 ноября состав отправился в свой первый рейс — из Киева в Изюм через Харьков.
«Еда, приготовленная в нем, будет передана в благодарность тем, кто ежедневно в прифронтовых регионах помогает нашим защитникам: работникам ГСЧС, полицейским, медикам, железнодорожникам, волонтерам», — заявил глава министерства, вице-премьер по восстановлению Украины Александр Курбаков.
«Укрзалізниця» добавила, что приготовленную в поезде еду также будут передавать жителям городов, где есть нехватка продовольствия.