Выгорание студентов и неполные классы: что будет происходить с образованием в Украине после войны

Из-за войны демографическая ситуация в Украине ухудшается. Ведущие украинские демографы утверждают, что государство находится перед значительными социальными вызовами, которые в будущем скажутся на разных областях жизни украинцев.

Сайт ТСН узнавал, каким может стать после войны отечественное образование. На эту тему мы пообщались с Оксаной Марункевич, заведующей учебной частью Государственного научного учреждения "Киевский академический университет".



Оксана Марункевич

Нужно сохранить образовательную инфраструктуру

Количество населения после войны в Украине, скорее всего, уменьшится — нужно ли нам такое большое количество детских садов, школ и университетов?

Начнем с того, что послевоенное восстановление Украины потребует высокого уровня научно-технического развития государства. А это может привести к глобальным изменениям в сфере образования на всех уровнях, начиная с дошкольного обучения и заканчивая университетами.

Вопрос уменьшения численности населения и сокращения количества учебных заведений достаточно сложен, поскольку зависит от многих факторов. Это и продолжительность войны, и точное количество населения, его структура и экономические условия жизни. По всей вероятности, может возникнуть необходимость именно в адаптации системы образования к новым реалиям.

Сейчас мы имеем следующую ситуацию: у нас есть оккупированные территории, где обучение и образование априори невозможны. Убегая от войны, большая часть людей переместилась в центральные и западные регионы Украины. То есть большинство украинцев осталось на территории Украины.

За границу выехало около 5 миллионов украинцев. По разным оценкам количество учеников и детей младшего школьного возраста среди них колеблется от 10 до 20%.

Поэтому нам, прежде всего, нужно определить, сколько людей проживает в Украине по территориальному распределению. Далее важно провести анализ и разработать стратегию, чтобы обеспечить адаптивную систему образования внутри страны, которая будет учитывать наши изменчивые условия и потребности общества.

Думаю, нам нужно пытаться сохранить инфраструктуру для обучения наших детей во всех населенных пунктах. И не важно – это город или село. Отдельно хочу обратить внимание, что значительный отток населения пришелся именно на сельскую местность.

Также следует помнить, что право на образование в Украине задекларировано рядом нормативных документов. Одним из глобальных является Декларация ООН по правам человека, где говорится, что каждый имеет право на образование. Также недавно была принята Декларация ООН о защите прав крестьян, которая обеспечивает право на образование собственно сельского населения. Украина поддержала принятие этой декларации на Генассамблее ООН, однако пока не ратифицировала. Право на образование должно быть основным при формировании государственной политики в этой области. И самое главное – право на образование закреплено в статье 53 Конституции Украины.



Работать должны даже сельские школы / Фото: ТСН

Поэтому, по моему мнению, к сокращению и реформированию учебных заведений нужно подходить с одной стороны очень осторожно, а с другой – очень основательно. Вопрос сокращения учебных заведений без глубокого и основательного анализа, я считаю, на данный момент неуместным.

Мобильные укрытия и важность детсадов

Мы уже пережили в начале 90-х массовое закрытие детских садов, а затем столкнулись с их критической недостаточностью. Как действовать, чтобы снова не совершить ошибок?

В 90-е годы была совсем другая ситуация. Да, было всем тяжело. Мы жили во времена перестройки, в условиях экономического застоя, но у нас не было войны.

Закрытие детских садов в условиях войны приведет к ряду новых социальных проблем, а также увеличению безработных в дошкольной сфере образования. Это исключит возможность выхода на работу родителей, которым не будет на кого оставить детей. Так же это усугубит обострение в отношениях между работодателями и родителями. Поэтому это не упростит ситуацию, а наоборот, усложнит ее в разы, приведет к ухудшению состояния инфраструктуры и ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

Чтобы не совершить ошибок с нежелательными последствиями, важно принять тот факт, что следующая отрасль после военной, на которой нельзя экономить – это образование. Наши дети – есть и будут будущим нашей страны. И это касается всех уровней образования, начиная с дошкольного.

Кстати, если говорить о дошкольном образовании, то главной проблемой является отсутствие в детских садах должного количества укрытий. Основная часть заведений дошкольного образования была построена без учета потребности в укрытиях. Это и не удивительно, потому что никто даже не мог подумать, что после Второй мировой войны и ее ужасных последствий все может повториться в Украине.



Украинские дети учатся даже в метрополитене

После первого лета войны были приняты оперативные меры по обустройству и ремонту всех возможных и пригодных для укрытия помещений. Часть родителей смогла спокойно отдать ребенка в детсад и выйти на работу.

Думаю, что в этом направлении нужно и дальше работать. Устанавливать на территории детсадов модульные железобетонные укрытия. Выкопать, заложить и построить бомбоубежище – это гораздо сложнее, а модульные укрытия уже на слуху и апробированы. Поэтому их можно устанавливать на территории детсадов, например, в Киеве. Это позволило бы увеличить и полноценно возобновить работу дошкольных учебных заведений.



Почти два года украинские школьники учатся в бомбоубежищах/Коллаж ТСН

Обучение в бомбоубежищах и новый уровень общения

Украинцам следует готовиться к тому, что учиться долго придется в бомбоубежищах?

За два года войны дети и взрослые адаптировались к новым условиям. Подземное обучение, к сожалению, для украинских школьников и студентов уже стало нормой.

Кстати, дети воспринимают тот факт, что нужно учиться и, несмотря на войну, жить дальше. Тем более, что каждую семью в Украине эта война затронула.

Как показывает опыт, даже такое образование имеет право на жизнь. Если раньше в подвалах и бомбоубежищах школ ученики и учителя искали защиты, то сейчас это место для обучения. В укрытиях садиков – дети изучают материалы к детским праздникам, с ними проводят культурно-патриотическое воспитание. В школьных укрытиях – дети сплачиваются вокруг учителей и осуществляют процесс обучения в устной форме. Это тоже дает положительный результат. Разговор учителя с учениками становится не столь официальным, это новый уровень близости. Они становятся более открытыми друг к другу в таких условиях.

Раньше, входя в класс, ученик понимал, что он попадает в среду с определенными правилами поведения, а в бомбоубежище – они все равны, там нет на стене доски, журнал на столе не лежит. Дети становятся намного свободнее в своих изречениях и, самое главное, там они не боятся разговаривать, потому что есть такая проблема, когда школьники на уроке боятся говорить.

Гибкость учителей и защита Украины

Расскажите, как измениться школьное образование в Украине в послевоенное время?

Школьное образование уже меняется. И именно в том направлении, которое его ждет в послевоенное время. Во-первых, мы не знаем, когда закончится война. И это нужно реально воспринимать. Во-вторых, на уровне школ внедряются вариативная и инвариантная форма обучения. Вторая – это обязательная, а вариативная, позволяет учителям быть более гибкими и определять те темы, которые могут изучаться более углубленно или сквозно.

Значительное внимание в школах уделяется изучению предмета "Защита Украины", где юношей и девушек учат новым стратегиям и действиям в условиях военных реалий — оказание первой медицинской помощи и стрелковой подготовки.



Нужно определить, сколько людей проживает в Украине по территориальному распределению / Фото: ТСН

Школы, учитывая новые тенденции, увеличивают по выбору учащихся вариативную предметную составляющую. Предпочтение отдается химической составляющей, экономической, физико-математической и технической. Интересно, что на передний план выходят именно прикладные направления. Это позволяет внедрять сквозное изучение предмета в рамках междисциплинарных завязок, что очень важно. Каждый ученик на любом этапе своего обучения задает учителям один и тот же вопрос: "А зачем оно мне нужно и где я его применю?". А это как раз позволяет раскрыть ответ на этот вопрос в процессе обучения.

Поскольку восстановление Украины будет связано с развитием современного научно-технического потенциала государства, то можно предположить, что будет цениться развитие физико-математического образования, потому что нам нужно будет поднимать технологический уровень страны, восстанавливать ее, а это будет потребностью для современных концепций среднего образования.



Обучение в школе / Фото: Unsplash

Также следует помнить, что у нас продолжается процесс реализации Новой украинской школы. В этом году она уже охватила все шесть классов. И там есть сквозная линия, которая пронизывает все учебные предметы – тема патриотического воспитания, что очень важно сейчас. А еще учебные предметы изучаются с учетом междисциплинарных завязок – тематические недели в школах, тематика которых сквозная для всех направлений: математической, языково-литературной, естестведческой, то есть эта линия является сквозной и эта тема раскрывается полностью по всем направлениям.

Наши ученики и студенты опережают сверстников

Интересно, а насколько отличается наша система образования от европейского, нужно ли нам перенимать их опыт?

Когда наши студенты и ученики присоединились к обучению за границей, то оказалось, что наши дети совершенно не уступают в уровне знаний, а даже в среднем опережают на год программу европейских школ, что очень удивило педагогов европейского образования.

Наши ученики и студенты поняли, что они конкурентоспособны. Да, с одной стороны – это была толерантная поддержка от европейских коллег, а с другой стороны, наши ученики действительно показали достаточно высокий уровень знаний. Поэтому очень важно, чтобы студенты были адаптированы к тем потребностям рынка, которые сейчас развиваются в мире.

В контексте развития научного потенциала Киевский академический университет уже наработал определенный опыт. Мы являемся пилотным проектом исследовательско-инновационного университета. Все наши специализированные кафедры работают на базе ведущих институтов Национальной Академии наук Украины. У нас функционирует центр инноваций, на базе которого студенты могут с первых дней обучения приобщаться к научной работе в лабораториях института академии наук, а также подключаться к разным курсам инновационного менеджмента, где их обучают основам внедрения и реализации собственных научных достижений.

В обществе сейчас есть неотложная проблема – наука и бизнес не умеют друг с другом общаться. Нужно налаживать эти связи и это будет очень важно для нашего послевоенного восстановления. Уже сейчас это нужно украинским университетам – разрабатывать новые образовательные программы, которые будут соответствовать новым вызовам, а также усовершенствовать и обновлять уже существующие научные программы.

Нам нужно обеспечить возможность продолжения обучения наших учеников и студентов, которые сейчас находятся за границей и обучающихся в Украине, но находятся в разных городах. Вопрос получения полноценного образования в настоящее время является главным.

К слову, первые шаги реализуются не только университетами, но и школами. Например, в каждом из десяти районов Киева сейчас определены школы, на базе которых осуществляется онлайн обучение учащихся. Оно проходит в формате онлайн консультаций и образовательного сопровождения с участием учителей, осуществляющих это сопровождение даже в выходные дни. Это важно, особенно, для учащихся выпускных классов старшей школы, находящихся за границей. Они хотят сдавать национальный мультитест и в дальнейшем хотят вернуться домой, чтобы поступать в украинские высшие учебные заведения, быть полезными для своего государства. Поэтому сохранить все это сейчас очень важно.

Появятся ли в послевоенном образовании новые предметы?

Глобального внедрения новых предметов у нас пока не наблюдается, потому что этот процесс нужно было начинать не сегодня, а, как говорится, еще вчера. Все новое должно быть проработано для реализации, а сделать это в последние годы было слишком сложно. Наше образование подвергалось многочисленным испытаниям. Это и долговременные локдауны, смешанные формы обучения, когда ученики не знали, что будет завтра, а учителя также максимально старались быть гибкими, чтобы обеспечить учебный процесс.

Все это принесло определенный сумбур в систему и сделало невозможным появление чего-то кардинально нового.



Студенты хотят вернуться в Украину/коллаж ТСН

Неполные классы и желание вернуться

Появятся ли в послевоенных школах объединения классы, где будут учиться дети разных возрастов?

Я надеюсь, что после войны объединенных классов не будет, более того такого нельзя допустить. Этот вопрос требует дополнительного регламентирования, поскольку он автоматически затрагивает проблему малонаполненных классов и оплаты труда учителей.

Сейчас не существует алгоритма и четкого объяснения – почему учащиеся малонаполненных классов, например, в сельской местности, где меньше 5 школьников, не нуждаются в полноценном обучении, а осуществляется их перевод на индивидуальную форму обучения со значительным уменьшением часов на изучение предметов. А в городских школах происходит расформирование классов уже при количестве 18 учащихся. По-моему, это напрямую нарушает 53 статью Конституции Украины.

Когда ученик приходит в первый класс, мы не способны сразу спрогнозировать потенциал этого ребенка, но государство, учитель, система могут вложить в него максимум, чтобы помочь этот потенциал раскрыть полностью. А если мы все права этого ребенка ограничиваем, то и раскрыть свой потенциал он не сможет. К тому же следует помнить, что сейчас у нас много переселенцев. Родители детей не могут позволить себе оплатить посещение кружков и дополнительных занятий. Выходит, что такие дети вдвойне ограничиваются в своих правах.

Но есть и другое – родители, вывезшие своих детей за границу, до сих пор не забирают документы детей из школ в Украине. Поэтому нам следует создавать такие условия, чтобы по окончании войны, когда родители, уже ассимилируемые в новом обществе, увидев максимальное количество факторов, захотели бы возвращаться в Украину. Мы должны говорить им: "Возвращайтесь, мы вас ждем".

По собственному опыту могу сказать, что очень многие дети хотят вернуться в Украину. Они полностью выполняют учебный план в украинских школах, приобщаются к онлайн классам на уровне базовых школ, готовятся к сдаче мультитеста и хотят вернуться домой

Поэтому нам нужно делать все возможное, чтобы дети и их родители вернулись. При этом мы не можем экономить средства на образовании или что-либо расформовывать, думая, что это сохранит нам средства. Нет, не сохранит, потому что мы не можем оценить, что нам принесет конкретный ребенок, который окончит школу.

Поэтому после войны должны существовать малочисленные классы, мы должны увеличить количество уроков по естественным наукам, в частности, увеличить количество специализированных классов в сельской местности, даже если они будут не полными.

Будет переоценка специальностей

Что будет с высшим образованием после войны?

Высшее образование после войны будет претерпевать изменения. Поскольку произойдет изменение сфер разделения труда, это закономерный процесс в период развития, а тем более в период послевоенного восстановления страны.

Уже началась трансформация и переоценка важности специальностей с учетом потребностей послевоенного периода. Конечно, будут важны тенденции к развитию цифровых технологий, но мы должны поддерживать и развитие специальностей гуманитарных направлений, потому что они играют важную роль в жизни страны.

Также важны будут специальности в продовольственном обеспечении государства и в решении экологических проблем, которые перед Украиной будут очень остро стоять. Отдельным будет вопрос обновления земель, а также вопрос разминирования. Думаю, популярными станут специальности прикладного направления, поскольку они будут необходимы для быстрого развития научно-технического потенциала государства в послевоенный период.

Нехватка молодых педагогов и старение кадров

Недавно была новость, что в Черновицком педагогическом университете на несколько специальностей набрали ноль студентов. Такая ситуация угрожает отрасли образования?

На самом деле проблема с недобором студентов в педагогические высшие учебные заведения имеет гораздо более глубокий корень. Она зародилась еще в довоенный период и достаточно острая.

К сожалению, после пятилетнего обучения молодой специалист, устраивающийся на работу с полной нагрузкой, получает мизерную заработную плату по сравнению с другими специальностями.

Когда студент после университета приходит в школу на свою обязательную ставку, он получает минимальную зарплату, утвержденную государством, а если такому учителю повезло и он проживает в Киеве, то ему при выходе на работу заплатят так называемые "подъемные" средства и городскую надбавку к зарплате. в размере 10%. Это тот максимум, который получает молодой специалист.

В противном случае его еще могут загрузить до "максимально полной нагрузки", а это 6-7 часовой непрерывный учебный день в школе. Потому и молодые специалисты этого не выдерживают, а им еще приходится вести классное руководство и работать в школе с 8 утра до 20 вечера.



В Украине ощущается нехватка педагогических кадров / Фото: pixabay.com

А если это учитель из другого города, то учитывая нынешние цены на аренду жилья, зарплата учителя не покрывает таких расходов. Добавьте сюда массу нормативных требований, которые возлагаются на учителя – проверки, участие в конкурсах, подготовка конспектов, составление планов, сопровождение класса, общение с родителями (а они хотят, чтобы учитель был на связи круглосуточно), ежегодное обязательное повышение квалификации. и еще ряд требований, предъявляемых к учителю.

К тому же со времен пандемии и начала войны с учителей сняли все возможные надбавки за престиж труда и стаж. Поэтому молодежь объективно оценивает свое будущее финансовое состояние и не желает учиться на педагога. Это очень грустно, и чтобы это изменилось нужно принимать решения на государственном уровне, потому что уже сейчас у нас есть критическая нехватка специалистов в школах, а также неустанное старение кадров.

Поддержка военного образования будет расти

Увеличится ли в Украине количество военных вузов? В общем, какое направление будет доминировать?

Поддержка и развитие военной составляющей станет одним из ключевых вопросов. Нынешние условия указывают на необходимость усиления потенциала наших войск – это, прежде всего , поддержка военного образования и его развитие. К тому же неизвестно, сколько еще будет длиться война и как долго будет поступать угроза от нашего восточного соседа. Поэтому очевидно, что это вопрос не одного, а многих лет.



Присяга курсантов

Поскольку современное высокотехнологичное оружие нуждается в серьезной научной и технической подготовке военнослужащих, возможно студентам, которые планируют посвятить себя военному делу, было бы важным проходить общую подготовку по научно-техническим предметам в течение первых трех курсов, а именно в исследовательских университетах, имеющих хорошую базу, а затем уже поступать на соответствующие военные кафедры. Или совмещать обучение с выбранной специальностью и обучением на военной кафедре.

Важным будет направление по разминированию территорий, а также направления, отвечающие за инновационное технологическое развитие военной базы. В Украине уже реализуются проекты по разработке и производству беспилотников. Этими системами увлекается весь мир и мы не отступаем от мировых тенденций, но многое нам еще предстоит развивать.

Также возникнет вопрос об утилизации сожженной военной техники, потому что это не классический металлолом, мы его не сможем просто так где-то складывать, нужны специальные разработки, чтобы этот загрязненный металл постепенно убрать с земли, а ее использовать для строительства, развития, выращивания продукции.



Будут нужны специалисты по разминированию территорий

Задание: вернуть студентов домой

Многие студенты уехали за границу, существует ли потребность в возвращении их домой после окончания войны? Как это можно сделать?

Необходимо разработать систему стимулирования возвращения украинских студентов. После окончания ими бакалавриата, магистратуры или аспирантуры нам нужно, чтобы они возвращались из западных и европейских университетов домой. Следует отметить, что таких студентов достаточно много. Кстати, они уже возвращаются домой. В прошлом году студент Киевского академического университета после научной стажировки в Германии, где его и застала война, после успешной защиты дипломной магистерской работы, вернулся в Киев, чтобы поступать в аспирантуру Института металлофизики НАНУ. Он вернулся, хотя имел возможность остаться в Германии.

Это для нас стало звоночком, что студенты, и в частности ребята, будут возвращаться. Потому что все понимают – война уничтожает, создает препятствия для развития страны, а ее следует сохранить. Люди хотят жить в своей стране со своими семьями. Поэтому они будут возвращаться.

Как и в случае со школами, нам нужно создавать онлайн платформы на уровне высшего образования, которые действительно будут поддерживать наших соотечественников и говорить им: "Мы вас ждем!". Студенты должны знать и чувствовать, что от них не отказались.

Лишение стипендий, где аргументы?

Как вы относитесь к заявлениям о лишении стипендий тех студентов, которые выехали за границу?

Этот вопрос связан с несколько бюрократическим подходом к делу. Возможно, во время войны, он и целесообразен, поскольку касается именно утечки финансов за пределы Украины.

Подобный вопрос поднимался и в Киевском академическом университете. У нас есть студенты, которые были приглашены на стажировку за границу, но у них достаточно высокий уровень знаний и они получают там стипендии.



Выехавших за границу студентов хотят лишить стипендий / Фото: УНИАН

Думаю, что этот вопрос должен быть регламентирован и четко прописан – почему мы именно этих студентов лишаем стипендий. Потому, как мне кажется, это опять же препятствие, которое для студента звучит так: "меня там никто не ждет, никому я в Украине не нужен". Он учился, старался, а его в этом праве ограничили. А это как раз не тот фактор, когда мы говорим, что мы ждем этих студентов дома и поддерживаем их.

Образование – это не та сфера, на которой нужно экономить государству. Да и студентов, получающих двойные стипендии не так уж много за рубежом. Сейчас таких студентов в нашем университете нет.

Согласно принятым в прошлом году нормам, все студенты должны официально быть оформлены на обучение в университетах – это может быть командировка, обмен по мобильности или стажировка. Для таких студентов указывается четкий период их возвращения в Украину. Если студент возвращается в пределах семестра домой, то лишение стипендии нарушает его права. Поэтому к этому вопросу нужно подходить очень осторожно. Нам нужно учитывать интересы соискателей образования, если хотим, чтобы они возвращались в Украину.



Каким будет будущее украинских студентов/коллаж ТСН

Что ждет "вечных" студентов

Действительно ли сейчас увеличилось количество соискателей 2-3 и даже 4 высшего образования?

Да, количество таких соискателей высшего образования значительно возросло по сравнению с довоенным периодом. С одной стороны – это вполне понятная ситуация, она связана, прежде всего, с уклонением от мобилизации. И действительно, в единой государственной базе по вопросам образования зафиксировано увеличение таких студентов.

В 2023 году их было очень много по гуманитарным специальностям, но подобная ситуация мало касается Киевского академического университета. У нас тоже был набор, но наши соискатели высшего образования рассматривали вариант получения дуального образования (возможность учиться в университете и работать по специальности). В мае прошлого года было принято положение Минобразования о двойном образовании – одно высшее образование может быть получено за счет госбюджета, а второе за счет физических или юридических лиц.

Что касается других вузов, то там тенденция действительно такая. Но здесь вопрос: насколько эта схема стала постоянной к жизни, ведь выполнение индивидуальных планов соискателями образования никто не отменял? Большинство соискателей, пришедших за вторым, третьим или даже четвертым высшим образованием, имеют постоянное место работы, а это тоже усложняет процесс обучения. И вопрос "выживания" таких студентов до конца учебного процесса, довольно сомнительный.

Студенты должны выполнять индивидуальный учебный план. Если они его не выполняют, то им грозит отчисление. Все четко фиксируется в единой государственной базе по вопросам образования и всеми сопровождающими документами. Если студента отчисляют, его бронь автоматически снимается, а отдел кадров учебного заведения обязан сообщить в ТЦ и СП, что студент уже не является соискателем образования. Поэтому если раньше фиксировался приток соискателей второго или третьего высшего образования, то вскоре будет фиксироваться их отток.

Стоит отметить, что многие студенты добровольно становятся в ряды ВСУ. Они принимают такое решение и идут защищать родину, такие есть и в Киевском академическом университете.



Мобилизация в Украине / Фото: ТСН

Эмоциональное истощение: как помочь

Поэтому не все пытаются получить студенческую бронь. Кстати, в Украине не разработаны и не проработаны в системе высшего образования вопросы нервного и эмоционального истощения студентов. Соискатели образования приходят в высшие учебные заведения и полностью отдаются своему делу, но никто не знает, что происходит у каждого из них в семье.

Очень много сейчас случаев, когда студенты эмоционально и психологически выгорают. Но в нашей системе образования не отработан алгоритм действий по таким студентам. Когда они обращаются с просьбой о предоставлении академического отпуска, то без заключения лечебно-консультативной комиссии мы не можем их отправить в такой отпуск, а студенты уже не способны учиться и им нужен перерыв для восстановления.

Поэтому государству следует обратить внимание на эту проблему, потому что чем дольше будет продолжаться война, тем количество таких студентов будет расти. А если им не давать временные перерывы, они будут просто отчисляться, а мы терять талантливых ученых, которые не смогли преодолеть свое тяжелое психологическое состояние.