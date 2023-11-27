Обыграть казино. Почему налоговая требует от компаний игорной отрасли огромные штрафы?

Налоговая выдвинула претензии более чем на 51 млрд грн крупнейшим легальным онлайн- и офлайн-казино и букмекерским компаниям. Эта сумма превышает годовые налоговые поступления всей индустрии почти в семь раз. К кому пришли налоговики и что отрасль собирается с этим делать?

Государственная налоговая служба считает, что игорный бизнес недоплатил государству 51,2 млрд грн налогов, написал 21 ноября в Telegram заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. Из этой суммы 42 млрд приходится на два онлайн-казино, уточнил он.

Это эквивалент почти 3% всех запланированных налоговых поступлений в госбюджет на следующий год и в семь раз больше, чем вся игорная индустрия выплатила государству за 10 месяцев 2023 года (7,4 млрд грн, по данным Железняка).

Откуда взялись заоблачные начисления и кого они касаются? Две крупные компании среди лидеров беттингового рынка подтвердили Forbes, что налоговая действительно выставила им счет. Однако речь идет не о налоговых доначислениях, а о штрафах.

Как фискалы насчитали миллиардные долги игорной индустрии и что она собирается с ними делать?

Фантастические штрафы игорному бизнесу от налоговой

На момент публикации пресс-служба ГНС не ответила на запрос Forbes с просьбой подтвердить факт доначисления налоговых обязательств игорному бизнесу и уточнить, о каких именно платежах идет речь.

Впрочем, действия фискалов были прогнозируемыми. «Мы доначислим налоговые обязательства по соответствующим ставкам», – рассказывал еще в феврале на правах анонимности собеседник Forbes среди депутатов – участников временной следственной комиссии в Верховной Раде (ВР). Она изучала злоупотребление игорного бизнеса с занижением реальных оборотов, в частности через схемы мискодинга.

Тогда же участвующее в этом расследовании Бюро экономической безопасности оценивало налоговые убытки государства из-за схем азартного бизнеса в 2 млрд грн в месяц.

Еще один прозрачный намек – в августе ГНС опубликовала разъяснение: игровые компании должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор с выигрышей игроков. Речь идет о полной сумме выплаты игроку, писал тогда же в Telegram глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев.

Эта норма действовала все время – с момента легализации игорного бизнеса в 2020-м, утверждает он. «Кто поступал иначе, не рискуйте – доплатите», – сказал Гетманцев. Речь идет о доплате за все три года с момента легализации отрасли.

Как азартный бизнес платит налоги в Украине Игорная индустрия получила легальный статус в Украине в 2020 году. Тогда же была создана Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, выдающая лицензии компаниям, желающим заниматься игорным бизнесом. Ежегодно они должны осуществлять лицензионные платежи. К примеру, один год лицензии на интернет-казино стоит 23,4 млн грн, на букмекерскую деятельность в интернете – 108 млн грн, онлайн-покер – 6 млн грн. Особенности есть и в налогообложении: 18% на прибыль, 22% ЕСВ, от 10% до 18% налога на валовой игровой доход (GGR) и 19,5% налога на выигрыш игрока. Эти правила действуют с 2012 года. Как считать GGR – из общей суммы выплат или из «чистого» выигрыша – между игроками рынка и налоговиками были разночтения.



Впрочем, по крайней мере часть из озвученных нардепом Железняком 51,2 млрд начислений являются не дополнительными налоговыми обязательствами, а штрафами, рассказал топ-менеджер одного из игроков рынка, попросивший не указывать его имени и названия компании в этой статье из-за юридической сенситивности темы.

За что же? «Например, речь идет об использовании РРО, хотя у нас была проверка и есть акт, что у нас с этим все в порядке, поскольку по закону мы не обязаны иметь РРО», – говорит собеседник.

Он подтвердил, что речь идет о миллиардных суммах. Согласно данным, опубликованным Железняком, наибольшие претензии ГПС имеет к двум онлайн-казино (22,5 млрд грн и 19,5 млрд грн), двум букмекерам (5,6 млрд грн и 2,2 млрд грн) и компании, оперирующей игровыми автоматами (1,3 млрд грн).

«Наша сумма завышена как минимум вдвое», – отметил собеседник в одном из букмекеров. Озвученные Железняком суммы могут быть не окончательными, добавляет менеджер.

«Процедура должна была быть такая: налоговая дает акт, мы выдаем свои возражения, она их рассматривают и выдает решение, которое мы тоже можем обжаловать, – объясняет он. – И только после этого может возникнуть финальная сумма. Факт озвучивания конкретных цифр еще до окончания рассмотрения дел – это нарушение закона, считает собеседник.

К чему готовится игровая отрасль: возможно, это только начало

О ком может идти речь? По данным собеседника среди чиновников в госструктурах, занимавшихся расследованием схем игорного бизнеса, компании из «списка Железняка» – это «Космолот», Pin-UP, Vbet, Favbet и First Casino. Он не предоставил документальные подтверждения своих слов. Крупнейшие онлайн-казино из этого списка – «Космолот» и Pin-Up.

Forbes обратился ко всем компаниям из этого списка. К моменту публикации информацию прокомментировали только Vbet и Favbet.

В письменном комментарии пресс-службы Vbet отмечается, что компания намерена обжаловать штрафы, вне зависимости от суммы. В Vbet не подтвердили, но и не отрицали факт наличия конкретных претензий от налоговой.

ГНС действительно пытается начислить штрафные санкции, отметила в письменном комментарии пресс-служба Favbet. Компания не ответила на вопрос об их объемах. «Санкции неправомерны с юридической точки зрения, мы будем защищать свои интересы всеми доступными законными методами», – отмечают в Favbet.

Потенциальные судебные процессы по таким делам могут продолжаться несколько лет, добавляет топ-менеджер другого букмекера, говорившего на правах анонимности. Это самый вероятный сценарий, поскольку у легальных игроков рынка не будет денег для оплаты столь высоких штрафов, предполагает он.

Каковы объемы игорного рынка в Украине

На одном из заседаний ВСК по игорному бизнесу в начале года заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник заявил, что регулятор оценивает ежемесячный объем игровой индустрии в 12–15 млрд грн.

По словам топ-менеджера крупной беттинговой компании, средние объемы при отсутствии крупных спортивных событий составляют около 7 млрд грн в месяц. Объем сделок азартного бизнеса, проходящего через банковскую систему, – 7–9 млрд грн в месяц, говорил Forbes собеседник из топ-менеджмента одного из частных банков.

Потенциальный участник истории – Бюро экономической безопасности. Налоговые дела могут стать основанием для возбуждения уголовных дел по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), отмечает один из нардепов финансового комитета ВР, который также попросил не указывать его имени в этой статье из-за сенситивности темы.

Придирчивость фискалов и парламентариев к лицензированным участникам азартного рынка выглядит подозрительно, считает глава профильной ассоциации «Всеукраинский совет гемблинга» Антон Кучухидзе. Он обращает внимание на крупные масштабы серого и черного рынков, к которым относятся, в частности, операторы лотерей.

«Получается, что проблемы серого рынка пытаются повесить на всех, включая легальных игроков», – считает Кучухидзе. В прошлом году было выявлено более 2000 нелегальных онлайн-сайтов азартных игр, 1200 из них работают, добавляет он.

Собеседник среди парламентариев не исключает, что это не последний эпизод с финансовыми претензиями ГНС к игорной индустрии. «Не все компании начали платить налоги в полной мере», – говорит он. При этом показатель за 10 месяцев в 7,4 млрд грн налоговых платежей игровой отрасли в 10 раз превышает результат за весь 2022-й и в 37 раз – за 2021-й.