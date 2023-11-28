Видавництво «Олді+»: успіх, побудований на професіоналізмі

Можливості видавництва та висока якість послуг

Одне з найвідоміших видавництв України, «Олді+» народилось у Херсоні більше двох десятиліть тому, у серпні 2000 року. З 2018 воно увійшло до складу наукового видавничого дому «Гельветика», що об’єднує провідних видавців наукової літератури нашої країни. На поточний час видавництво набуло статус міжнародного. Основні виробничі потужності розміщені в Одесі, проте регіональні офіси «Олді+» діють у Херсоні, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі і Дрогобичі, а також у латвійській Ризі і польському Торуні.

Видавництво «Олді+» це підприємство повного циклу, що надає весь комплекс послуг з додрукарської підготовки і видання професійної наукової, учбової і періодичної літератури. Власний парк найсучаснішого потужного друкарського обладнання і використання новітніх технологій дозволяють у найкоротший термін виконувати замовлення будь-якого обсягу, від одного примірника до багатотисячних накладів, з використанням цифрового друку, у твердій або м’якій палітурці, з широким спектром оздоблювальних можливостей.

У колективі «Олді+» об’єднались понад шістдесят однодумців-професіоналів, згуртованих ідеєю надання високоякісних послуг щодо друку учбових і наукових видань. Менеджери видавництва здійснюють повний супровід кожного проекту, з моменту першої консультації до отримання замовником готової продукції, виконаної з дотриманням усіх вимог ДСТУ і стандартів ЄС щодо поліграфічної продукції.

У штаті видавництва є коректори, літературні, технічні і наукові редактори з усіх напрямів, які допоможуть зробити текст майбутньої книги досконалим. Фахівці додрукарської підготовки, досвідчені верстальники, сформують з рукопису електронний макет, що міститиме ілюстративний і формульний матеріал будь-якого ступеню складності. Дизайнери запропонують варіанти оформлення обкладинки та внутрішнього блоку книг, з урахуванням усіх побажань замовника. Досвідчені поліграфісти підберуть матеріали, що оптимально відповідатимуть кожному виданню, виконають роботи з високою якістю і в максимально стислий термін.

«Олді+»: з повагою до авторів

Постійні замовники видавництва - заклади вищої і середньої освіти, наукові та дослідницькі установи академічного й інших підпорядкувань. Серед авторів видавництва провідні науковці, викладачі вишів, вчителі, а також майбутні вчені і педагоги, що тільки роблять перші кроки у сфері науки.

У видавничому портфелі «Олді+» присутні

монографічні праці;

збірки наукових статей;

підручники;

учбові посібники;

методичні матеріали;

довідники;

науково-популярна і публіцистична література;

періодичні фахові видання.



«Олді+» поважає кожного зі своїх клієнтів, надаючи виключно високоякісні послуги, незалежно від об’єму замовлення.

Додаткові принади співпраці

Двічі на рік видає каталог видань «Олді+» , у якому представлені всі книги, що вийшли друком у видавничому домі. Оновлені каталоги поступають до всіх наукових і фахових бібліотек країни.

Кожне видання «Олді+» отримує відповідне ISBN-кодування. Видавництвом здійснюється розсилка наукових видань, відповідно до Переліку одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України.

Усі книги, надруковані в «Олді+», можуть бути представлені у власній інтернет-крамниці видавництва https://oldiplus.ua/.