Афера на 2 млн долларов: в Украине ФОП не поставил военным 600 дронов, за которые взял деньги

В Украине разразился скандал из-за дронов для армии. Около 600 беспилотников не попали на передовую. Волонтеров обманули почти на 2 миллиона гривен и поэтому они обратились в полицию.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Как ФОП "Матякина О.А." получил доверие среди волонтеров

Волонтеры со всей Украины заказывали дроны для военных, но их так и не получили. Всех объединяет один факт – они покупали беспилотники у ФОП "Матякина А.А."

Волонтеры рассказали, что в начале лета они узнали о компании, которая привозила дроны для ВСУ, цены были ниже рыночных. Реквизиты для оплаты – официальные. Более того, компания даже выигрывала успешно выполнявшие тендеры.

Волонтеры Рамина Дадашева и Оксана Борисюк говорят, что сначала ФОП им доставил дроны, которые те у него купили. Информация о надежном поставщике распространялась среди военных и волонтеров. Потому что многие отношения в помощи украинской армии базируются на доверии и рекомендациях.

Оксана Борисюк

Именно так о ФОП "Матякина" узнала и волонтер Ани Саакян. Сначала сама сделала несколько успешных заказов. Советовала компанию другим. А затем представители ФОП предложили ей приобщиться и помогать с обработкой заказов. Потому что, мол, сами не могли принять такое количество. За помощь пообещали небольшую комиссию, которую волонтер сразу же переводила на дроны для ВСУ.

Ани Саакян

Успешных заказов только через Ани было более тысячи. В общем ФОП "Матякина" якобы поставил более 5 тысяч дронов. Новые клиенты в компанию приходили один за другим. Не в последнюю очередь благодаря доверию к волонтерам. Большинство покупателей были уверены, что за компанией стоят именно они, хотя средства все время шли на счета ФОП "Матякина". Более того, оплата за дроны также шла и на несколько других ООО, в криптовалюте, наличными и через электронные системы. Однако сомнений ни у кого не было, потому что дроны приходили и так действительно нередко работают волонтерские покупки. Так продолжалось до конца лета, когда с поставками начались задержки.

Задержки в поставках дронов

Волонтерке Оксане Борисюк два дрона выдали почти через два месяца после заказа.

"Пока я ждала свои, заказала еще 9 дронов - они уже были за средства военных и волонтеров. Потому что те военные, которые получили - просили купить им дешевле", - говорит она.

Эти 9 беспилотников стоимостью 650 тысяч гривен она ждет до сих пор. Другая волонтер Елизавета Каневская заказывала дрон за 200 тысяч гривен для отца подруги за счет благотворительного фонда. Ее поставка задержалась якобы из-за "проблем на таможне". Позже же появилась новая версия, что партия якобы вернется в Польшу и дроны можно будет забрать там.

"Я предложила их забрать, потому что как раз собиралась в Польшу. Но потом оказалось, что и в Польше дронов тоже нет", - говорит Елизавета.

Дроны

Поскольку все покупатели не общались между собой, то не догадывались, что проблема массовая. Но при этом заказ ФОП "Матякина" принимал исправно.

Волонтер начала догадываться, что ее использовали мошенники

Впоследствии Ани Саакян, которая помогала оформлять заказ, написала пост, что ее имя могли использовать в мошеннической схеме.

"Я всеми возможными способами пыталась помочь с поставкой, а потом я поняла, что меня водят за нос. А потом я вожу за нос всех. Но поскольку у заказчиков был контакт только со мной, то у них возникли вопросы только ко мне", - говорит Ани Саакян.

Покупатели объединились в группу и выяснилось - по состоянию на ноябрь ФОП "Матякина" не поставила более 600 беспилотников на сумму более 2 миллионов долларов. Часть этих средств была официально переведена на счета ФОП, другие - были в наличных, крипте и тому подобное. Впрочем, и эта сумма может быть не финальной, потому что пострадавшие постоянно добавляются.

Как рассчитывались с ФОП

Кто стоит за ФОП "Матякина": что говорят эти предприниматели

За ФОП "Матякина" стоят три человека. Его владелица – Олеся Матякина, давно проживающая за границей. Предприниматели — Ирина Приступа и Назар Ткаченко, принимавшие заказы от имени ФОП.

Что известно о фигурантах дела

Они на связи с пострадавшими. На вопрос "где дроны?" – озвучивают одну версию. Мол, во всем виноват поставщик, некий Владимир Харченко. Он якобы принял в компании большую партию дронов и не смог ввести ее в Украину. Деньги выведены на его криптокошелек, а сам он исчез.

ТСН связалась с владелицей ФОП Олесей Матякиной. Она утверждает: к покупке дронов вообще не имела отношения.

Право на пользование ФОПом за небольшой процент прибыли передала двум своим знакомым и другим фигурантам дела — Ирине Приступе и Назару Ткаченко.

На Волыни ТСН нашла Ирину Приступу – она предпринимательница. Говорит, с Олесей Матякиной действительно сотрудничала, но была только менеджером. Ее версия — она только принимала заказы от людей, переводила деньги на счет ФОП и выдавала дроны.

Ирина Приступа

"Она говорит, насколько я слышала по СМИ, что есть какие-то там поручения на пользование ФОПом, что ФОП был в аренде - нет, это неправда, поручения на пользование ФОПом я не имела. Я эти средства не получала ни на собственные счета, ни наличными. Абсолютно. Да, через меня заказывали люди. Я лично отдавала в своей студии в Ковеле, но я средства не брала", - говорит Ирина Приступа.

ТСН также пыталась пообщаться с предпринимателем Назаром Ткаченко: сначала он согласился на встречу, однако потом отказался.

Ни один из фигурантов дела не показал четкого документа о существовании поставки или квитанций, куда были выведены деньги. Поэтому покупатели уже вообще сомневаются, существовали ли централизованные партии дронов.

Дроны покупали у украинских компаний

Оказалось, что часть дронов ФОП покупал у украинских компаний дороже, чем за них платили покупатели и сбрасывали пострадавшим фото поддельных накладных.

В главном следственном отделе полиции говорят – именно так нередко выглядят финансовые пирамиды. Это когда сначала товар продают по относительно низкой цене, работая себе в минус. Зарабатывают репутацию, затем собирают большой заказ и исчезают.

Что дальше?

Представители ФОП обещают разработать пострадавшим план возмещения. Некоторые из волонтеров уже даже получили свои средства. Олеся Матякина утверждает, что это ее собственные сбережения. Но возвращенная сумма - это чуть более 4 миллионов гривен, что в десятки раз меньше пропавших 2 миллионов долларов.

Сейчас в десятки отделений полиции уже написаны заявления на сам ФОП, Олесю Матякину, Ирину Приступу и Назара Ткаченко. Некоторые написали заявление и на волонтера Ани Саакян, которая сотрудничала с ФОПом и не увидела возможной аферы.

Сами фигуранты дела также заявляют, что якобы обратились в полицию. Впрочем пока ТСН видела только копию заявления Ирины Приступы, которая требует опровергнуть недостоверную информацию о возможном нарушении ею закона.

Кто украл деньги - поставщик, ФОП или кто-то другой? будут выяснять правоохранители. Впрочем, говорят волонтеры, даже если виновных поймают, а деньги вернут - это не исправит главной проблемы. Сейчас пострадавшие нередко за свой счет покупают дроны, которые нужны были бойцам "на вчера". Однако немалое количество беспилотников до сих пор не попали на передовую. А потерянное время, как и жизни защитников, вернуть будет невозможно.