В Полтаве массово отравились студенты юридического института: госпитализированы десятки человек

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В Полтаве массово отравились студенты юридического института. В течение ночи госпитализировали 27 человек, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, пострадавшими являются студенты Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Вероятно, они питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", – рассказал Пронин.

Глава ОВА пообещал предоставить больше деталей позже.