Демобилизация. Сколько служить во время военного положения, кто из военных имеет право на увольнение

В Украине увольнение с военной службы по собственному желанию не предусмотрено во время военного положения, а сроки службы для мобилизованных срочников и контрактников одинаковы. Вопрос демобилизации или предоставления права на увольнение со службы обсуждается, однако военно-политическое руководство пока было не готово принимать соответствующий законопроект.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 14 февраля 2024 года, условия для службы в этот период отличаются, военные всех видов призыва и службы по контракту не могут уволиться по собственному желанию, а срок службы не ограничен.

В течение 2022 и 2023 годов вносились изменения относительно оснований на увольнение и срока службы некоторых категорий военных, однако закон Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает, что демобилизация во время военного положения возможна только по приказу президента, в противном случае, она проводится после окончания военного положения.

Сейчас военные в Украине во время военного положения имеют право на увольнение по основаниям, указанным в статье 26 закона, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в случае достижения предельного возраста пребывания на службе или в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Сколько служить стрелкам, сержантам и офицерам

В течение 2022 и 2023 года в Украине стало ясно, что некоторые нормы права относительно военного положения, принятые в 90-х годах 20-го века не соответствуют условиям сегодняшнего дня, и Верховная Рада осуществляет реформы в законодательстве по обороне и защите страны. Такие изменения произошли относительно сроков службы военнослужащих во время военного положения.

По последним изменениям, которые вступили в действие в законе О воинской обязанности и военной службе, военнослужащим, которые закончили учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава срок службы установили не менее 5 лет. До этого военные этой категории могли служить от 24 до 60 месяцев (от 2 до 5 лет) в зависимости от места службы.

Срок службы для разных категорий военных отличается в мирное время и во время военного положения. Рядовые, сержанты, старшины, младшие, старшие и высшие офицеры служат разные сроки на военной службе. Сроки службы в Украине следующие:

до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, которые проходят срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений и получили уровень профессионального предвысшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 — 60 месяцев — другие граждане.

Срок службы во время военного положения в Украине

Во время военного положения военные служат по-другому. Военное положение может длиться три месяца, а может продолжаться годами. Поэтому, для военных установили правила службы на этот период. Отдельные правила действуют для военных срочной службы, военных, призванных по мобилизации и тех, кто несет службу по контракту.

Главная особенность, что военные, которые служат по контракту и не имеют украинского гражданства имеют право на увольнение по собственному желанию.

1. Военные срочной службы во время военного положения остаются на военной службе до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

С 1 августа 2023 года военные срочной службы, у которых заканчивается срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться и перейти в статус военных по мобилизации с соответствующими правами и подчинением. Дальнейшая их служба будет проходить как у военных, призванных по мобилизации.

2. Военные, призванные по мобилизации с 24 февраля 2022 года служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться в предусмотренных законом случаях, если имеют документы, подтверждающие основания для увольнения.

3. Военные, которые несут службу по контракту, служат тот срок, на который его подписали. В случае его окончания, срок действия контракта автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут служу по тому же контракту до:

конца военного положения;

демобилизации;

пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Увольнение военных по состоянию здоровья

Из-за изменений в законодательство, увольнение с военной службы на основании состояния здоровья происходит при двух условиях, которые может определить ВВК после осмотра военнослужащего. Военнослужащий может быть уволен через постановление ВВК:

о непригодности к военной службе с исключением из военного;

о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;



В случае тяжелых болезней у военных, на ВВК могут назначать лечение с обследованием через определенное время. Ранее, дообследование было необходимо через два месяца. После вступления в силу законопроекта № 8169, военнослужащий, который имеет тяжелую болезнь, отправленный на лечение с дообследованием имеет право на увольнение по состоянию здоровья. После дообследования ВВК сможет принять решение о возвращении к службе или увольнении с исключением с учета.

Увольнение возможно, если болезнь подпадает под пункт а) в Расписании болезней.

Увольнение по семейным обстоятельствам

Больше всего оснований для увольнения военных — по семейным обстоятельствам.

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, указанными в законе, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Увольнение с военной службы контрактников

Для военных, которые служат по контракту и для мобилизованных военных частично совпадает часть оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

Кроме основных четырех категорий, военные по контракту имеют право на увольнение по собственному желанию — если они граждане или подданные другой страны.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (муж) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Демобилизация через 18 месяцев — новый законопроект

Законопроект № 10294 предлагает разрешить военным увольняться по собственному желанию после 18 месяцев службы со дня мобилизации.

Авторы законопроекта отмечают, что бессрочная служба без права на демобилизацию является нарушением ст. 24 и ч. 2 ст. 64 Конституции, а также общих принципов справедливости и равенства перед законом.

«Ситуация неопределенности сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военнослужащих, а также потенциально к социальной напряженности между теми, кто служил и служит с одного года — и теми, кто не служил и не служит, с другого. Неопределенность срока мобилизации или постоянная мобилизация одних и тех же людей в долгосрочной перспективе может привести к нехватке кадров, а также к социально-психологическим проблемам как в обществе в целом (чувство дискриминированности или, наоборот, исключительности защитников), так и внутри армии (деморализация, психологические проблемы у военнослужащих, учащение случаев самовольного оставления части и т. д.)», — подчеркнули они.

В статью 23 пункт 7 закона Украины О воинской обязанности и военной службе предлагают добавить абзац относительно сроков службы:

Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, во время действия военного положения, — не более 18 месяцев с момента призыва по мобилизации, если они не выразили желание продолжать военную службу.



Также, в пункт 9 той же статьи добавьте абзац:

1) для военнослужащих, у которых закончился срок военной службы, установленный настоящей статьей, военная служба продолжается сверх установленных сроков: с момента введения военного положения (наступления военного времени) — до объявления демобилизации, кроме случаев, определенных абзацем пятым части седьмой статьи 23 настоящего Закона, пунктами «а», «б», «в», «г» части второй, пунктами «а», «б», «в», «г», «г», «д», «е» части третьей и подпунктом «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 настоящего Закона;

Соответственно, в часть 4 статьи 26 относительно оснований для увольнения с военной службы во время военного положения, предлагают добавить подпункт «ґ»:

ґ) в случае если военнослужащие выслужили не менее 18 месяцев военной службы по призыву по мобилизации, со дня приобретения такого права (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), но не позднее трех месяцев со дня подачи рапорта на увольнение с военной службы.

Таким образом, законопроектом предлагается увольнение не позднее, чем через три месяца после подачи рапорта, если военный отслужил от 18 месяцев по призыву по мобилизации.