Самый высокий мужчина на планете отметил 41 день рождения: какой у него рост и фото рекордсмена

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Декабрь » 11 » 14:59:29
Длина его ног – 126 см, рук – 97 см, ладоней – 28,5 см, левой стопы – 36,5 см, а правой – 35,5 см.
С 2010 года Кесен проходил лечение гамма-ножом и принимал лекарства для контроля завышенного уровня гормона роста. В марте в 2012 году было подтверждено, что лечение дало положительный результат, остановив рост мужчины.
В октябре в 2012-м Султан женился. Его избранницей стала младшая на 10 лет сирийка Мерве Дибо. Мужчина рассказывал, что наибольшей их проблемой в браке является языковой барьер, поскольку он разговаривает на турецком, а жена только на арабском. В 2021 году они из-за этого развелись. Кесен надеется, что еще найдет свою любовь.
Напомним, самая высокая женщина в мире – жительница Турции Румейса Гелги. Ее рост – 215,16 см.